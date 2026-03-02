Bekövetkezett: brutálisan kilőtt az olaj ára, zuhannak a tőzsdék, ezt mindannyian a bőrünkön érezzük majd

Rendkívüli: Orbán Viktor nagy bejelentésre készül hétfő reggel a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban
Hétfőn reggel minden kiderül.
Rövid idő alatt kilenc százalékot drágult a Brent olaj világpiaci ára. Az Urals még tartja magát, kár, hogy abból pont nem kapunk Ukrajna miatt.
Brutális mértékben drágulni kezdett a világpiacon a Brent nyersolaj ára. Míg pénteken 73 dolláron járt a hordónkénti ár jegyzése (januárban még 60 volt), addig hétfőn percek alatt 9 százalékkal drágult, egészen 80 dollár közeléig. Bekövetkezett hát a legrosszabb forgatókönyv, amire számítani lehetett a közel-keleti háború kapcsán.
Az AP jelzése szerint az olajár-robbanása világszerte felvásárlási hullámot indíthat. Rengetegen mehetnek előre tankolni a benzinkutakra és az élelmiszerboltokat is kifoszthatják, mielőtt a brutális drágulás beépülhetne az infláción keresztül az árakba. Az olajáremelkedés ugyanis minden területre hat, hiszen a szállításon keresztül drágítja a bolti árukat is.
Az Urals ára is emelkedőben, de messze nem ilyen drasztikus módon. Ugyanakkor Magyarország nem tudja kihasználni ebbéli előnyét, miután Ukrajna több mint egy hónapja nem engedi újranyitni a Barátság kőolajvezetéket. Így hazánk is a drágább olajra lesz kénytelen rászorulni, súlyos inflációt rántva be ezzel az országba.
Szakadnak a tőzsdék is, a Közel-Keleten bevezetett légtérzárak és földön ragadt járatok miatt ütik a légitársaságok részvényeit, de több ország tőzsdéje is durva eséssel kezdett. A Budapesti Értéktőzsde is negatívban nyitott, az OTP, a Mol és minden nagyobb bluechip részvény értéke eséssel kezdett.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
