gól labdarúgás Liverpool BBC Szoboszlai Dominik siker

Kész, immár zsebben a siker: elaléltak Szoboszlaitól az angolok – mindenkit maga mögé utasított a magyar sztár

2026. március 02. 09:42

A számok bizony makacs dolgok.

2026. március 02. 09:42
Szoboszlai Dominiknak a Manchester City ellen lőtt gólját választották a legszebb februári találatnak a BBC Match of the Day című műsorának nézői.

A magyar válogatott csapatkapitánya az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában, február 8-án mintegy 27 méterről, szabadrúgásból talált Gianluigi Donnarumma kapujába.

Az olasz hálóőr megmozdulni sem tudott a tökéletesen helyezett lövés után, amely a kétfős sorfalat belülről megkerülve kanyarodott a bal kapufához és onnan vágódott a hálóba. A találat a 74. percben született, amivel vezetett a Liverpool, de mégsem tudott nyerni, mert a City a hajrában fordított, a magyar középpályást pedig kiállították.

Szoboszlai a szavazatok 35 százalékával érdemelte ki az elismerést, amit másodszor kapott meg ebben az idényben.

Augusztus 31-én a másik bajnokesélyes, az Arsenal ellen szerzett hasonlóan remek gólt szabadrúgásból, amit szintén a hónap legjobbjának választották.

Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP

 

