időjárás holdfogyatkozás telihold

Most érkezett a hír: egy napon történik meg két, külön-külön is ritka esemény – nem mindennapi látványban lesz részünk

2026. március 02. 09:53

Mutatjuk a részleteket.

2026. március 02. 09:53
null

Március 3-án éjjel idén már harmadik alkalommal gyönyörködhetünk a teliholdban.

„Keleten 17 óra 29 perckor, Budapesten 17 óra 42 perckor, nyugati határainknál pedig 17 óra 53 perckor kerül sor a holdkeltére” – írta meg az Időkép az Ng.24.hu információi alapján.

Mivel szerencsés módon tiszta idő várható, így jó eséllyel teljes pompájában láthatjuk majd a holdat, amint a szokottnál jóval erősebb fénnyel borítja be majd a tájat.

Ezen kívül ráadásul egy másik látványos jelenségre is sor kerül – ezt azonban Magyarországról sajnos nem fogjuk látni. Élő közvetítéseken keresztül azonban bárki megtekintheti a ritka eseményt.

Kedden teljes holdfogyatkozás lesz magyar idő szerint 12 óra 03 perckor, és egy órán keresztül tart majd.

A teljes holdfogyatkozás egész folyamata nagyjából hat órát ölel fel; elsősorban Észak-Amerika nyugati tájain, a Csendes-óceán jelentős részén, illetve Japán északi felén és Szibéria keleti részén lesz látható.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Nemzeti Archívum/Fókuszban Magyarország Program)

 

