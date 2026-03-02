Most érkezett a hír: egy napon történik meg két, külön-külön is ritka esemény – nem mindennapi látványban lesz részünk

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Mutatjuk a részleteket.
Március 3-án éjjel idén már harmadik alkalommal gyönyörködhetünk a teliholdban.
„Keleten 17 óra 29 perckor, Budapesten 17 óra 42 perckor, nyugati határainknál pedig 17 óra 53 perckor kerül sor a holdkeltére” – írta meg az Időkép az Ng.24.hu információi alapján.
Mivel szerencsés módon tiszta idő várható, így jó eséllyel teljes pompájában láthatjuk majd a holdat, amint a szokottnál jóval erősebb fénnyel borítja be majd a tájat.
Ezen kívül ráadásul egy másik látványos jelenségre is sor kerül – ezt azonban Magyarországról sajnos nem fogjuk látni. Élő közvetítéseken keresztül azonban bárki megtekintheti a ritka eseményt.
Kedden teljes holdfogyatkozás lesz magyar idő szerint 12 óra 03 perckor, és egy órán keresztül tart majd.
A teljes holdfogyatkozás egész folyamata nagyjából hat órát ölel fel; elsősorban Észak-Amerika nyugati tájain, a Csendes-óceán jelentős részén, illetve Japán északi felén és Szibéria keleti részén lesz látható.
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Nemzeti Archívum/Fókuszban Magyarország Program)