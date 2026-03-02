Most érkezett a hír: egy napon történik meg két, külön-külön is ritka esemény – nem mindennapi látványban lesz részünk

Mivel szerencsés módon tiszta idő várható, így jó eséllyel teljes pompájában láthatjuk majd a holdat, amint a szokottnál jóval erősebb fénnyel borítja be majd a tájat.

Ezen kívül ráadásul egy másik látványos jelenségre is sor kerül – ezt azonban Magyarországról sajnos nem fogjuk látni. Élő közvetítéseken keresztül azonban bárki megtekintheti a ritka eseményt.