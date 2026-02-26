Senki se dőljön be a tavaszias időnek: figyelmeztettek a meteorológusok, ha nem leszünk résen, csúnyán megfázhatunk

Jellemzően derült, napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, a reggelek azonban csípősek lesznek – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken folytatódik a többnyire derült, olykor fátyolfelhős, napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, délnyugat felé haladva lehet melegebb.