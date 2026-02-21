Elesett Románia: hivatalosan is kettészakadt az ország

három országúton és 23 megyei úton azonban még vannak lezárt útszakaszok.

Több országúton súlykorlátozást vezettek be a nehézgépjárművek számára. A Fekete-tengeri kikötőket is lezárták a viharos időjárás miatt. A vonatközlekedés télies körülmények között zajlik, de nincsenek lezárt pályaszakaszok. A bukaresti repülőtereken sem kellett járatokat törölni, késések azonban lehetnek – közölték.

A katasztrófavédelmi felügyelőség (DSU) tájékoztatása szerint csapataiknak az ország hét délkeleti megyéjében – Braila, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova – kellett segíteniük a viharkárok elhárításában. Több mint félszáz jármű akadt el az utakon a hótorlaszok vagy a vastag hóréteg miatt, utasaik azonban nem szorultak egészségügyi ellátásra. Szombat délelőtt több mint húsz település mintegy 4000 háztartásában szünetelt a villamosáram-szolgáltatás.

A sárga riasztás egyelőre szombat estig marad érvényben az ország 16 déli megyéjében:

Bukarest, a Baragan-síkság és a Fekete-tenger partján lévő Dobrudzsa térségében, ahol a széllökések sebessége eléri az 50-70 kilométert óránként.