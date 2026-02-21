Ft
Bukarest út időjárás szél Románia havazás

Elesett Románia: hivatalosan is kettészakadt az ország

2026. február 21. 13:45

A sárga riasztás egyelőre szombat estig marad érvényben az ország 16 déli megyéjében.

2026. február 21. 13:45
null

Romániában újabb hóviharok okoztak fennakadást a közlekedésben az ország délkeleti részén szombaton, ahol a meteorológiai intézet sárga riasztást adott ki havazás és erős szél miatt.

Szombatra virradóra újabb nagy mennyiségű hó hullott Bukarestben, és a fővárost a Fekete-tenger partvidékétől elválasztó nagy kiterjedésű Baragan-síkságon.

A sík területen az óránként hetven kilométeres sebességet elérő szél helyenként méteres hótorlaszokat emelt az utakra, fákat döntött ki és magasfeszültségű vezetékeket rongált meg.

Szombat reggel több autópályát és országutat hó borított, a délelőtt folyamán valamennyi sztrádát sikerült megnyitni a gépkocsiközlekedés előtt,

három országúton és 23 megyei úton azonban még vannak lezárt útszakaszok.

Több országúton súlykorlátozást vezettek be a nehézgépjárművek számára. A Fekete-tengeri kikötőket is lezárták a viharos időjárás miatt. A vonatközlekedés télies körülmények között zajlik, de nincsenek lezárt pályaszakaszok. A bukaresti repülőtereken sem kellett járatokat törölni, késések azonban lehetnek – közölték.

A katasztrófavédelmi felügyelőség (DSU) tájékoztatása szerint csapataiknak az ország hét délkeleti megyéjében – Braila, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova – kellett segíteniük a viharkárok elhárításában. Több mint félszáz jármű akadt el az utakon a hótorlaszok vagy a vastag hóréteg miatt, utasaik azonban nem szorultak egészségügyi ellátásra. Szombat délelőtt több mint húsz település mintegy 4000 háztartásában szünetelt a villamosáram-szolgáltatás.

A sárga riasztás egyelőre szombat estig marad érvényben az ország 16 déli megyéjében:

Bukarest, a Baragan-síkság és a Fekete-tenger partján lévő Dobrudzsa térségében, ahol a széllökések sebessége eléri az 50-70 kilométert óránként.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

