Trump kiadta a parancsot: újabb egységeket és hadihajókat küld a Közel-Keletre

Egy Japánban állomásozó amerikai tengerészgyalogos egységet, valamint további hadihajókat irányítanak át a Közel-Keletre – közölte két amerikai tisztviselő a BBC amerikai partnerével, a CBS News-szal.

Elmondásuk szerint egy kétéltű hadműveleti csoportot, valamint a 31. Tengerészgyalogos Expedíciós Egységet is a térségbe küldhetik.