Az Unió foghatja a fejét: újabb gazdasági csapást mérne Európára Trump

Jamieson Greer kereskedelmi képviselő hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a kereskedelmi partnerek passzivitása a kényszermunkával előállított áruk importjával szemben, mivel ez olyan versenyhelyzetet teremt, amelyben az amerikai munkavállalók hátrányba kerülnek.

A mostani intézkedés megelőzi a februárban bevezetett, 10%-os ideiglenes vám július 24-én esedékes lejártát.

A kényszermunkával kapcsolatos döntés mellett az USTR egyéb lépéseket is tett: hamarosan várható egy 16 országot – köztük Kínát – érintő, túlzott ipari kapacitással kapcsolatos vizsgálat eredménye is.