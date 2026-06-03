Az Unió foghatja a fejét: újabb gazdasági csapást mérne Európára Trump

Rubio egyértelműen fogalmazott: Irán kizárólag ebben az esetben reménykedhet szankcióenyhítésben
Az amerikai külügyminiszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén beszélt.
A Trump-adminisztráció több mint tíz százalékos vám kivetését kezdeményezte 60 különböző gazdaságra, köztük az Európai Unió országaira is.
A Trump-adminisztráció 10-12,5 százalékos pótvám kivetését kezdeményezte 60 különböző gazdaság importtermékeire, válaszul arra, hogy az érintett országok nem tettek elegendő lépést a kényszermunkával előállított áruk kereskedelmének visszaszorítása érdekében, ami az amerikai kereskedelemre is káros hatással van – írja a Rueters.
A vizsgálat alapján az amerikai kereskedelmi képviselő (USTR) 10%-os vámot vetne ki többek között az Európai Unió, Kanada, Mexikó, Nagy-Britannia, Argentína, Indonézia és Tajvan importtermékeire.
A fennmaradó 45 vizsgált ország esetében 12,5%-os pótvám bevezetését javasolják.
Jamieson Greer kereskedelmi képviselő hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a kereskedelmi partnerek passzivitása a kényszermunkával előállított áruk importjával szemben, mivel ez olyan versenyhelyzetet teremt, amelyben az amerikai munkavállalók hátrányba kerülnek.
A mostani intézkedés megelőzi a februárban bevezetett, 10%-os ideiglenes vám július 24-én esedékes lejártát.
A kényszermunkával kapcsolatos döntés mellett az USTR egyéb lépéseket is tett: hamarosan várható egy 16 országot – köztük Kínát – érintő, túlzott ipari kapacitással kapcsolatos vizsgálat eredménye is.
A kényszermunkához kötődő vámok alól számos termékkört mentesítenek, például bizonyos élelmiszereket (marhahús, kávé, gyümölcsök, zöldségek), energiaipari cikkeket, ritkaföldfémeket, gyógyszereket és repülőgép-alkatrészeket. Az érintett javaslatokkal kapcsolatban július 6-ig várják a nyilvános észrevételeket, július 7-én pedig nyilvános meghallgatást tartanak.
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Az amerikai külügyminiszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén beszélt.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP
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