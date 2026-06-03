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unió Amerika vám trump kényszermunka

Az Unió foghatja a fejét: újabb gazdasági csapást mérne Európára Trump

2026. június 03. 11:21

A Trump-adminisztráció több mint tíz százalékos vám kivetését kezdeményezte 60 különböző gazdaságra, köztük az Európai Unió országaira is.

2026. június 03. 11:21
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A Trump-adminisztráció 10-12,5 százalékos pótvám kivetését kezdeményezte 60 különböző gazdaság importtermékeire, válaszul arra, hogy az érintett országok nem tettek elegendő lépést a kényszermunkával előállított áruk kereskedelmének visszaszorítása érdekében, ami az amerikai kereskedelemre is káros hatással van – írja a Rueters.

A vizsgálat alapján az amerikai kereskedelmi képviselő (USTR) 10%-os vámot vetne ki többek között az Európai Unió, Kanada, Mexikó, Nagy-Britannia, Argentína, Indonézia és Tajvan importtermékeire.

A fennmaradó 45 vizsgált ország esetében 12,5%-os pótvám bevezetését javasolják.

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Jamieson Greer kereskedelmi képviselő hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a kereskedelmi partnerek passzivitása a kényszermunkával előállított áruk importjával szemben, mivel ez olyan versenyhelyzetet teremt, amelyben az amerikai munkavállalók hátrányba kerülnek.

A mostani intézkedés megelőzi a februárban bevezetett, 10%-os ideiglenes vám július 24-én esedékes lejártát.

A kényszermunkával kapcsolatos döntés mellett az USTR egyéb lépéseket is tett: hamarosan várható egy 16 országot – köztük Kínát – érintő, túlzott ipari kapacitással kapcsolatos vizsgálat eredménye is.

A kényszermunkához kötődő vámok alól számos termékkört mentesítenek, például bizonyos élelmiszereket (marhahús, kávé, gyümölcsök, zöldségek), energiaipari cikkeket, ritkaföldfémeket, gyógyszereket és repülőgép-alkatrészeket. Az érintett javaslatokkal kapcsolatban július 6-ig várják a nyilvános észrevételeket, július 7-én pedig nyilvános meghallgatást tartanak.

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Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

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Összesen 5 komment

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Nasi12
2026. június 03. 12:34
"kényszermunkával előállított áruk" Amerika jogosan oktat ki. Ha az öreg Mississippi meg a gyapot ültetvények mesélni tudnának.
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europész
2026. június 03. 12:24
En sem tennék másként a helyében.Az unio semmiféle koncepcióval nem tud előállni. Halvány lila fogalmuk nincs arról,hogy miképp kerültek ebbe a helyzetbe.
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dundi-fan
2026. június 03. 12:08
@fatman "ursula von der pfizer pedig zsarolható..." Ezért aztán TÖBBEK KÖZÖTT Kanada, Mexikó, Nagy-Britannia, Argentína, Indonézia és Tajvan is éppen a narancshajú, demens vadbarom célkeresztjében van, de aztán jönnek a következő körök ("hamarosan várható egy 16 országot – köztük Kínát – érintő, túlzott ipari kapacitással kapcsolatos vizsgálat eredménye is"). Ez mind von der leyen hibája. Zelenszkijnek, Sorosnak és teflonpetinek nincs köze hozzá véletlen?
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Csigorin
2026. június 03. 11:46
Ez van, ha gazdasagi partner es szovetsegeskent kezeles helyett kioktatni probaljak az USAt meg megszabni hogy mit gondoljon.
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