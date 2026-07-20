Trumpéknak elege lett: nekimentek az európai cenzoroknak

Sarah Rogers, az Egyesült Államok nyilvános diplomáciáért felelős államtitkára csütörtökön az X-en közzétett bejegyzésében azt nyilatkozta, hogy az OECD-ben a közelmúltban folytatott tárgyalások részeként elkészült egy „szólásszabadságról” szóló dokumentum tervezete, de cáfolta, hogy ezzel felül akarnák írni például az európai digitális szolgáltatásokról szóló törvényt (DSA).
Két EU-tisztviselő megerősítette, hogy a tervezetet most köröztetik Brüsszelben, mielőtt az Egyesült Államok szeptemberben nyilvános aláírói rendezvényt szervez az ENSZ-ben.
A lap emlékeztet: Európában jóval szigorúbban szabályozzák, mit lehet közölni és mit nem, a DSA pedig a dezinformációkat a választásokat fenyegető veszélyként értékeli, és erre összpontosít – azonban sokak szerint ez csak ürügy a véleménynyilvánítás elfojtására.