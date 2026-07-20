Trumpéknak elege lett: nekimentek az európai cenzoroknak

Szeptemberben ül össze az ENSZ közgyűlése, az amerikaiak pedig igazi bombameglepetéssel szolgálnak majd: a Politico információi szerint a Trump-adminisztráció egy olyan globális nyilatkozatot akar előterjeszteni a szólásszabadság témájában, ami elsősorban az európai technológiai (túl)szabályozást veszi célkeresztbe.

A lap megszerezte a nyilatkozat tervezetét, amit az amerikaiak azzal a szándékkal küldtek körbe az egyes ENSZ-tagállamokban, hogy a kormányfők aláírják azt a szeptemberi ülésig.