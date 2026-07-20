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politico egyesült államok trump

Trumpéknak elege lett: nekimentek az európai cenzoroknak

2026. július 20. 08:15

Újabb és újabb törvényekkel korlátoznák a szólásszabadságot az online platformokon az EU-ban, az amerikaiak az ENSZ-ben mennének neki a gyakorlatnak.

2026. július 20. 08:15
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Szeptemberben ül össze az ENSZ közgyűlése, az amerikaiak pedig igazi bombameglepetéssel szolgálnak majd: a Politico információi szerint a Trump-adminisztráció egy olyan globális nyilatkozatot akar előterjeszteni a szólásszabadság témájában, ami elsősorban az európai technológiai (túl)szabályozást veszi célkeresztbe.

A lap megszerezte a nyilatkozat tervezetét, amit az amerikaiak azzal a szándékkal küldtek körbe az egyes ENSZ-tagállamokban, hogy a kormányfők aláírják azt a szeptemberi ülésig.

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Mint a lap írja, 

a dokumentum elítéli az „új törvényeket” és az „szabályozási kereteket”, amelyek szerintük veszélyeztetik a szólásszabadságot világszerte a „történelmileg demokratikus országokban”.

Trumpék korábban sem titkolták averzióikat az európai gyakorlattal szemben, mint a lap felidézi, 2025 februárjában az akkor frissen megválasztott amerikai alelnök, J. D. Vance ki is mondta, hogy nem Oroszország vagy Kína jelenti az Európára leselkedő legnagyobb fenyegetést, hanem saját fellépése a szólásszabadság ellen. És télen még egy kongresszusi jelentés is megerősítette: az EU-ban bizony cenzúra zajlik.

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Sarah Rogers, az Egyesült Államok nyilvános diplomáciáért felelős államtitkára csütörtökön az X-en közzétett bejegyzésében azt nyilatkozta, hogy az OECD-ben a közelmúltban folytatott tárgyalások részeként elkészült egy „szólásszabadságról” szóló dokumentum tervezete, de cáfolta, hogy ezzel felül akarnák írni például az európai digitális szolgáltatásokról szóló törvényt (DSA).

Két EU-tisztviselő megerősítette, hogy a tervezetet most köröztetik Brüsszelben, mielőtt az Egyesült Államok szeptemberben nyilvános aláírói rendezvényt szervez az ENSZ-ben.

A lap emlékeztet: Európában jóval szigorúbban szabályozzák, mit lehet közölni és mit nem, a DSA pedig a dezinformációkat a választásokat fenyegető veszélyként értékeli, és erre összpontosít – azonban sokak szerint ez csak ürügy a véleménynyilvánítás elfojtására.

Egy német zöldpárti képviselő azt mondta erre a Politicónak, hogy Trumpék minden echnológiai szabályozásban cenzúrát látnak, egy francia liberális kollégája szerint pedig egy „globális vadnyugatot” hoznának létre a szólásszabadság mögé bújva.

A dokumentum mindemellett az online platformokat is igyekszik védeni a kormányzati beavatkozástól, és úgynevezett védett beszédtémákat i skijelöl, ahol nem kellene érvényesülnie moderálásnak, mint a választási folyamatokról szóló beszélgetések, biológiai tények (ezzel alighanem az LMBTQ-lobbinak akarnak odaverni) és hasonlók.

Nyitókép: Arsboni

 

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Összesen 10 komment

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egyszeri
2026. július 20. 09:12
A globalisták, hogy megszerezzék és megtartsák hatalmukat a világban csak hazugságokkal tudják érvényesíteni, ezért minden kritikát, ellenvéleményt igyekeznek a cenzorok kigyomlálni a médiákból! Az igazság valós bemutatása a legnagyobb ellenségük! Lásd a videó-megosztók jobboldali nézetek korlátozása, kommentek nem-megjelenítése, tetszés megnyilvánulások manipulálása stb.
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0
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Kanmacska
2026. július 20. 09:09
Mi már régen tudjuk, hogy az EU kolátozza a sajtószabadságot. Most már nálunk is nagyon igyekeznek ebben is utolérni a magállamokat.
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1
0
survivor
2026. július 20. 08:55
Mi a dezinformació? Sage Ich. !!
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0
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kisskiss-6
2026. július 20. 08:45
🍓 H​​e​​l​​​y​​i​​ ​​​c​​s​​​a​​​j​​ok ​szexre ​m​​​á​​r​a​​​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​​​.​​​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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