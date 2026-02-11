Az amerikai kongresszus jelentése szerint az EU cenzúráz – mutatjuk, hogyan

A Digital Services Actet 2022-ben fogadta el az EU, és a nagy közösségi platformok működését szabályozza úgy, hogy tartalmi moderációra biztatja őket, mely magában foglalja kezelési kódexek elfogadását, illetve az együttműködést az EU-ban kijelölt tényellenőrző és tartalomértékelő („megbízható bejelentő”) NGO-kkal. Első ránézésre egy technikai szabályhalmazról van szó, ám valójában azt úgy fogalmazták meg, hogy rendelkezéseit tágan és szubjektíven, akár politikailag lehessen értelmezni.

Így bár a nagy közösségi platformok tartalommoderálási eljárásai sok kívánni valót hagynak maguk után (például az átláthatóság és kiszámíthatóság terén),

a DSA nem javít, hanem ront a helyzeten, effektíve cenzúrára kötelezve őket.

Az előző tíz évben sok panasz született eme szolgáltatók balliberális moderálási elhajlásai miatt, jobboldali-konzervatív hangok, személyiségek, posztok „letekerése”, elhallgattatása, akár törlése kapcsán. Ezt talán megoldhatná egy EU-s szabályozás, de az EU problémája nem az, hogy a platformok moderálási szokásai balliberális irányba elfogultak, hanem hogy nem eléggé azok. Igaz, Donald Trump megválasztása óta a Meta és az Elon Musk által megvásárolt X jelentősen javult, ezt a javulás baloldalon, a magyar baloldali médiában is hanyatlásnak tekintik.