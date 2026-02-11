Ft
cenzúra média Digital Services Act Európai Unió usa

Az amerikai kongresszus jelentése szerint az EU cenzúráz – mutatjuk, hogyan

2026. február 11. 09:01

A dezinformáció, gyűlöletbeszéd és a rendszerszintű veszélyek elleni küzdelem jegyében cenzúrát gyakorol az EU az amerikai kongresszus tavalyi jelentése szerint. A kongresszus igazságügyi bizottságának elnöke és az EU biztosa közti levelezés sem segített dűlőre jutnia a feleknek afelett, hogy mindez cenzúra-e vagy sem.

2026. február 11. 09:01
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„A Digital Services Act (DSA) az EU átfogó digitális cenzúratörvénye” – írja bevezetőjében az amerikai Kongresszus Igazságügyi Bizottságának 2025 nyarán elfogadott jelentése. A jelentéshez kilenc techcégtől kértek be adatokat, ezekből vonták le a következtetést, hogy az EU a DSA-t cenzúrára használja, annak ellenére, hogy állítja, csak illegális és káros tartalmakat céloznak vele. Sőt: „a kormányok, beleértve az EU-t, fegyverként használja az olyan kifejezéseket, mint ’dezinformáció’ és ’gyűlöletbeszéd’, hogy így cenzúrázzák politikai ellenfeleiket és a választók felől érkező kritikákat, beleértve a ’mémeket’ és a szatirikus formákat”.

cenzúra
 Jim Jordan, az amerikai kongresszus Igazságügyi Bizottságának elnöke szerint a DSA az  EU-s cenzúra eszköze (fotó: Wikipédia).

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

EU és a cenzúra

A Digital Services Actet 2022-ben fogadta el az EU, és a nagy közösségi platformok működését szabályozza úgy, hogy tartalmi moderációra biztatja őket, mely magában foglalja kezelési kódexek elfogadását, illetve az együttműködést az EU-ban kijelölt tényellenőrző és tartalomértékelő („megbízható bejelentő”) NGO-kkal. Első ránézésre egy technikai szabályhalmazról van szó, ám valójában azt úgy fogalmazták meg, hogy rendelkezéseit tágan és szubjektíven, akár politikailag lehessen értelmezni. 

Így bár a nagy közösségi platformok tartalommoderálási eljárásai sok kívánni valót hagynak maguk után (például az átláthatóság és kiszámíthatóság terén), 

a DSA nem javít, hanem ront a helyzeten, effektíve cenzúrára kötelezve őket. 

Az előző tíz évben sok panasz született eme szolgáltatók balliberális moderálási elhajlásai miatt, jobboldali-konzervatív hangok, személyiségek, posztok „letekerése”, elhallgattatása, akár törlése kapcsán. Ezt talán megoldhatná egy EU-s szabályozás, de az EU problémája nem az, hogy a platformok moderálási szokásai balliberális irányba elfogultak, hanem hogy nem eléggé azok. Igaz, Donald Trump megválasztása óta a Meta és az Elon Musk által megvásárolt X jelentősen javult, ezt a javulás baloldalon, a magyar baloldali médiában is hanyatlásnak tekintik.

A kongresszusi jelentés meg is jegyzi, hogy „az EU és tagállamai arra használják a DSA cenzúra-eszközeit, hogy elhallgattassák a konzervatívokat olyan ügyekben, mint a bevándorlás és a környezet”.

A DSA megköveteli a „nagyon nagy szolgáltatóktól” (VLOP: Very Large Online Platforms), hogy ne csak illegális tartalmakat ellenőrizzenek és tüntessenek el, hanem a „rendszerszintű veszélyt” (systematic risk”) jelentő tartalmakat is detektálják. Megköveteli a mihamarabbi fellépést a kérdéses tartalom ellen, és éves jelentést is kér a szolgáltatóktól. A rendszerszintű veszély már önmagában tág fogalom, de DSA-s értelmezése még tágabb: negatív hatás a közéletre és választási folyamatokra, a közbiztonságra, negatív hatás az közegészségügy védelmére, az emberek egészségére, negatív hatás az alapvető jogok gyakorlására. 

Továbbá a civil szervezeteknek abba az irányba kell terelnie a platformokat, hogy ne csak az illegális tartalmakat távolítsák el, mivel 

„a tartalommoderálásnak túl kell mennie az illegalitáson”, például moderálva „káros és dezinformációs” tartalmakat is.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Az EU bizottsága tizenhét szolgáltatót tekint VLOP-nak, közülük tizenhárom amerikai (például a Meta, az X, a YouTube, stb.) Az egyetlen európai szolgáltató egyes pornóoldalakon túl a Booking.com. A Spotify pedig nem számít 45 millió felhasználót elérő szolgáltatónak, ezért nem tartozik a DSA hatálya alá. 

Az amerikaiak rámutatnak arra is, hogy az EU-s törekvés nem csak az EU-n belüli szabályozás volt, hanem Jozef Sikela iparért és kereskedelemért felelős biztos szavai szerint az, hogy a DSA legyen a minta világszerte, Thierry Breton belső piacért felelős biztos megjegyezte, hogy az amerikai közbeszéd tovagyűrűző hatásai illegálisak lehetnek az EU-ban, és hogy a DSA-t eleve úgy alkották meg, hogy hatása legyen az Egyesült Államokban is. 

A kongresszusi jelentés is kiemeli, hogy az elvileg önkéntes magatartási kódexek a bizottság levélváltásai szerint valójában kötelezőek. Amikor a Twitter/X kilépett az együttműködésből, mert nem kért a kívülálló „tényellenőrökből” és „megbízható bejelentőkből”, a bizottság nyomozást indított a platform ellen, és büntetéssel fenyegette a céget. Az ilyen harmadik felek („civil szervezetek”, valójában liberális NGO-k) bevonását erősen javallja az EU, s ha ez nem történik meg, bár elvileg nem kötelező, az rossz pont az érintett cégnek, mivel az ilyesfajta együttműködést a DSA betartása mércéjének tekintik. Akárcsak az ajánlott magatartási kódexek adoptálását, legyen szó a „gyűlöletbeszédről” vagy „ dezinformációról”. 

Eme NGO-knak csak maguktól a platformoktól kell függetlennek lenniük, az nem probléma, hogy jelentős összegeket kapnak például a bizottságtól. Sőt, az is előfordulhat, hogy perben állnak egy plaftormmal, mint a német „megbízható bejelentő” Hate Aid az X-szel. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

A kikerült adatok szerint például egy 2025 májusi EU-s workshopon leírták, hogy 

gyűlöletbeszédnek bizonyulhat egy olyan poszt, ami szerint „vissza kell vennünk az országunkat” 

– ha ugyanis ezt egy muszlim lány megnyilvánulására való reakcióként posztolja valaki, akkor ez „illegális gyűlöletbeszéd”. Pedig ezt a mondatot használta többek közt a baloldali, demokrata párti Kamala Harris és Elizabeth Warren is. Eme példában, az egyetlen egyben a nyolc közül, melyben szerepelt egy fiktív felhasználó, annak neve „@Patriot90” volt.

Ugyanitt egyes „civil szervezetek” (Acces Now) azt szorgalmazták, hogy „mindent” távolítsanak el a szolgáltatók, ami „gyűlöletkeltőnek és károsnak tekinthető”.

Rámutatnak: 2024-ben a lengyel Nemzeti Kutatási Intézet (NASK), ami „megbízható bejelentőként” van számontartva (azaz az EU-s szabályozás szerint értékelheti a tartalmakat a platformokon) problémásnak jelzett egy posztot, ami szerint „az elektronikus autók nem jelentenek sem környezetvédőbb, sem gazdaságosabb megoldást” – ami egy teljesen legitim, vitára érdemes állítás.

A német hatóságok pedig 2024 decemberében a bűnelkövető migránsok kitoloncolását szorgalmazó tweetet minősítették „gyűlöletre” és „erőszakra való uszításnak”, továbbá „az emberi méltóság elleni támadásnak”.

A kongresszusi jelentés egy hosszadalmas levélváltást is közöl Jim Jordan republikánus képviselő, az kongresszusi Igazságügyi Bizottság elnöke és Thierry Breton EU-s belső piacért felelős biztos, majd utóda, Henna Virkkunen között. A levelezésben Jordan cenzúrával vádolja meg az EU-t, amit a biztosok visszautasítanak, mondván, a DSA nem moderál  tartalmat. Erre válaszaiban Jim Jordan rámutat, hogy a biztosok ellentmondásosan érvelnek, és a törvény konkrét tartalommoderációról szól. A jelentés szerint egyszerűen a DSA a cenzúra eszköze az Európai Unióban.

Ezt is ajánljuk a témában

A Demokráciapajzs célja, hogy megvédje a brüsszeli elitet a demokráciától – László András EP-képviselő a Mandinernek

Demokráciapajzs– ezzel az intézkedéscsomaggal kívánja védeni az EU elvileg a demokráciát és a médiát, valójában ezekkel szemben saját magát. NGO-k, tényellenőrök és más szereplők kapnak ezért pénzt és hálózatot a bizottságtól. Hogy működik majd a Demokráciapajzs, és kik a magyar szereplői? László András fideszes EP-képviselőt kérdeztük.

 

De mi is az a Digital Services Act? 

A DSA „előírja a világ legnagyobb online platformjainak, mint például a TikTok, az X, a YouTube, a Facebook és az Instagram, hogy azonosítsák és ’enyhítsék’ az oldalaikon található ’rendszerszintű kockázatokat’, beleértve a ’félrevezető vagy megtévesztő’ tartalmakat és a ’dezinformációt’, ’a polgári diskurzusra és a választási folyamatokra gyakorolt ​​tényleges vagy előrelátható negatív hatásokat’, a ’gyűlöletbeszédet’ és a ’nem illegális információkat’.” Ez talán technikainak és veszélytelennek hangzik, de a lényege a tág értelmezési lehetőség: a fő kérdés, hogy ki és hogyan határozza meg, hogy milyen tartalom ütközik eme problémákba. 

A Wikipédia szerint „a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) egy 2022-ben hatályba lépett uniós rendelet, amely átfogó jogi keretet hoz létre a digitális szolgáltatások elszámoltathatóságára, a tartalommoderálására és a platformok átláthatóságára vonatkozóan az Európai Unió egész területén”, ami „fokozatos kötelezettségeket vezet be”. Továbbá „a DSA minden digitális közvetítő szolgáltatásra vonatkozik, beleértve a tárhelyszolgáltatásokat, az online platformokat (például a közösségi hálózatokat, az online piactereket, a pornográf platformokat, az alkalmazásboltokat) és a keresőmotorokat. Többszintű szabályozási megközelítést határoz meg: alapvető kötelezettségek minden szolgáltatásra, fokozott feladatok az online platformokra, valamint a legszigorúbb követelmények a nagyon nagy online platformokra (VLOP) és a nagyon nagy online keresőmotorokra (VLOSE), amelyek havi több mint 45 millió aktív felhasználóval rendelkeznek az EU-ban.”

Béky Zoltán médiajogász nemrég megjelent Civil a pályán? című kötetében tíz fő problémát vázol a DSA-val kapcsolatban: 

  • nem pontos a jogellenesség meghatározása, csak a tartalmak jogellenességére koncentrál, nem minősül jogellenesnek, ha egy szolgáltató önkényesen korlátozza valaki szólásszabadságát, ami egyébként alapjog
  • a szólásszabadság védelme mellékesen van megemlítve
  • szabad kezet ad a szolgáltatóknak a „magánszabályozásra”
  • önkéntes magatartási kódexek felállítását szorgalmazza, de lényegében végül kötelezővé teszi azokat
  • a szolgáltatóknak együtt kell működniük mindenféle NGO-kkal, akik megmondják, mi gyűlöletbeszéd és mi dezinformáció
  • ezekből az NGO-kból hálózatot hoztak létre
  • az NGO-s együttműködési hálózatba csak globalista-liberális NGO-k kerültek bele
  • elvonják a nemzeti hatóságok hatáskörét, lopakodó hatáskör-elvonás történik, azaz föderalizáció
  • csak magánszemély fordulhat saját hazájában bírósághoz egy szolgáltatóval szemben, egy jogi személy a szolgáltató székhelye szerinti országban kell oda forduljon.

A DSA részét képezi annak a Demokráciapajzs nevű intézkedéscsomagnak, ami elvileg a demokráciát és szólásszabadságot hivatott védeni, valójában azonban az EU föderalista-liberális elitjét védi a demokráciától, minthogy a dezinformáció, gyűlöletbeszéd és külföldi beavatkozás elleni harcnak maszkolja el a jobboldali-populista pártok és szavazóik elleni küzdelmet. 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

ricsi1975
2026. február 11. 09:39
Fasszopó, ukránbuzi libsikomcsi, náci brüsszeli tetvek. Az összes illegalis migránst vissza kell toloncolni oda, ahonnan jöttek, hogy ne tudjanak több európait megölni, nőket megerőszakolni. Ezeket a tetveket meg börtönbe kell zárni azért, amit az eu-val műveltek. Rohadjon meg mindegyik. Na ezt moderálják a migránsbuzik, zelenszkij buzik ha tudják.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
•••
2026. február 11. 09:30 Szerkesztve
Amíg libsi játszótér volt a faszbúk, egyáltalán nem aggódtak. Ahogy az emberek elkezdték használni és a libsi okoskodók szemébe írták, hogy te is csak egy szaros kis komcsi vagy, azonnal elkezdett probléma lenni, hogy "nácibeszéd" Aztán kieszelték ezt a bubokrék dolgot, hogy minden libsinek csak a libsi tartalmakat tették oda, mintha más nem is létezne, de ezen meg áttüremkedtek olyan ismerősök, akik viszont más véleményt jelenítettek meg, na elkezdték őket törölni, de nem ám csak a kérdéses dolgot, hanem az egész accot, akár több év rengeteg tartalmával együtt, semmi figyelmeztetés, ridbanish és kész. Évek óta azon toporzékolnak, hogy ez általános legyen, és az, hogy Elóniai Muskátli az X-ről kiciánozta a libsi cenzorokat, csak még dühödtebbé tette őket.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!