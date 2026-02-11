Az amerikai kongresszus jelentése szerint az EU cenzúráz – mutatjuk, hogyan

Az EU bizottsága tizenhét szolgáltatót tekint VLOP-nak, közülük tizenhárom amerikai (például a Meta, az X, a YouTube, stb.) Az egyetlen európai szolgáltató egyes pornóoldalakon túl a Booking.com. A Spotify pedig nem számít 45 millió felhasználót elérő szolgáltatónak, ezért nem tartozik a DSA hatálya alá.
Az amerikaiak rámutatnak arra is, hogy az EU-s törekvés nem csak az EU-n belüli szabályozás volt, hanem Jozef Sikela iparért és kereskedelemért felelős biztos szavai szerint az, hogy a DSA legyen a minta világszerte, Thierry Breton belső piacért felelős biztos megjegyezte, hogy az amerikai közbeszéd tovagyűrűző hatásai illegálisak lehetnek az EU-ban, és hogy a DSA-t eleve úgy alkották meg, hogy hatása legyen az Egyesült Államokban is.
A kongresszusi jelentés is kiemeli, hogy az elvileg önkéntes magatartási kódexek a bizottság levélváltásai szerint valójában kötelezőek. Amikor a Twitter/X kilépett az együttműködésből, mert nem kért a kívülálló „tényellenőrökből” és „megbízható bejelentőkből”, a bizottság nyomozást indított a platform ellen, és büntetéssel fenyegette a céget. Az ilyen harmadik felek („civil szervezetek”, valójában liberális NGO-k) bevonását erősen javallja az EU, s ha ez nem történik meg, bár elvileg nem kötelező, az rossz pont az érintett cégnek, mivel az ilyesfajta együttműködést a DSA betartása mércéjének tekintik. Akárcsak az ajánlott magatartási kódexek adoptálását, legyen szó a „gyűlöletbeszédről” vagy „ dezinformációról”.
Eme NGO-knak csak maguktól a platformoktól kell függetlennek lenniük, az nem probléma, hogy jelentős összegeket kapnak például a bizottságtól. Sőt, az is előfordulhat, hogy perben állnak egy plaftormmal, mint a német „megbízható bejelentő” Hate Aid az X-szel.