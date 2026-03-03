Ft
Liverpool Wolverhampton Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Vadonatúj frizurával sokkol Szoboszlai Dominik – a gólvágó csapattársra hajaz?

2026. március 03. 20:33

A Liverpool magyar sztárja egészen váratlan hajkoronával lepte meg a rajongókat a kedd esti bajnoki előtt. Szoboszlai Dominik fonott tincsei talán Hugo Ekitiké korábbi stílusára emlékeztetnek.

2026. március 03. 20:33
A Tóth Alexet a keretében tudó Bournemouth mellett időben utolsóként a másik magyaros Premier League-csapat, a Liverpool is pályára lép kedd este az angol bajnokság hétközi 29. fordulójában. A címvédő Vörösök holland mestere, Arne Slot a sérüléssel bajlódó Florian Wirtz hiányában a rendelkezésére álló legerősebb kezdőt küldi fel a sereghajtó Wolverhampton otthonában, a hétvége után így ezúttal is ott lesz a pályán Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. Előbbi váratlanul vadonatúj frizurával lepte meg a nagyérdeműt: a fonott tincsek talán csapattársa, a jelenlegi fő liverpooli gólfelelős Hugo Ekitiké korábbi fizimiskájára emlékeztetnek a leginkább. 

A frizuráját előszeretette váltogató Ekitiké tavalyi hajszobrászata: 

Forrás: Instagram/hugo22ekitike

A Liverpool 21:15-ös kezdéssel lép pályára a közelmúltban több nagycsapatot, így a listavezető Arsenalt és a dobogós Aston Villát is meglepő Wolves otthonában.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Takagi
2026. március 03. 20:39
Szuper jó!
