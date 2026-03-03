Vadonatúj frizurával sokkol Szoboszlai Dominik – a gólvágó csapattársra hajaz?

Tóth Alex türelmesen vár a sorára a Bournemouth-ban
Újabb hétközi forduló következik a Premier League-ben.
A Liverpool magyar sztárja egészen váratlan hajkoronával lepte meg a rajongókat a kedd esti bajnoki előtt. Szoboszlai Dominik fonott tincsei talán Hugo Ekitiké korábbi stílusára emlékeztetnek.
A Tóth Alexet a keretében tudó Bournemouth mellett időben utolsóként a másik magyaros Premier League-csapat, a Liverpool is pályára lép kedd este az angol bajnokság hétközi 29. fordulójában. A címvédő Vörösök holland mestere, Arne Slot a sérüléssel bajlódó Florian Wirtz hiányában a rendelkezésére álló legerősebb kezdőt küldi fel a sereghajtó Wolverhampton otthonában, a hétvége után így ezúttal is ott lesz a pályán Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. Előbbi váratlanul vadonatúj frizurával lepte meg a nagyérdeműt: a fonott tincsek talán csapattársa, a jelenlegi fő liverpooli gólfelelős Hugo Ekitiké korábbi fizimiskájára emlékeztetnek a leginkább.
A frizuráját előszeretette váltogató Ekitiké tavalyi hajszobrászata:
A Liverpool 21:15-ös kezdéssel lép pályára a közelmúltban több nagycsapatot, így a listavezető Arsenalt és a dobogós Aston Villát is meglepő Wolves otthonában.
