Vadonatúj frizurával sokkol Szoboszlai Dominik – a gólvágó csapattársra hajaz?

A Tóth Alexet a keretében tudó Bournemouth mellett időben utolsóként a másik magyaros Premier League-csapat, a Liverpool is pályára lép kedd este az angol bajnokság hétközi 29. fordulójában. A címvédő Vörösök holland mestere, Arne Slot a sérüléssel bajlódó Florian Wirtz hiányában a rendelkezésére álló legerősebb kezdőt küldi fel a sereghajtó Wolverhampton otthonában, a hétvége után így ezúttal is ott lesz a pályán Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. Előbbi váratlanul vadonatúj frizurával lepte meg a nagyérdeműt: a fonott tincsek talán csapattársa, a jelenlegi fő liverpooli gólfelelős Hugo Ekitiké korábbi fizimiskájára emlékeztetnek a leginkább.