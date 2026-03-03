Újabb meglepetést tartogat az időjárás, érdemes felkészülni a változásra

Magassági hidegcsepp labilizálja a légkört a Dunántúlon, így elsősorban az Észak-Dunántúlon élőknek érdemes felkészülniük rá, hogy szerdán záporok és zivatarok is kialakulhatnak – írja a HungaroMet.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés ígérkezik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként magasabbra törhetnek a gomolyok, melyekből