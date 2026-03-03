Ft
Újabb meglepetést tartogat az időjárás, érdemes felkészülni a változásra

2026. március 03. 22:30

Az Észak-Dunántúlon labilissá válik a légkör, máshol marad a napsütés.

2026. március 03. 22:30
null

Magassági hidegcsepp labilizálja a légkört a Dunántúlon, így elsősorban az Észak-Dunántúlon élőknek érdemes felkészülniük rá, hogy szerdán záporok és zivatarok is kialakulhatnak – írja a HungaroMet

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés ígérkezik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként magasabbra törhetnek a gomolyok, melyekből 

záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 

A csapadékgócok idővel kelet, majd délkelet felé tevődnek. Csupán csapadékgócok környezetében fordulhat elő szélélénkülés, esetleg szélerősödés. Délutánra általában 15, 16 fok köré melegszik fel a levegő.

Az előrejelzések szerint jövő keddig kitarthat a tavaszi, napsütéses időjárás nappal 15 fok körüli csúcsértékekkel, éjszaka pedig fagypont körüli hőmérséklettel.

Nyitókép: MTI/Varga György

 

