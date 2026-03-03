Újabb meglepetést tartogat az időjárás, érdemes felkészülni a változásra

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Az Észak-Dunántúlon labilissá válik a légkör, máshol marad a napsütés.
Magassági hidegcsepp labilizálja a légkört a Dunántúlon, így elsősorban az Észak-Dunántúlon élőknek érdemes felkészülniük rá, hogy szerdán záporok és zivatarok is kialakulhatnak – írja a HungaroMet.
Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés ígérkezik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként magasabbra törhetnek a gomolyok, melyekből
záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
A csapadékgócok idővel kelet, majd délkelet felé tevődnek. Csupán csapadékgócok környezetében fordulhat elő szélélénkülés, esetleg szélerősödés. Délutánra általában 15, 16 fok köré melegszik fel a levegő.
Az előrejelzések szerint jövő keddig kitarthat a tavaszi, napsütéses időjárás nappal 15 fok körüli csúcsértékekkel, éjszaka pedig fagypont körüli hőmérséklettel.
