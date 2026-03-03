Ft
A pedagógiai hozzáadott értékről

2026. március 03. 22:52

A pedagógiai hozzáadott értéket (PHÉ) mutató hátránykompenzáló hatás számításakor az országos kompetenciamérés elemzését végző szakértői gárda minden iskola esetében egy úgynevezett családiháttér-indexet számít ki.

2026. március 03. 22:52
Dugasz János és Setényi János írása a Mandiner különszámában

Rendszeresen megfogalmazódik az OH–MCC-rangsorhoz hasonló módszertannal készülő iskolasorrendekkel szemben az a kritika, hogy a tanulók abszolút teljesítménye nem megfelelő mérőszáma az iskolai eredményességnek. A rangsorok kritikusai által javasolt mutató a pedagógiai hozzáadott érték, amely azt próbálja számszerűen jellemezni, hogy az adott iskola milyen szocioökonómiai összetételű vagy milyen előzetes tudással rendelkező tanulókkal érte el a rangsoroláshoz felhasznált eredményt. A pedagógiai hozzáadott érték számításának két jellemző képviselője a fejlesztőhatás és a hátránykompenzáló hatás.

FOTÓ: ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A fejlesztőhatás számításakor az adott évfolyam minden tanulójának idei és például két évvel korábbi eredményét felhasználva meghatározzák a kiindulási teljesítménytől függő átlagos fejlesztőhatást, majd minden tanuló (tanulócsoport vagy iskola) eredményeit ehhez az átlaghoz viszonyítva vizsgálják.

A pedagógiai hozzáadott értéket (PHÉ) mutató hátránykompenzáló hatás számításakor az országos kompetenciamérés elemzését végző szakértői gárda minden iskola esetében egy úgynevezett családiháttér-indexet számít ki, majd ezen indexek, valamint az iskolai átlagteljesítmények kapcsolatát vizsgálva határozzák meg a családiháttér-indexekhez rendelhető átlagos teljesítményszinteket. Például idén az egyik magas családiháttér-indexű iskola tizedikes tanulóinak átlagos teljesítménye az egyik mérési területen 1890 képességpont volt, a családi háttér alapján várt átlagos teljesítmény pedig 1869 pont. Tehát az iskola 21 ponttal magasabb átlagos eredményt ért el, azaz a hátránykompenzáló hatása az országos átlag felett áll.

bagoly-29
2026. március 03. 23:21
Háát...nem unatkoznak az észkombájnok, csak a tanítás menne legalább felennyire jól!
socialismo-e-muerte
2026. március 03. 22:59
Már megint egy sóhivatal. Háborúban vagyunk, az alap a lényeg.
