11. 27.
csütörtök
11. 27.
csütörtök
Útjára indult a Mandiner Díj

2025. november 27. 05:39

Legyen alkalmunk a közös örömeink megélésére.

2025. november 27. 05:39
null
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Mandiner

Január óta a Mathias Corvinus Colle­giumé a megtiszteltetés, hogy a Mandinernek, a nagy múltú konzervatív portálnak és a szeriőz polgári hetilapnak kiadója lehet. Köszönjük, hogy egyre többen olvasnak minket! 

Gálaestünkön nem magunkat kívántuk ünnepelni, hanem díjazottainkat. Célunk, hogy elismerjük és kitüntessük azokat a személyiségeket, alkotókat és vállalkozásokat, akik és amelyek az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak Magyarország közéletének, kultúrájának, sport- teljesítményének és gazdaságának fejlődéséhez. A Mandiner díja lehetőséget ad arra, hogy olvasóink segítségével közösségünk ikonjai és alkotásai méltó elismerést kapjanak. Ugyanakkor hagyományteremtés is, hiszen a következő években is díjazni fogjuk az arra érdemeseket. 

Tizenkét kategóriában adtunk át díjakat, bár százhúsz kategóriát is fel tudnánk sorolni az arra méltó személyek, cégek kitüntetésére. Így az év véleményformálója, az év műsorvezetője, az év kulturális személyisége, az év magyar újságírója, az év külföldi újságírója, az év elemzője, az év külföldi közéleti személyisége, az év magyar közéleti személyisége, az év férfi sportolója, az év női sportolója, az év legdinamikusabban fejlődő kis- vagy középvállalkozása és az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalkozása kapott kitüntetést. A jelölési folyamat nyitott volt, a szerkesztőség, szakmai partnerek és a közösség egyaránt javasolhatott jelölteket a tizenkét kategóriában. Az ajánlásokat szakmai bizottság gyűjtötte össze, és kategóriánként tíz jelöltet nevezett meg. A jelölésben olvasóink is részt vettek: több mint 42 ezer szavazatot kaptak tőlük a jelöltek. 

Kedves barátaim, Szent-Györgyi Albert arra hívta fel a figyelmünket, hogy a tehetségen kívül „kell egy olyan társadalom, amelyik ezt méltányolni tudja. […] A tehetségnek ki kell bújni, és a társadalomnak támogatnia kell”. Az utóbbi tizenöt esztendőben közösen, mind- nyájan magyarok, nagy utat tettünk meg, hogy a tehetségeknek minél több teret, a társadalom széles rétegeinek pedig minél nagyobb egzisztenciális biztonságot nyújtsunk, s hogy 

legyen alkalmunk a közös örömeink megélésére is. 

Burke, a konzervatív filozófia egyik atyja úgy vélte, az elismerésnek a valós közösségi értékteremtésen kell alapulnia. Kitüntetetteink megfelelnek ennek a tézisnek. Olyan időkben adjuk át ezeket a díjakat, amikor egyre nagyobb világdivat a meritokratikus szemlélet megkérdőjelezése, szelfikből épülnek országos legendák, töredék pillanatok arcai versengek töredék pillanatok arcaival a tartalom nélküli figyelemért. Mi, akik itt vagyunk, tudjuk jól: a teljesítmény a társadalmi kohézió és sikerek kulcsa, és az egykori Vasladyvel együtt valljuk: a cél az, hogy a tehetséges embereket jutalmazzuk a tehetségükért, a szorgalmas embereket a szorgalmukért, a sikeres embereket pedig a sikerükért. Célunk a siker népszerűvé tétele. 

Szárnyaljanak velünk, ahogy a Mandiner Díj címlapon látható szobra is jelképezi!

 

