Tizenkét kategóriában adtunk át díjakat, bár százhúsz kategóriát is fel tudnánk sorolni az arra méltó személyek, cégek kitüntetésére. Így az év véleményformálója, az év műsorvezetője, az év kulturális személyisége, az év magyar újságírója, az év külföldi újságírója, az év elemzője, az év külföldi közéleti személyisége, az év magyar közéleti személyisége, az év férfi sportolója, az év női sportolója, az év legdinamikusabban fejlődő kis- vagy középvállalkozása és az év legdinamikusabban fejlődő nagyvállalkozása kapott kitüntetést. A jelölési folyamat nyitott volt, a szerkesztőség, szakmai partnerek és a közösség egyaránt javasolhatott jelölteket a tizenkét kategóriában. Az ajánlásokat szakmai bizottság gyűjtötte össze, és kategóriánként tíz jelöltet nevezett meg. A jelölésben olvasóink is részt vettek: több mint 42 ezer szavazatot kaptak tőlük a jelöltek.

Kedves barátaim, Szent-Györgyi Albert arra hívta fel a figyelmünket, hogy a tehetségen kívül „kell egy olyan társadalom, amelyik ezt méltányolni tudja. […] A tehetségnek ki kell bújni, és a társadalomnak támogatnia kell”. Az utóbbi tizenöt esztendőben közösen, mind- nyájan magyarok, nagy utat tettünk meg, hogy a tehetségeknek minél több teret, a társadalom széles rétegeinek pedig minél nagyobb egzisztenciális biztonságot nyújtsunk, s hogy