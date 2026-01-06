Magyar Péter, Fleck Zoltán és a 24.hu megint alaptalanul hergel

Az Országgyűlés elutasítja a javaslatot. Ha az államfő első javaslatától számított 40 napon belül nem választ senkit miniszterelnökké a parlament, akkor a köztársasági elnök feloszlatHATja az Országgyűlést (nem kötelező, hanem lehetséges). DE! Nem kell eljutni idáig, mert ott a második lehetőség.

Az Országgyűlés megválasztja a javasolt személyt, majd azon nyomban benyújtanak egy konstruktív bizalmatlansági indítványt, amelyben az általuk kedvelt jelöltre lecserélik az általuk nem támogatott miniszterelnököt. Ebben az esetben a köztársasági elnöknek nincs szerepe, és a feloszlatás sem merülhet fel. Ezt ugyan – ellentétben Fleck tavaly nyári, téves nyilatkozataival – most elmondja a cikkben (persze a szerkesztők ezt már a fizetőfal mögé tették), de gyorsan le is kavarja annyival, hogy »sokáig tart«. Mintha ez kellő indok lenne a jogsértésre, amit ezzel legitimálni szeretne.

Magyarul: a köztársasági elnök végső soron alkotmányosan megkerülhető, így nem kell fenyegetni, ahogy Fleck szerette volna tavaly, és nem kell eltávolítani sem. Ez az egész hercehurca tehát semmi másra nem jó, mint hogy a balos média hergelje a közönségének erre vevő részét, illetve előzetesen igazolja azokat a jogsértéseket, amiket a Tisza Pártnál vélhetően terveznek győzelmük esetén – lásd még szintén Fleck ötleteit az egyszerű többséggel történő alkotmányozásra és egyebekre.