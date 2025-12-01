„Ez egy hatalmi küzdelem volt” – Schiffer András sarokba állította Fleck Zoltánt és Polyák Gábort Orbán Balázs doktorijának kapcsán

Szilvay Gergely (szerk.): Egy védés története – Tudomány és politika összecsapása Magyarországon

Szilvay Gergely: A tudományos kirekesztés módszertana – Avagy hogyan igyekeznek ellehetetleníteni a progresszívek a konzervatív tudósokat?

Orbán Balázs: A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései

Szilvay Gergely szerint manapság már nem elég elismert tudóssá válni, progresszív nézeteket is kell hangoztatni ahhoz, hogy valaki a tudomány világában érvényesülni tudjon. Lapunk főmunkatársa szerint ha ugyanis egy kutató olyan tudományos eredményre jut, amely nem szolgálja a kortárs társadalomtudomány progresszív politikai céljait, az intézményrendszer kiveti magából. A progresszív álláspont a nyugati világban mára szinte alapkövetelmény a tudományos előmenetelhez – mondta.

Hiába esik át egy tanulmány az előírt minőségbiztosítási folyamaton, ha a szerzője nem képviseli az aktuális haladó álláspontot, megpróbálják művét áltudományosnak beállítani. A szerző körül ilyenkor hamar elfogy a levegő, és vagy önként távozik, vagy sok esetben felmondanak neki, ha pedig konzervatív beállítottságú intézetben dolgozik, a munkahelyéül szolgáló tudományos műhelyt áltudományos intézménynek titulálják.