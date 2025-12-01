„Ez egy hatalmi küzdelem volt” – Schiffer András sarokba állította Fleck Zoltánt és Polyák Gábort Orbán Balázs doktorijának kapcsán

Van marxista történelemszemlélet is, gazdasági témát is több aspektusból is meg lehet vizsgálni. Politikai hangok mindig voltak a tudományban, az a fontos, engedjük-e, hogy egy irányba ennyire eltolódjon?”
– jegyezte meg a Mandiner főmunkatársa.
Schiffer András Orbán Balázs doktorija kapcsán arról is beszélt, hogy nem kormánytagként ment védeni a saját dolgozatát, szerinte nem is ördögtől való, ha egy aktív politikus doktorit véd. Példaként felhozta, hogy Bozóki András kultuszminiszter akkor lett egyetemi tanár, amikor beült a Gyurcsány-kormányba; ráadásul Hiller István aktív, magas rangú szocialista politikus volt, amikor a doktoriját védte.
Az ügyvéd szerint a hazai egyetemek tevékenységeibe NGO-k épülnek be, ami fel sem merülhetett volna a '90-es években, mikor ő volt egyetemista, ez a 2000-es években jelent meg. Felidézte, hogy az ügyvédeknek – csakúgy mint az orvosoknak vagy a közgazdászoknak–, évente továbbképzéseken kell részt venniük, hogy megszerezzenek bizonyos mennyiségű kreditpontot, hogy tovább tudják folytatni hivatásukat. Az NGO-k által tartott kurzus magas pontszámot ér, azaz ha arról hallgat egy érzékenyítő előadást, hogyan kell queereket védeni bizonyos ügyekben.
Az államnak felügyelni kéne, kiket enged be oda kurzust tartani. Nem hiszem, hogy az egyházi fenntartású egyetemen olyan adhatna elő, akivel az egyház nem ért egyet”