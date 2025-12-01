Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Schiffer András könyvbemutató

„Ez egy hatalmi küzdelem volt” – Schiffer András sarokba állította Fleck Zoltánt és Polyák Gábort Orbán Balázs doktorijának kapcsán

2025. december 01. 21:13

Bemutatták, hogyan működik a véleménydiktatúra az ELTE-n.

2025. december 01. 21:13
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Hétfőn kora este az MCC Tas vezér utcai központjában mutatták be Szilvay Gergely és Orbán Balázs legújabb műveit, a szerzőkön felül Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő beszélték meg a tudományos szabadság és politika magyarországi helyzetét. 

Az esten három kötetet is bemutattak:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron
  • Szilvay Gergely (szerk.): Egy védés története – Tudomány és politika összecsapása Magyarországon
  • Szilvay Gergely: A tudományos kirekesztés módszertana – Avagy hogyan igyekeznek ellehetetleníteni a progresszívek a konzervatív tudósokat?
  • Orbán Balázs: A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései

Szilvay Gergely szerint manapság már nem elég elismert tudóssá válni, progresszív nézeteket is kell hangoztatni ahhoz, hogy valaki a tudomány világában érvényesülni tudjon. Lapunk főmunkatársa szerint ha ugyanis egy kutató olyan tudományos eredményre jut, amely nem szolgálja a kortárs társadalomtudomány progresszív politikai céljait, az intézményrendszer kiveti magából. A progresszív álláspont a nyugati világban mára szinte alapkövetelmény a tudományos előmenetelhez – mondta.

Hiába esik át egy tanulmány az előírt minőségbiztosítási folyamaton, ha a szerzője nem képviseli az aktuális haladó álláspontot, megpróbálják művét áltudományosnak beállítani. A szerző körül ilyenkor hamar elfogy a levegő, és vagy önként távozik, vagy sok esetben felmondanak neki, ha pedig konzervatív beállítottságú intézetben dolgozik, a munkahelyéül szolgáló tudományos műhelyt áltudományos intézménynek titulálják.

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

Szilvay Gergely kiemelte, jelenleg túlsúlyban vannak a baloldali tudósok és professzorok, szavai szerint az ezt ellensúlyozandó lektorálási rendszer sem csalhatatlan, mivel azt is emberek csinálják. „Tudósok önradikalizálódása figyelhető meg, baloldali irányba. Nemigen vesznek fel jobboldaliakat, konzervatívokat, sokkal inkább a szélsőbaloldal nyer teret” – tette hozzá.

Szilvay szerint a konzervatív kutatók apolitikus kutatásokat végeznek, hogy ne fogyjon el a levegő körülöttük. Orbán Balázs doktori védésének ügyében az újságíró elárulta, nem gyakran kerül bele a napi sajtótörténet világába egy doktori védés, a miniszterelnök politikai igazgatójának ügyében pedig sok ellenzéki újságíró valótlanságokat írt meg, nem nézett eléggé utána a dolgoknak. 

Az ELTE kapcsán azt mondta, 

megpróbálták kiszorítani a tudományból a számukra nem szimpatikus szerzőt, jelen esetben Orbán Balázst. 

Kiemelte, hogy a nekik nem tetsző eredményeket a progresszívek áltudománynak minősítik: így jön létre a cancel culture

Ezt is ajánljuk a témában

Schiffer András szerint téves gondolat a domináns kasztot baloldalinak minősíteni, a progresszív előrenyomulás megkérdőjelezhetetlen szerinte, ez abból is látszik, hogy Orbán Balázs doktori védése kapcsán Polyák Gábor és Fleck Zoltán voltak a legnagyobb károgók.

A hazai progresszív network úgy gondolta,, hogy az ELTE az övék”

– emelte ki Schiffer András, aki szerint árulkodó Polyák Gábornak az a nyilatkozata, amiben azt állította, nem az a baj, hogy Orbán Balázs doktorál, hanem az, hogy pont náluk. A volt országgyűlési képviselő azzal folytatta, ezek szimbolikus küzdelmek, 

ha az ELTE-n tud doktorálni egy kormánypárti politikus, az Fleckék és Polyákék számára istenkáromlás. 

Orbán Balázs felidézte Fleck Zoltán a 444-en megjelent publicisztikáját, aminek következtében a hallgatók számára egyértelmű lett, „ha valaki nem lép egyszerre” – akkor megütheti a bokáját. Elárulta, hogy a diákok egy jelentős százaléka tapasztalt már ideológia alapú diszkriminációt. 

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Szilvay Gergely könyve nem Orbán Balázs sikertörténete, hanem a hazai felsőoktatás és tudomány sikertörténete, mert bebizonyította, hogy a magyar oktatási rendszer jól vizsgázott.

Orbán Balázs szerint az akadémiai világnak teret kellene adni mindenféle nézetnek és ezeket kéne ütköztetni; így lehet fejleszteni a tudományt. Szilvay szerint nem lehet elválasztani a tudományt és a politikai gondolkodást, „a társadalomtudósok jó része is tudjuk, hova húz”. 

Van marxista történelemszemlélet is, gazdasági témát is több aspektusból is meg lehet vizsgálni. Politikai hangok mindig voltak a tudományban, az a fontos, engedjük-e, hogy egy irányba ennyire eltolódjon?” 

– jegyezte meg a Mandiner főmunkatársa. 

Schiffer András Orbán Balázs doktorija kapcsán arról is beszélt, hogy nem kormánytagként ment védeni a saját dolgozatát, szerinte nem is ördögtől való, ha egy aktív politikus doktorit véd. Példaként felhozta, hogy Bozóki András kultuszminiszter akkor lett egyetemi tanár, amikor beült a Gyurcsány-kormányba; ráadásul Hiller István aktív, magas rangú szocialista politikus volt, amikor a doktoriját védte. 

Az ügyvéd szerint a hazai egyetemek tevékenységeibe NGO-k épülnek be, ami fel sem merülhetett volna a '90-es években, mikor ő volt egyetemista, ez a 2000-es években jelent meg. Felidézte, hogy az ügyvédeknek – csakúgy mint az orvosoknak vagy a közgazdászoknak–, évente továbbképzéseken kell részt venniük, hogy megszerezzenek bizonyos mennyiségű kreditpontot, hogy tovább tudják folytatni hivatásukat. Az NGO-k által tartott kurzus magas pontszámot ér, azaz ha arról hallgat egy érzékenyítő előadást, hogyan kell queereket védeni bizonyos ügyekben. 

Az államnak felügyelni kéne, kiket enged be oda kurzust tartani. Nem hiszem, hogy az egyházi fenntartású egyetemen olyan adhatna elő, akivel az egyház nem ért egyet”

– tette hozzá.

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

A volt országgyűlési képviselő szeirnt Orbán Balázs doktori védése nem egy bal- vagy jobboldali küzdelem volt, nem a szabad mandátum elvéről szóló tudományos vita, hanem egy hatalmi küzdelem, ami valahol még a mai napig tart.

Ez egy nyers hatalmi küzdelem, Polyák Gábor nem véletlen az NKE-hez tanácsolta Orbánt, hogy ott védje a doktoriját. Megmosolyogtató, hogy a legkevesebb szó a konkrét dolgozatról szólt

– említette meg.

Schiffer felidézte, hogy az ELTE Kecskeméti utcai épülete előtt a doktori védést követően meginterjúvolta az RTL és a Telex is, azonban mivel nem azt mondta fel, amit a két csatorna akart, nem adták el az interjút. 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 01. 21:58
Az Polyák nevezetű tetű nyílt politikai tevékenységet folytat az ELTE-n. Már rég ki kellett volna b...szni a pi...ba!. A soros-pénzek magyarországi elosztója! "Polyák Gábor beismerte, ő David Pressman pénzosztója A baloldali megmondóember aktívan dolgozik az ellenzék törekvések érvényesítéséért.............Polyák Gábor, a Soros-pénzekből támogatott Mérték Médiaelemző Műhely alapítója és egyben az ELTE tanszékvezetője a Klikk TV-ben újra Orbán Balázst támadta, majd beismerte, hogy ő Pressman pénzosztó embere – írta a Mandiner. A beszélgetés alatt felmerült az amerikai sajtópályázat, ennek kapcsán Polyák elmondta, hogy – mint fogalmazott – a hírekben azt olvasta, Pressman pénzosztó embere vagyok. Ez igaz! "
Válasz erre
2
0
ben2
2025. december 01. 21:57
Szvsz az összes társadalomtudomány áltudomány, különben nem lehetne ideológiai alapon diszkriminálni egy tudományos eredményt.
Válasz erre
3
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. december 01. 21:54 Szerkesztve
Lehet ezen évtizedeken keresztül nyűglődni, érveket felhozni oda s vissza, de ennek az eredője Normandiában kezdődött. Ott szálltak partra majd talákoztak a moszkovitákkal az Elbánál. Azóta ezeket képtelenség kirobbantani a fészkeikből. Volt Párizsban 1968-ban egy gyönge próbálkozás, de bedobták a vörösdaniékat és azonnal égett fortyogott minden ... és azóta is raknak mindenhol az egyetemeik tűzére rendesen. Összecsapott a nemzetiszocialista ideológia ( akiket lefasiztáztak rafináltul ) és a nemzetköziszocialista és utóbiak kerültek ki győztesen a II. V. háborúból. Többet ígértek a tömegeknek. Az a lényeg, hogy nekünk Patriótáknak, mindkét ideológia a pusztulásunkat okozhatja, akár a mai napig. Amíg az EU tagjai vagyunk, addig fog menni mindenféle médiákban podcastokon ez az iszapbírkózás és persze a szívós bolsevista aknamunka a fiatalság lelkéért.
Válasz erre
5
0
csalodtamafideszben
2025. december 01. 21:51
Orbán Blamázs, a Corvin közi „harcos”.
Válasz erre
2
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!