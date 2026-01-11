Ft
Hidegzuhany Von der Leyenéknek: Magyarország a példa – az Európai Bizottság végre elismerte

2026. január 11. 05:59

Magyarországot példaként említik Brüsszelben, ráadásul egy friss rangsorban előkelő helyen végzett és kiderült az is, hol áll Európában az áfarés tekintetében. Íme a hét legolvasottabb cikkei a Mandineren!

2026. január 11. 05:59
Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább

Az Európai Bizottság az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását. A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével a megszűnő amerikai (USAID) NGO-finanszírozás helyére lépne, és az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását

Hidegzuhany Von der Leyenéknek: Magyarország a világ élvonalában a kulcsfontosságú területen

Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták. A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt

Az Európai Bizottság végre elismerte: Magyarország a legjobbak közé került, az is kiderült, hogy mi a titka

Az Európai Bizottság közzétette legfrissebb, VAT Gap in Europe – Report 2025 című tanulmányát, amely a 2019–2023 közötti időszak végleges adatait dolgozza fel – jelezte a Niveus. A jelentés szerint Magyarországon az áfarés ugyan növekedett 2023-ban az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt.

Nyitókép: DIEGO RAVIER/AFP

apro_marosan_petergabor
2026. január 11. 09:11
Igen, Trump hiába állította le, a Soros-Rotschild vonal laza mozdulattal az EU-ra csomózta a bolsi-libero hű NGO-k támogatását. Ki erőltetné ezt az Eu vezetésből, ha nem a végtelen korrupt, a német hadsereget tönkre tevő volt hadügyminiszter, a 7 Gerekes néppárti asszony, Soros-Rothschild a deep state leghűbb szolgája vagy bábja Ursula Leyen ( a "von" nemesi előszót már régen eljátszotta). De lassan ébred Európa és védekezni kezd.
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. január 11. 07:56
Csak az a baj ezzel Vonder Lédi nem zuhanyzik és nem is mosakszik...
Válasz erre
0
0
