Hidegzuhany Von der Leyenéknek: Magyarország a példa – az Európai Bizottság végre elismerte

Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább
Az Európai Bizottság hatalmas források sorsáról döntött.
Magyarországot példaként említik Brüsszelben, ráadásul egy friss rangsorban előkelő helyen végzett és kiderült az is, hol áll Európában az áfarés tekintetében. Íme a hét legolvasottabb cikkei a Mandineren!
Az Európai Bizottság az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását. A Brussels Signal véleménycikke szerint az Európai Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével a megszűnő amerikai (USAID) NGO-finanszírozás helyére lépne, és az AgoraEU program keretében 8,6 milliárd eurós költségvetéssel jelentősen növelné a baloldali civil szervezetek támogatását
Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták. A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg.
Nem erre számítottak Brüsszelben.
Az Európai Bizottság közzétette legfrissebb, VAT Gap in Europe – Report 2025 című tanulmányát, amely a 2019–2023 közötti időszak végleges adatait dolgozza fel – jelezte a Niveus. A jelentés szerint Magyarországon az áfarés ugyan növekedett 2023-ban az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt.
Nincs nála eredményesebb a régióban.
„Sose volt még ilyen drágaság, mint idén” – állítja a TISZA; „barátságosabb összegből kijön a bevásárlás, mint tavaly” – írja ugyanakkor a HVG. Kinek van igaza? Francesca Rivafinoli írása.