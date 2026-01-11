Hidegzuhany Von der Leyenéknek: Magyarország a példa – az Európai Bizottság végre elismerte

Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták. A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg.