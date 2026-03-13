Már csak egy hete van a Molnak és a NIS-nek: Amerikán múlik az évszázad magyar üzlete

A szerbek bejelentették: A Mol megvásárolta a NIS-t
Szerb sajtóinformációk szerint a Mol megkötötte a NIS megvásárlásáról szóló üzletet.
A NIS működési engedélye napokon belül lejár, miközben a Mol és Magyarország eddigi egyik legnagyobb üzlete, a szerb olajtársaság megszerzése még nem zárult le. A finomító jövője a jelenlegi válság közepette az amerikai döntésen múlik.
A Naftna Industrija Srbije (NIS) kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonkezelési Hivatalához (OFAC), hogy működési engedélyét meghosszabbítsák a március 20-i lejárati dátum után – jelentette be a szerb olajvállalat. A NIS hangsúlyozta, hogy zavartalan működése elengedhetetlen a szerb gazdaság és az energiabiztonság szempontjából, különösen a globális események és a globális olajpiac helyzetének fényében, miközben intenzív tárgyalások folynak a tulajdonosi struktúra átalakításáról – írja a Világgazdaság.
Az OFAC korábban március 20-ig hosszabbította meg a NIS működési engedélyét. A vállalat most azt kéri az amerikai hatóságtól, hogy biztosítsák a működés folytonosságát, amíg a részvényeladásról szóló tárgyalások zajlanak.
Mint írtuk, a magyar MOL megállapodást kötött az orosz Gazprom Nefttel a szerb NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. Ezt követően a MOL lehetőséget kap arra, hogy kisebbségi részesedését eladja az Abu Dhabi Nemzeti Olajtársaságnak (ADNOC), miközben Szerbia a jövőben további 5 százalékponttal növelheti részesedését a NIS-ben.
A tranzakció véglegesítéséhez az OFAC jóváhagyása mellett a szerb állami és regionális hatóságok engedélye is szükséges. A felek tervei szerint az adásvételi szerződést 2026. március 31-ig írják alá.
Jelenleg a NIS többségi tulajdonosa a Gazprom Neft (44,85 százalék), emellett az Intelligence JSC, amelyet a Gazprom Capital LLC kezel, további 11,3 százalékot birtokol az Interfax szerint. A Gazprom közvetlenül egy részvényt birtokol, míg a szerb állam a NIS 29,87 százalékát tulajdonolja, és a vállalatnak kisebbségi részvényesei is vannak.
A Mol és a szerb NIS az amerikai OFAC engedélyére vár, hogy a magyar vállalat megvásárolhassa a Gazpromnyefty tulajdonrészét – derült ki Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója által a Telexnek adott interjúból. A vezérigazgató elmondta, hogy a Molnál marad az irányítás, és a NIS 51 százaléka egy magyar–arab közös vállalat tulajdonába kerül, amelyben a Mol lesz a többségi részes. A szerbek szerint az arab részvétel fontos az ellátásbiztonság szempontjából, és a tervezett új vezeték is kulcsfontosságú, amit a Gazpromnyefty korábban nem tartott szükségesnek.
Hernádi Zsolt utalt rá, hogy Magyarország és Szerbia között új olajvezeték épül, amelyen Magyarországról a pancsovai finomítóhoz érkezik az olaj. Az EU szabályai miatt azonban orosz nyersolajat nem szállíthatnak külföldre, és a szerb finomítónak egyébként sem erre van szüksége, mivel nem orosz olajra lett optimalizálva.
A NIS, a Gazprom Nyefty leányvállalataként, 2025 elején felkerült az Egyesült Államok Különlegesen Meghatározott Állampolgárok és Blokkolt Személyek (SDN) listájára. Aleksandar Vučić szerb elnök akkor azt nyilatkozta, hogy az amerikaiak az orosz tőke teljes kivonását várják.
A NIS az egyetlen szerbiai vállalat, amely szénhidrogéneket kutat és termel. Pancsovában működteti fő finomítóját, és dominálja Szerbia olajtermék-piacát, emellett több mint 400 benzinkútból álló hálózattal rendelkezik Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában és Romániában.
