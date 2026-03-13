Már csak egy hete van a Molnak és a NIS-nek: Amerikán múlik az évszázad magyar üzlete

A tranzakció véglegesítéséhez az OFAC jóváhagyása mellett a szerb állami és regionális hatóságok engedélye is szükséges. A felek tervei szerint az adásvételi szerződést 2026. március 31-ig írják alá.

Jelenleg a NIS többségi tulajdonosa a Gazprom Neft (44,85 százalék), emellett az Intelligence JSC, amelyet a Gazprom Capital LLC kezel, további 11,3 százalékot birtokol az Interfax szerint. A Gazprom közvetlenül egy részvényt birtokol, míg a szerb állam a NIS 29,87 százalékát tulajdonolja, és a vállalatnak kisebbségi részvényesei is vannak.

Magyarország hatalmas szeletet harapott a NIS-ből

A Mol és a szerb NIS az amerikai OFAC engedélyére vár, hogy a magyar vállalat megvásárolhassa a Gazpromnyefty tulajdonrészét – derült ki Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója által a Telexnek adott interjúból. A vezérigazgató elmondta, hogy a Molnál marad az irányítás, és a NIS 51 százaléka egy magyar–arab közös vállalat tulajdonába kerül, amelyben a Mol lesz a többségi részes. A szerbek szerint az arab részvétel fontos az ellátásbiztonság szempontjából, és a tervezett új vezeték is kulcsfontosságú, amit a Gazpromnyefty korábban nem tartott szükségesnek.