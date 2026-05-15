A személyét ért támadások miatt Szécsi Zoltán távozik az Egri Vízilabda Klub éléről

Az Egri Vízilabda Klub eddigi elnöke, a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán 8 év után távozik az egyesület éléről.

Szécsi Zoltán utódja Dr. Weisz Norbert. Fotó: egrivizilabda.hu

„A mai napon az Egri Vízilabda Klub megtartotta éves rendes közgyűlését. A regnáló elnök, Szécsi Zoltán jelezte, hogy a személyét ért támadások miatt elnöki megbízatásának lejártát követően nem kíván újabb ciklust vállalni. A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Weisz Norbertet az Egri Vízilabda Klub Elnökének 2026. Október 5. napjától kezdődően” – áll a klub pénteken kiadott hivatalos közleményében.