A személyét ért támadások miatt Szécsi Zoltán távozik az Egri Vízilabda Klub éléről

Most már biztos: nem lesz parlamenti képviselő Szécsi Zoltán
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó családi okokra hivatkozva lépett vissza.
Nyolc év után távozik posztjáról az Egri Vízilabda Klub elnöke. Szécsi Zoltán a személyét ért támadások miatt döntött így.
Az Egri Vízilabda Klub eddigi elnöke, a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán 8 év után távozik az egyesület éléről.
„A mai napon az Egri Vízilabda Klub megtartotta éves rendes közgyűlését. A regnáló elnök, Szécsi Zoltán jelezte, hogy a személyét ért támadások miatt elnöki megbízatásának lejártát követően nem kíván újabb ciklust vállalni. A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Weisz Norbertet az Egri Vízilabda Klub Elnökének 2026. Október 5. napjától kezdődően” – áll a klub pénteken kiadott hivatalos közleményében.
Április végén még arról szóltak a hírek, hogy a fideszes Nyitrai Zsolt helyét Szécsi Zoltán veheti át a parlamentben. Később kiderült, hogy Szécsi családi okokra hivatkozva mégsem vállalta a képviselőséget.
Ezt is ajánljuk a témában
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó családi okokra hivatkozva lépett vissza.
Nyitókép: MTI/MTVA/Máthé Zoltán