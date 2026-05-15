Szécsi Zoltán vízilabda Eger

A személyét ért támadások miatt Szécsi Zoltán távozik az Egri Vízilabda Klub éléről

2026. május 15. 20:41

Nyolc év után távozik posztjáról az Egri Vízilabda Klub elnöke. Szécsi Zoltán a személyét ért támadások miatt döntött így.

Az Egri Vízilabda Klub eddigi elnöke, a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán 8 év után távozik az egyesület éléről. 

Szécsi Zoltán
Szécsi Zoltán utódja Dr. Weisz Norbert. Fotó: egrivizilabda.hu

„A mai napon az Egri Vízilabda Klub megtartotta éves rendes közgyűlését. A regnáló elnök, Szécsi Zoltán jelezte, hogy a személyét ért támadások miatt elnöki megbízatásának lejártát követően nem kíván újabb ciklust vállalni. A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Weisz Norbertet az Egri Vízilabda Klub Elnökének 2026. Október 5. napjától kezdődően” – áll a klub pénteken kiadott hivatalos közleményében.

Szécsi Zoltán képviselő sem lett

Április végén még arról szóltak a hírek, hogy a fideszes Nyitrai Zsolt helyét Szécsi Zoltán veheti át a parlamentben. Később kiderült, hogy Szécsi családi okokra hivatkozva mégsem vállalta a képviselőséget.

Nyitókép: MTI/MTVA/Máthé Zoltán

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falus-i
•••
2026. május 15. 21:48 Szerkesztve
Ehhez a lépéséhez mi, kívülállók sokat nem tehetünk hozzá. Annyit megjegyezhetünk, hogy kifejezetten visszataszító volt Szécsi részéről az ATV-s görény, Bochkor talkshowjában való szereplés, jópofáskodás. Sokan eladják, eladták magukat, ami számomra azt jelenti, hogy a nagy sportolók is labilisak a morált illetően.
engeddmeg
2026. május 15. 21:44
Egy újabb lincselés! És még hány lesz, hány tisztességes embert tesznek tönkre, mert más gondol mint ők!
Oszodibeszed
•••
2026. május 15. 21:22 Szerkesztve
Az hogy jött bütyikének, hogy a tiszteletről, mint olyanról nevezze el pártját, ezt a gyülevész csordát, amikor sok értelmes és fontos dolog mellett anyja és apja a tiszteletre sem tanította meg. Senkit sem tisztel. Most éppen egy disztingvált (nem egy Krasznahorkai az illető!) Nobel - díjas tudóst üldöz el Magyarországról, de a többszörös olimpiai bajnok, igen értelmes és rátermett sportoló-közgazdászt is jól betámadták. Tisza helyett Gyüdi párt: Gyűlölet és Diktatúra Pártja.
Takagi
•••
2026. május 15. 21:17 Szerkesztve
Jól tetted, nem kell a felesleges b..tatás. Van elég dolgod. Lesz még más világ, és akkor...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!