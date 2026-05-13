Vajon igaz a hír? Nagy port kavarhat a magyar válogatott játékos

A 31 éves Zalánki 2021 és 2024 között játszott a Pro Reccóban, amellyel két olasz bajnoki címet és két Bajnokok Ligája-trófeát nyert. A 2024-es esztendőben az olasz klub anyagi nehézségei miatt szerződött az Olympiakoszhoz, amellyel tavaly görög bajnok és kupagyőztes lett.

Zalánki a 2021-ben rendezett tokiói olimpián nyert bronzérmet a válogatottal, előtte, 2020-ban tagja volt a Budapesten Eb-győztes együttesnek, 2023-ban pedig Fukuokában a világbajnok csapatban is ott volt. Az év elején a közösségi médiában többek között a vele kapcsolatos kommunikáció hangnemét kifogásolta, s úgy vélte, hogy szakmai indoklás nélkül maradt ki a válogatottból. Erre Madaras Norbert, a hazai szövetség elnöke, majd Varga Zsolt, a férfiválogatott szövetségi kapitánya is reagált, azóta újabb fejlemény nem történt az ügyben.