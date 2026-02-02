„Nem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék” – kemény válasz érkezett a magyar válogatott játékos szavaira

A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást.

A magyar pólószövetség nem is annyira burkoltan arra utal, hogy Zalánki Gergő szerintük nem mond igazat (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Akármennyit is változik körülöttünk a világ, az új generációk életfelfogása, akkor sem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék.

Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll.

Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között.”