„Nem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék” – kemény válasz érkezett a magyar válogatott játékos szavaira

„Kicsinyesség, mögöttes játszmák” – ezt üzenték a magyar legendának, miután kiöntötte a szívét
Hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy megtöri a csendet.
Akárhogy is, nem jó ezt látni... A Magyar Vízilabda Szövetség oldaláról Madaras Norbert elnök reagált a bilit kiborító Zalánki Gergő nyilvános vádjaira.
Nagy port kavart vízilabdaberkeken belül Zalánki Gergő hétvégi közösségi médiás posztja. Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok klasszis a bravúros belgrádi Eb-ezüst utánra időzítve szólalt meg az interneten azzal kapcsolatban, szerinte miért nincs ott a magyar válogatottban másfél éve, a párizsi játékok óta. A világ egyik legjobb balkezese, az Olympiakosz görög bajnoka nyilvánosan elérhető Instagram-oldalán írta le a saját nézőpontját, teljesen kettészakítva ezzel a honi pólóstársadalmat:
Ezt is ajánljuk a témában
Hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy megtöri a csendet.
A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) válasza mindenesetre nem sokáig váratott magára. A sportági anyaszervezet nevében a játékosként kétszeres olimpiai és világbajnok Madaras Norbert elnök tett közzé nyilatkozatot vasárnap, egy nappal Zalánki posztját követően, ezt – miként a játékos írását is – változtatás nélkül közöljük.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiányolja az őszinte kommunikációt.
„Napokkal egy rendkívül jól sikerült férfi Európa-bajnokság után, illetve a jelenleg is zajló női kontinensviadal alatt csakis azokkal szeretnénk foglalkozni, akik kivívták az ezüstérmet, illetve akik most is harcban állnak azért, hogy válogatottunk a dobogón végezzen.
Ez a magyar vízilabda, egy százéves sikertörténet, amely azért is nevelte ki olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát, gyakorlatilag megszakítás nélkül, mert mindenki elfogadta az íratlan szabályokat – és ez nem csupán a győztes mentalitásról, az alázatról, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról szól, de arról is, miként viszonyulunk egymáshoz játékosként, az edzőinkhez, a sportág szereplőihez.
A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást.
Akármennyit is változik körülöttünk a világ, az új generációk életfelfogása, akkor sem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék.
Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll.
Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között.”
Noha a közleményben konkrétan nem nevesítik Zalánki Gergőt, az írás egyértelmű reakció a játékos Instagram-posztjára, egyben kemény és világos üzenet a szövetség részéről a jövőre nézvést. Egy biztos: kívülállóként nem tudhatjuk, pontosan mi áll a nézeteltérés hátterében (és ez így van jól), azt viszont
nem lenne jó látni, ha az egyik legtradicionálisabb sikersportágunk méltatlan üzengetések és nyilvános széthúzás terepévé válna, főleg két évvel a Los Angeles-i olimpiát megelőzően...
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt