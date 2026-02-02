Ft
zalánki gergő Madaras Norbert vízilabda MVLSZ

„Nem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék” – kemény válasz érkezett a magyar válogatott játékos szavaira

2026. február 02. 13:13

Akárhogy is, nem jó ezt látni... A Magyar Vízilabda Szövetség oldaláról Madaras Norbert elnök reagált a bilit kiborító Zalánki Gergő nyilvános vádjaira.

2026. február 02. 13:13
null

Nagy port kavart vízilabdaberkeken belül Zalánki Gergő hétvégi közösségi médiás posztja. Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok klasszis a bravúros belgrádi Eb-ezüst utánra időzítve szólalt meg az interneten azzal kapcsolatban, szerinte miért nincs ott a magyar válogatottban másfél éve, a párizsi játékok óta. A világ egyik legjobb balkezese, az Olympiakosz görög bajnoka nyilvánosan elérhető Instagram-oldalán írta le a saját nézőpontját, teljesen kettészakítva ezzel a honi pólóstársadalmat

  • az egyik szekértábor szerint jó, hogy a játékos végre megtörte a csendet, és nyíltan beszélt a problémáiról, 
  • az ellentábor szerint viszont ennek egyáltalán nem ez lett volna a megfelelő módja, hanem ha a felek egymás között, békés párbeszéd útján próbálják meg tisztázni a félreértéseket, zárt ajtók mögött.

A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) válasza mindenesetre nem sokáig váratott magára. A sportági anyaszervezet nevében a játékosként kétszeres olimpiai és világbajnok Madaras Norbert elnök tett közzé nyilatkozatot vasárnap, egy nappal Zalánki posztját követően, ezt – miként a játékos írását is – változtatás nélkül közöljük. 

A magyar szövetség világos válaszüzenete

„Napokkal egy rendkívül jól sikerült férfi Európa-bajnokság után, illetve a jelenleg is zajló női kontinensviadal alatt csakis azokkal szeretnénk foglalkozni, akik kivívták az ezüstérmet, illetve akik most is harcban állnak azért, hogy válogatottunk a dobogón végezzen. 

Ez a magyar vízilabda, egy százéves sikertörténet, amely azért is nevelte ki olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát, gyakorlatilag megszakítás nélkül, mert mindenki elfogadta az íratlan szabályokat – és ez nem csupán a győztes mentalitásról, az alázatról, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról szól, de arról is, miként viszonyulunk egymáshoz játékosként, az edzőinkhez, a sportág szereplőihez.

A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást.

ZALÁNKI Gergõ magyar vízilabda
A magyar pólószövetség nem is annyira burkoltan arra utal, hogy Zalánki Gergő szerintük nem mond igazat (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Akármennyit is változik körülöttünk a világ, az új generációk életfelfogása, akkor sem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék. 

Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll.

Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között.”

Noha a közleményben konkrétan nem nevesítik Zalánki Gergőt, az írás egyértelmű reakció a játékos Instagram-posztjára, egyben kemény és világos üzenet a szövetség részéről a jövőre nézvést. Egy biztos: kívülállóként nem tudhatjuk, pontosan mi áll a nézeteltérés hátterében (és ez így van jól), azt viszont 

nem lenne jó látni, ha az egyik legtradicionálisabb sikersportágunk méltatlan üzengetések és nyilvános széthúzás terepévé válna, főleg két évvel a Los Angeles-i olimpiát megelőzően...

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zoli64
2026. február 02. 13:29
Úgy néz ki hogy nem tetszik, ha valaki önálló véleményt mer nyilvánítani. Ráadásul nem egy semmi és senki játékos, hanem aki már elért sok szép sikert hazánk dicsőségére!! Az elnök úrnak nem tetszik, ha nem értenek vele egyet és nem bólogatnak!! Ez a demokratikus megbeszélés náluk!? Szégyenletes!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!