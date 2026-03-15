Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Michelangelo Antonioni oscar díj Andrej Tarkovszkij Sergio Leone Alfred Hitchcock

Átírták a filmtörténelmet, mégsem szerette őket az akadémia – 5 zseniális rendező, aki sosem nyert Oscart

2026. március 15. 18:02

Nem is gondolná, milyen nevek szerepelnek a listán. Tudjuk jól, az Oscart mindig is részben ideológiai alapon osztogatták, de alaposan beárazza a díjat az, hogy a legmeghatározóbb alkotók némelyike még csak jelölésig sem jutott soha.

Német Dániel

Nemcsak a politikai vetülete miatt számít az Egyik csata a másik után az idei Oscar talán legnagyobb esélyesének, hanem azért is, mert Paul Thomas Anderson rendező-forgatókönyvíró korábban már tizenegy jelölést begyűjtött, de még egyszer sem vehette át a díjat. A filmtörténelemben ugyanakkor számtalan megkerülhetetlen alkotó van, akinek a munkáját sosem respektálta az akadémia, az összeállításban ráadásul lezárt életművekből válogattam.

Oscar
Az Egyik csata a másik után komoly esélyes az idei Oscaron. (Forrás: InterCom)

Michelangelo Antonioni

Az egyetemes filmtörténet egyik legnagyobb rendezője, 

ugyanakkor a trilógiájának (A kaland, Az éjszaka, Napfogyatkozás) egyetlen darabját sem méltatta arra az akadémia, hogy legalább a jelöltek közé jusson a nemzetközi alkotások kategóriájába. Az olyan későbbi, angol nyelven forgatott klasszikusait sem tartották érdemesnek a nominációra, mint a Zabriskie Pointot vagy a Foglalkozása: riportert. Egyedül a Nagyítással sikerült a hollywoodi elit látókörébe kerülnie, a legjobb rendező és forgatókönyvíró szekcióban is esélyes volt, végül azonban üres kézzel távozott. 

Andrej Tarkovszkij 

Iván gyermekkora, Andrej Rubljov, Solaris, Tükör, Sztalker – elképesztő, hogy ezeket egymás után készítette alig több mint másfél évtized alatt. Egytől egyig olyan alkotás, aminek a nemzetközi kategóriában egyértelműen ott volna a helye, de még a legjobb filmek között. Nem véletlen, hogy Tarkovszkijt sokan minden idők legkiválóbb rendezőjének gondolják, de hogy a legjobb orosz direktor volt, ahhoz kétség sem férhet. 

És még csak jelölést sem kapott soha. 

Mindezt pedig nem lehet elintézni azzal, hogy a hidegháború miatt a származása okán diszkriminálták volna. Nem volt barátja a Szovjetuniónak, sőt, áttételesen közrejátszott a halálában a politikai berendezkedés; elfelejtettek neki szólni ugyanis, hogy a Sztalkert sugárfertőzött területen forgatta, erre vezetik vissza azt, hogy relatív fiatalon, ötvennégy évesen rákban elhunyt. 

Sergio Leone 

Lehet veszekedni azon, hogy melyek a valaha volt legjobb westernek, Sergio Leone azonban a dobogón vitathatatlanul elfoglal két helyet a Volt egyszer egy vadnyugattal és A jó, a rossz és a csúffal. Olyannyira újradefiniálta a műfajt, hogy a klasszikusai a mai napig iránytűt jelentenek bárkinek, aki ebben a zsánerben forgat filmet. És olyan rendezőkre volt hatással, mint Quentin Tarantino, Martin Scorsese, miközben 

sztárt csinált Clint Eastwoodból, és elindította Ennio Morricone pályáját. 

Később az egyik legnagyobb gengsztereposszal, a Volt egyszer egy Amerikával új oldalát is megmutatta, a pályája során azonban nemhogy nem nyert Oscart, de még a jelöltek közé sem került soha. 

Stanley Kubrick 

Ha van rendező, aki minden műfajban tízpontos alkotásokat készített, az Stanley Kubrick volt. Legyen szó gengszterfilmről (Gyilkosság), drámáról (Lolita, Barry Lyndon), sci-firől vagy antiutópiáról (2001: Űrodüsszeia, Mechanikus narancs), horrorról (Ragyogás), háborús filmről (A dicsőség ösvényei, Acéllövedékek), szatíráról (Dr. Strangelove), történelmi filmről (Spartacus), mindegyik instant klasszikussá vált,

és a mai napig nem veszítettek az aktualitásukból. 

Elég csak az utolsó művére, a Tágra zárt szemekre gondolni, amely az Epstein-ügy árnyékában frissebbnek hat, mint újkorában. Mégsem ismerte el az akadémia egyetlen alkalmat leszámítva: a 2001: Űrodüsszeiáért ugyan elnyerte az Oscart, de nem rendezőként vagy forgatókönyvíróként, hanem a legjobb speciális effektusokért. 

Alfred Hitchcock

Érdekes lenne elképzelni egy olyan párhuzamos univerzumot, amelyben Hitchcock nem létezett sosem, 

kevés alkotó gyakorolt ugyanis nagyobb hatást az amerikai és a nemzetközi tömegfilmre. 

Beszéljünk krimiről, thrillerről vagy horrorról, feszültségkeltés tekintetében ma is az ő eszköztára határozza meg az említett műfajokat. Ugyanakkor, ha nem is olyan mértékben, mint manapság, de nyilván az akadémia hatvan évvel ezelőtt is részben ideológiai szempontok alapján osztotta ki a díjakat, ez lehet az oka annak, hogy bár több alkalommal jelölték, sosem nyert Oscart a kifejezetten apolitikus műveivel legendássá vált rendező. 

Nyitókép: Volt egyszer egy vadnyugat. Forrás: TMDB

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
•••
2026. március 15. 18:24 Szerkesztve
Hát igen, akkor még voltak FILMEK! "Volt egyszer egy vadnyugat." A kedvencem a western kategóriában. Persze abban is vannak hibák mint minden filmben de ami a látványt, mesét, (story) zenét és a színészi alakításokat illeti az maximum! Több verzió is van belőle ami a vágást illeti. Ma már vért izzadva se tudnának ilyen filmeket csinálni, ráadásul ilyen zenével! A többi, ugyanabban a kategóriában: "A jó, a rossz és a csúf". "A hét mesterlövész". Szintén a műfaj csúcsa.
Válasz erre
2
0
tinodi-lightos-sebestyen
2026. március 15. 18:17
Egyik régi Oscar-díjas film sem ér szart sem, ha a fehér főhőst (pl. Robin Hood, vagy Lincoln).nem játszotta néger.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. március 15. 18:08
A kimaradtak egyértelművé teszik a régi mondást: stréberség, éberség, héberség..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!