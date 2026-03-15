Átírták a filmtörténelmet, mégsem szerette őket az akadémia – 5 zseniális rendező, aki sosem nyert Oscart

Andrej Tarkovszkij

Iván gyermekkora, Andrej Rubljov, Solaris, Tükör, Sztalker – elképesztő, hogy ezeket egymás után készítette alig több mint másfél évtized alatt. Egytől egyig olyan alkotás, aminek a nemzetközi kategóriában egyértelműen ott volna a helye, de még a legjobb filmek között. Nem véletlen, hogy Tarkovszkijt sokan minden idők legkiválóbb rendezőjének gondolják, de hogy a legjobb orosz direktor volt, ahhoz kétség sem férhet.

És még csak jelölést sem kapott soha.

Mindezt pedig nem lehet elintézni azzal, hogy a hidegháború miatt a származása okán diszkriminálták volna. Nem volt barátja a Szovjetuniónak, sőt, áttételesen közrejátszott a halálában a politikai berendezkedés; elfelejtettek neki szólni ugyanis, hogy a Sztalkert sugárfertőzött területen forgatta, erre vezetik vissza azt, hogy relatív fiatalon, ötvennégy évesen rákban elhunyt.