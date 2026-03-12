Az Oscar-jelölések alapján ez minden idők legjobb filmje – tényleg olyan szuper a Bűnösök, vagy csak egy kultikus alkotás koppintása?

És rendkívül megkapó módon beszél a zene halhatatlanságáról, arról az időtlenségről, hogy egy dal sok-sok évtizedet is képes túlélni és ugyanúgy megszólítani az embereket, mintha egy külön szférában létezne. De a zeneipar kizsákmányoló működését is ábrázolja, valamint azokat az alkukat, amelyeket egy előadónak meg kell kötnie a siker érdekében.

Így a vámpírlétezés a romlottság és a halhatatlanság miatt fontos metafora, de nem vagyok benne biztos, hogy részben legalábbis nem inkább csupán a szélesebb közönség megszólításának az érdekében hozták be. Ugyanis a Bűnösök esetében már az is csoda, hogy egyáltalán elkészülhetett.

Ryan Coogler bár a Fekete párduc 1-2 vagy a Creed: Apollo fia miatt nem tekinthető teljesen ismeretlen rendezőnek, de nem egy Christopher Nolan, hogy a neve hallatán egyből hosszú sorok alakuljanak ki a mozik előtt. És a leginkább az említett munkáiból ismerős – az ikerpár mindkét tagját eljátszó – Michael B. Jordanért is sokan rajonganak, de azért nem egy szupersztár. A Bűnösök pedig nem egy korábbi sikerfilm remake-je vagy folytatása, nem egy menő franchise darabja, azaz minden jelenlegi üzleti logikának ellentmond az, hogy kilencvenmillió dollárt megszavazott neki a stúdió.

És milyen jól tették, mert szegényesebb tálalásban feleilyen erősre sem sikerült volna. Ugyanis bár korántsem egy hollywoodi látványprodukcióról van szó, de azt a magába szippantó atmoszférát és képi világot, a tökéletesen megkoreografált akció- és táncjeleneteket nem lehetett volna szerény költségvetésből megalkotni. Az pedig valószínűleg a producereket is meglepte, hogy egy ennyire szabálytalan szerkezetű, nehezen marketingelhető film nemcsak a büdzséjét hozta vissza,