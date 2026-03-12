Az Oscar-jelölések alapján ez minden idők legjobb filmje – tényleg olyan szuper a Bűnösök, vagy csak egy kultikus alkotás koppintása?

Salma Hayek rettegett a forgatáson, Írországban betiltották – harmincéves az Alkonyattól pirkadatig
Tarantino meghökkentő módon élte ki a lábfétisét.
A közönséget mindenesetre sikerült megosztani a műfaji játszadozásával. Ugyanakkor benne van a pakliban, hogy hétfő hajnalban filmtörténelmet ír a tizenhat kategóriában is induló Bűnösök.
A horrorra a műfajok között sokan egyfajta zabigyerekként tekintenek, nincs ezzel másként az akadémia sem. Korábban mindössze hét alkotást jelöltek a legjobb film díjára, Az ördögűzőt, A cápát, A bárányok hallgatnakot – ez az egyetlen, ami el is nyerte –, a Hatodik érzéket, a Fekete hattyút, a Tűnj el!-t és A szert. Azonban mostanában kicsit elkezdett megváltozni a zsáner megítélése, köszönhetően annak, hogy egyre több olyan produkció születik, amely nem a féktelen riogatásra törekszik a Rémálom az Elm utcában mintájára, hanem a stílust csak eszközként használja arra, hogy társadalmi parabolát állítson – és ebbe a vonulatba tartozik a Bűnösök is.
És aki nem látta eddig, jobban teszi, ha nem olvas tovább, hanem megnézi. Akkor is garantáltan érdekes élményben lesz része, ha nem nyeri el a tetszését, ugyanis a film legfőbb erőssége a kiszámíthatatlanságában és a szabálytalanságában rejlik, viszont lehetetlen egy kicsit mélyebben úgy írni róla, hogy nem fedném fel néhány csavarját.
Hiszen
az első egy óra teljesen mást ígér, mint ami utána következik.
Egy fekete testvérpárt követünk, akik különféle zűrös ügyek után hazatérnek a szülővárosukba a harmincas évek Ku-Klux-Klan által is fenyegetett, rasszista indulatokkal fűtött Amerikájában, hogy új életet kezdjenek. A rabolt szajréval egy csehót nyitnak, elhívják a környék blueszenészeit, majd egy hatalmas bulit csapnak. A mulatozás azonban félbeszakad, amikor vámpírok is megpróbálnak betérni a pubba.
Azaz eleinte egy faji előítéletekről szóló drámának tűnik, majd egy vegytiszta gengszterfilm benyomását kelti a sztori, hogy utána váratlanul ránk szabadítsa a horrort. Joggal kijelenthető, az Alkonyattól pirkadatig totális lekoppintásáról van szó – igaz, Robert Rodriguez és Quentin Tarantino sem keveset lopott Kathryn Bigelow 1987-es rendezéséből, az Alkonytájtból –, viszont, ha ezen a nyúláson túl tudunk lépni, akkor egészen más élményt kapunk.
Ugyanis míg az 1996-os kultfilm kizárólag a szórakoztatásra törekedett, és azt maradéktalanul teljesítette is, esetünkben azért jóval többről van szó. Felsorolni is nehéz, mennyi témát pedzeget meg a Bűnösök, a korábban említett rasszizmus kérdése mellett ugyanis a múltunktól való menekülés vagy az azzal való szembenézés tematikája is felmerül. De ami a legfontosabb: a vámpírléten keresztül szinte szó szerint ábrázolja azt a közmondást, hogy
aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni.
És rendkívül megkapó módon beszél a zene halhatatlanságáról, arról az időtlenségről, hogy egy dal sok-sok évtizedet is képes túlélni és ugyanúgy megszólítani az embereket, mintha egy külön szférában létezne. De a zeneipar kizsákmányoló működését is ábrázolja, valamint azokat az alkukat, amelyeket egy előadónak meg kell kötnie a siker érdekében.
Így a vámpírlétezés a romlottság és a halhatatlanság miatt fontos metafora, de nem vagyok benne biztos, hogy részben legalábbis nem inkább csupán a szélesebb közönség megszólításának az érdekében hozták be. Ugyanis a Bűnösök esetében már az is csoda, hogy egyáltalán elkészülhetett.
Ryan Coogler bár a Fekete párduc 1-2 vagy a Creed: Apollo fia miatt nem tekinthető teljesen ismeretlen rendezőnek, de nem egy Christopher Nolan, hogy a neve hallatán egyből hosszú sorok alakuljanak ki a mozik előtt. És a leginkább az említett munkáiból ismerős – az ikerpár mindkét tagját eljátszó – Michael B. Jordanért is sokan rajonganak, de azért nem egy szupersztár. A Bűnösök pedig nem egy korábbi sikerfilm remake-je vagy folytatása, nem egy menő franchise darabja, azaz minden jelenlegi üzleti logikának ellentmond az, hogy kilencvenmillió dollárt megszavazott neki a stúdió.
És milyen jól tették, mert szegényesebb tálalásban feleilyen erősre sem sikerült volna. Ugyanis bár korántsem egy hollywoodi látványprodukcióról van szó, de azt a magába szippantó atmoszférát és képi világot, a tökéletesen megkoreografált akció- és táncjeleneteket nem lehetett volna szerény költségvetésből megalkotni. Az pedig valószínűleg a producereket is meglepte, hogy egy ennyire szabálytalan szerkezetű, nehezen marketingelhető film nemcsak a büdzséjét hozta vissza,
hanem világszinten a négyszeresét is betermelte.
Azt persze sosem állítanám, hogy ez lenne a világ legjobb filmje, az elnyújtott vámpíros öldöklés idővel inkább fárasztott, mintsem szórakoztatott, de több hibát nem igazán tudnék felróni. Azt pedig nem tudom eléggé értékelni, hogy mentalitásában Hollywood aranykorát, a hetvenes éveket idézi, amikor még a tömegprodukciók is megpróbáltak releváns gondolatokat megfogalmazni, szemben a mai – Martin Scorsese szavaival élve – csupán vidámparki látványosságként értelmezhető szuperhőstörténetekkel.
És megérdemeltnek tartom a rekordszámú jelölést, mert külön-külön minden aspektusa szuper:
kiváló a forgatókönyv, a rendezés, erősek a színészek, a zene fenomenális, az operatőr magasiskolát képvisel, a vágás príma, semmibe sem lehet igazán belekötni.
Más kérdés, hogy elsőosztályú alapanyagokból is születhet félresikerült fogás, nyilván sokak számára nem érnek össze az ízek, ezt mutatja az is, hogy az IMDb-n a felhasználók tízből hét és fél pontra értékelték, ami szép szám, de nem kiugró, viszont egy bátor alkotás a természetéből fakadóan sem képes mindenkivel rezonálni.
Viszont az Oscar-mezőnyben a Bűnösök talán a legártatlanabb induló: nincs benne sulykolt politikai mondanivaló (az antirasszizmust azért ne vegyük annak 2026-ban, ráadásul az afroamerikai szereplők sem angyalok), nincs gendertéma, LMBTQ, azaz lényegében semmi olyasmi, ami szétválasztaná az embereket. Hanem van helyette zene, ami ellenben jó esetben összehoz.
Bűnösök – amerikai filmdráma, horror. Megtekinthető az HBO Max kínálatában.
Nyitókép: Bűnösök. Forrás: HBO Max