Most fog felrobbanni Magyar Péter: a Magyar Nemzet sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és teljes egészében elutasította a Tisza Párt keresetét a Magyar Nemzet ellen indított sajtóperben.

A Tisza Párt az „Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna” című cikk miatt indított pert. Az írás egy augusztusban kiszivárgott, másfél oldalas dokumentummal foglalkozott, amely a személyi jövedelemadóval kapcsolatos, tiszás elképzeléseket tartalmazott.