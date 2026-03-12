Most fog felrobbanni Magyar Péter: a Magyar Nemzet sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

A bíróság indoklása szerint a sajtó-helyreigazítási per kereteit meghaladja annak eldöntése, hogy egy politikai párt programja ténylegesen tartalmaz-e adóemelésre vagy adócsökkentésre vonatkozó terveket. A választási kampány időszakában természetes, hogy a politikai szereplők egymás programját bírálják, az ellenfelek által elmondottakat vagy birtokukba került dokumentumokat értelmezik, és ezek alapján következtetéseket fogalmaznak meg. Az ilyen politikai viták során a pártok igyekeznek egymásnak politikai hátrányt okozni, ez azonban önmagában nem minősül jogsértőnek.
A Tisza Párt a perben kifogásolta, hogy létezne a párt szakértőitől származó, adóemelésre utaló dokumentum. A bíróság szerint azonban az erről való állásfoglalás sajtó-helyreigazítási perben nem vizsgálható, mert az túlmutat a per törvényi keretein és az alperes bizonyítási kötelezettségén.