magyar nemzet tisza fővárosi ítélőtábla tarr zoltán bíróság

Most fog felrobbanni Magyar Péter: a Magyar Nemzet sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

2026. március 12. 15:36

A Tisza Párt az „Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna” című cikk miatt indított pert.

2026. március 12. 15:36
null

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és teljes egészében elutasította a Tisza Párt keresetét a Magyar Nemzet ellen indított sajtóperben.

A Tisza Párt az „Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna” című cikk miatt indított pert. Az írás egy augusztusban kiszivárgott, másfél oldalas dokumentummal foglalkozott, amely a személyi jövedelemadóval kapcsolatos, tiszás elképzeléseket tartalmazott.

A párt keresetében azt kérte, hogy a szerkesztőség tegyen közzé helyreigazítást, amely szerint a cikk állításával ellentétben nem létezik a pártnál személyijövedelemadó-emelést előirányzó dokumentum. Álláspontjuk szerint a cikk azt a hamis benyomást keltette, mintha a Tisza Párt progresszív jövedelemadó bevezetését tervezné és adóemelésre készülne.

Első fokon a Fővárosi Törvényszék a párt keresetének adott helyt, azonban a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla ezt az ítéletet megváltoztatta, és a keresetet teljes egészében elutasította.

A bíróság indoklása szerint a sajtó-helyreigazítási per kereteit meghaladja annak eldöntése, hogy egy politikai párt programja ténylegesen tartalmaz-e adóemelésre vagy adócsökkentésre vonatkozó terveket. A választási kampány időszakában természetes, hogy a politikai szereplők egymás programját bírálják, az ellenfelek által elmondottakat vagy birtokukba került dokumentumokat értelmezik, és ezek alapján következtetéseket fogalmaznak meg. Az ilyen politikai viták során a pártok igyekeznek egymásnak politikai hátrányt okozni, ez azonban önmagában nem minősül jogsértőnek.

A Tisza Párt a perben kifogásolta, hogy létezne a párt szakértőitől származó, adóemelésre utaló dokumentum. A bíróság szerint azonban az erről való állásfoglalás sajtó-helyreigazítási perben nem vizsgálható, mert az túlmutat a per törvényi keretein és az alperes bizonyítási kötelezettségén.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ítélet indoklása szerint a szerkesztőség megalapozottan hivatkozott Tarr Zoltán nyilatkozatára, amely elegendő ténybeli alapot adott annak a következtetésnek a levonására, hogy a Tisza Párt hivatalosan közzétett programjához képest a párton belül felmerülhettek progresszív adózással vagy szja-emeléssel kapcsolatos elképzelések. A bíróság szerint ez – függetlenül attól, hogy helyes vagy helytelen – politikai véleménynek minősül, amely a véleménynyilvánítás szabadságának védelmét élvezi.

Mivel a párt rendezvényén, a párt nevében megszólaló Tarr Zoltán nyilatkozatának hitelességével kapcsolatban nem merült fel kétely, a bíróság szerint a szerkesztőségtől nem volt elvárható, hogy külön megkeresse a felperest az ügyben.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

