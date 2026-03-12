Ft
takács péter hegedűs zsolt Magyar Péter egészségügy államtitkár

Kommunista módszert alkalmaznak Magyar Péterék: kórházak bezárásával riogatnak, miközben rendre ők maguk hozakodnak elő ezzel (VIDEÓ)

2026. március 12. 12:52

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár egy összeállítást közölt a tiszás és Tisza-közeli szakértők nyilatkozataiból.

2026. március 12. 12:52
null

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár videóüzenetben reagált Magyar Péter azon csütörtöki Facebook-bejegyzésére, melyben a Tisza-vezért azt állította, hogy az Orbán-kormány eddig eltitkolt egészségügyi terve az, hogy 38 kórházat zárnának be.

A Belügyminisztérium államtitkára azt kérdezte tőle, hogy 

Mizu, Peti? Romlik a memóriád? Itt van egy kis emlékeztető arról, hogy ki akar itt kóházat bezárni”.

Itt bejátszotta Hegedűs Zsolt, tiszás szakértő azon ATVs nyilatkozatát, melyben az orvos arról beszélt, hogy el kell gondolkodni azon, hogy „milyen osztáyokat érdemes működtetni”.

Rékassy Balázs egészsgügyi közgazdász pedig korábban egy rádióműsorban azt nyilatkozta, 

hogyha modernizálni akarjuk a mai magyar egészségügyet, akkor azt is ki kell mondani, hogy nem kell ennyi kórház”.

Sőt, Tarr Zoltán, Magyar Péter helyettese is beszélt arról, hogy nem biztos, hogy „meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban az ellátásban”. De Takács felidézte Kincses Gyulának, a Magyar Orvosi Kamera elnökének nyilatkozatát is, aki az egészságügy kapcsán szerkezetátalakítást emlegetett, ami véleménye szerint lehetővé tenné a kórházak számának a radikális csökkentését. 

Míg Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő arról beszélt, hogy nem fogják tudni a kis kórházakat a nagy szuperkórházak mellett fejleszteni és fenntartani, mert nem lesz elegendő orvos ás ápoló.

Kóka János üzletember, egykori miniszter egy rádióinterjúban pedig arra a kérdésre, hogy kinek lenne jó, ha a magyarországi kórházak felét bezárnák, azt felelte, hogy a magyar családoknak.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

tapir32
•••
2026. március 12. 14:46 Szerkesztve
Rágalmak, hazugságok = Magyar Péter.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 12. 14:35
A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. A kormány minden évben kifizeti a betegellátó intézmények túlköltését a költségvetés terhére és minden évben kiegészíti a gyógyszerkasszát továbbá megfizeti a TB túlköltését. A kormány az orvosok és az ápolók bérét jelentősen növelte. Felújítottak 91 kórházat, 54 rendelőintézetet, 107 mentőállomást, emellett 23 új rendelőintézet és 41 új mentőállomás épült. Több mint ezer új mentőautó állt szolgálatba. Magyarországon egy-egy részterületen van hosszabb várakozási idő. Az ellátás általános színvonala egyes skandináv jóléti államokat is megelőzi. Az ellenzék túlzó és alapot nélkülöző módon minősítgeti rossznak az egészségügyet, ezzel aláásva az eü-be vetett bizalmat. Az ellenzék a privatizáció oldalán áll, a befektetők és nem a lakosság érdekeit képviseli.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. március 12. 14:21
Hja, nem is tudom, hogy kik akadályozzák a kórházak fejlesztését! Igaz Kollár Kinga?! Mert ami a magyaroknak rossz, az a tiszának jó!
Válasz erre
1
0
Vata Aripeit
2026. március 12. 14:17
ijesztő mennyiségű hazugság/gyűlölet árad ezeknek a tiszás fiszfaszoknak szájából....ez már nem is fog változni, és az a gyanúm, hogy már a szavazóiknak is nagyon kellemetlen ez, ezért vicsorognak, ugatnak mindenkire, a tehetetlenségükben vergődnek, egy hazug/alja ember mellé álltak, azt hiszik, hogy már ott is kell maradniuk. Nem, nem kell. Nyugodjatok le, és szavazzatok a normalitásra, persze csak titokban, mert a szeretet-testvéretek elvágná a torkotokat, ha kiderülne
Válasz erre
2
0
