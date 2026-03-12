Kommunista módszert alkalmaznak Magyar Péterék: kórházak bezárásával riogatnak, miközben rendre ők maguk hozakodnak elő ezzel (VIDEÓ)

Rékassy Balázs egészsgügyi közgazdász pedig korábban egy rádióműsorban azt nyilatkozta,

hogyha modernizálni akarjuk a mai magyar egészségügyet, akkor azt is ki kell mondani, hogy nem kell ennyi kórház”.

Sőt, Tarr Zoltán, Magyar Péter helyettese is beszélt arról, hogy nem biztos, hogy „meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban az ellátásban”. De Takács felidézte Kincses Gyulának, a Magyar Orvosi Kamera elnökének nyilatkozatát is, aki az egészságügy kapcsán szerkezetátalakítást emlegetett, ami véleménye szerint lehetővé tenné a kórházak számának a radikális csökkentését.

Míg Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő arról beszélt, hogy nem fogják tudni a kis kórházakat a nagy szuperkórházak mellett fejleszteni és fenntartani, mert nem lesz elegendő orvos ás ápoló.

Kóka János üzletember, egykori miniszter egy rádióinterjúban pedig arra a kérdésre, hogy kinek lenne jó, ha a magyarországi kórházak felét bezárnák, azt felelte, hogy a magyar családoknak.