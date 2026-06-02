kormány szita károly megyei jogú városok szövetség önkormányzat polgármester

Tárgyalóasztalhoz ül az önkormányzati szövetségek vezetőivel a kormány

2026. június 02. 09:09

Nagyot hibázna a kormány, ha az önkormányzatok bevonása nélkül alakítaná át rendszert – mondta a Mandinernek Szita Károly annak kapcsán, hogy számos változtatást tervez a Tisza-kormány az önkormányzati struktúrában. Kaposvár polgármestere nehezményezi, hogy a kabinet eddig nem egyeztetett az önkormányzatokkal.

2026. június 02. 09:09
Önkormányzati nyomásgyakorlás, a minisztérium tárgyal a polgármesterekkel
Gabay Dorka

Egyeztetésre hívta a különböző önkormányzati szervezeteket, köztük a Megyei Jogú Városok Szövetségét (MJVSZ) Lőrincz Viktória, a vidék- és településfejlesztési miniszter miután az utóbbi napokban több, a településeket, valamint a polgármestereket is érintő önkormányzati rendszerátalakítási tervről lehetett hallani – tudatta a Mandinerrel Kaposvár polgármestere.

A  vidék- és településfejlesztési miniszter végül engedett a nyomásnak, és egyeztetésre hívta z önkormányzati szervezetek vezetőit. (Fotó: Facebook)

 Szita Károly elmondta,

 jobbára a sajtóból értesülnek a falvakat, városokat önkormányzatokat érintő ügyekről, a kormány mindeddig nem kereste meg az MJVSZ-t. 

„Nem tudunk semmit arról, hogy milyen átalakításokat tervez a kormány az önkormányzatoknál, velünk nem egyeztetett senki, ezért több önkormányzati szövetség levélben fordult a kormány felé, és azt kértük, hogy az önkormányzatokat érintő kérdésekben a velünk való egyeztetés nélkül ne hozzon döntést a kormány. 

Ezek után hívta egyeztetésre a terültfejlesztési miniszter az önkormányzati szövetségeket, így az MJVSZ mellett valamennyi önkormányzati szövetség vezetőjét

 – fogalmazott Szita Károly, aki örömtelinek nevezte a kormányzati kezdeményezést.

Nem szabad kihagyni az önkormányzatokat

Az MJVSZ elnöke ugyanakkor leszögezte, 

a kormánynak tudnia kell, hogy a magyarországi önkormányzatoknál nagyon jól felkészült, funkciójukat hosszú ideje ellátó, nagy tapasztalattal rendelkező polgármesterek vannak, és a kormány nagyot hibázna, ha ezt a tudást nem használja annak érdekében, hogy milyenné szeretné formálni az önkormányzati rendszert. 

Önkormányzati jövőről tárgyalt korábban Szita Károly és Navracsics Tibor. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Felidézte, Navracsics Tibor, korábbi területfejlesztési miniszterrel korábban egy hosszú, de tartalmas egyeztetést indítottak el több szervezettel együtt, az önkormányzati rendszer átalakítása érdekében, ahol valamennyi településtípus megfogalmazta a javaslatait. „Több mint három évtized telt el az önkormányzatok megalakulása óta, és ezalatt megváltozott a világ. Ezért is erősebb önkormányzati struktúrarendszer kialakítására lenne szükség, de nem szabad ész nélkül nekiesni az önkormányzati rendszernek, 

fel kell mérni, mi változott az elmúlt 30 évben, és ez alapján kell módosítani a rendszert. Ennek kidolgozása az előző kormányzattal megkezdődött, és reméljük, hogy ez a tervezet ott van az új miniszter asztalán, hogy azzal tudjunk dolgozni”

 –mondta a kaposvári polgármester.

Korlátoznák a polgármesterek jogait

Hogy a miniszteri egyeztetésnek mi a célja, egyelőre nem tudni, 

az elmúlt napokban a polgármesterek fizetésének csökkentéséről, az előrehozott helyhatósági választásról, illetve a polgármesteri ciklus maximálásáról is lehetett hallani, de a szolidaritási adó, valamint az önkormányzati hatáskörök bővítése is szóba került. 

Szita Károly szerint szükség volna arra, hogy a kormány részéről egyértelmű nyilatkozatot tegyen valaki ezekben a kérdésekben. „Ami az előrehozott választást illeti: a polgármesterek 2024-ben választói felhatalmazással nyertek mandátumot, ami 2029-ig szól. Nem tudni, hogy ezt valóban annulálni akarják-e, és előrehozott választást akarnak kiírni. Én ugyan nem tartom valószínűnek, de mégis lehet, hogy tervben van, hiszen ezzel a kormánytöbbséggel megtehetik, és jelenleg nincs a Tisza Pártnak polgármestere és önkormányzati képviselője hiszen nem indultak a korábbi választásokon” – mondta az elnök, aki úgy folytatta, az a hír is napvilágot látott, hogy a polgármesteri mandátumok számát két ciklusban maximálnák, amit az MJVSZ elnöke nem tart jó ötletnek. 

Polgármestert ugyanis nem pártpolitikai alapon választanak a települések lakói. A többi polgármester védelmében is mondom, hogy egy faluban, városban élő polgármesternek meg kell adni a lehetőséget, hogy ha harmadszor is elindul a tisztségért, a választók eldöntik, hogy kapjon-e újabb felhatalmazást. Ha nem elégedettek vele, nem fogják megválasztani

 – érvelt a tervezet ellen. 

A polgármesteri fizetések csökkentéséről azt mondta, ő maga részt vett a jelenlegi bérezés kialakításában, többször szorgalmazta az előző kormánynál a polgármesterek fizetésének rendezését. „Erős bérfejlesztési programot indított az előző kormány, többek között az óvónők, ápolók, orvosok, pedagógusok béremelése is megtörtént, ami azt eredményezte, hogy sok településen egy óvónő többet keresett, mint a polgármester, aki a munkaadó volt. Másrészt a polgármesteri tisztség és felelősség nagyobb fizetéssel kell járjon, én ezt gondoltam akkor is, és a kormány meg is hallotta ezeket az érveket” – idézte fel, hozzátéve, Magyar Péter miniszterelnök azonban már jelezte, hogy csökkentik a fizetéseket, amihez van joga, de vannak anomáliák is e tekintetben. 

Hadd legyen már a polgármester egy felelősségteljes tisztség, és legyen e tisztségnek rangja! És ez jelenjen meg a fizetésben is!

 – hangsúlyozta Szita Károly, jelezve, azzal, hogy egy város vezetőjét megválasztják, rábízzák a település sorsát, ami felelősségteljes feladat.

A szolidaritási hozzájárulási adó mértékének átalakításáról azt mondta, maximálisan egyetért vele, az előző kormánnyal is eljutottak oda, hogy hozzá kell nyúlni, mert bizonyos szempontból igazságtalan. „Nem a szolidaritási része, hanem az, ahogy ki van számítva. Javaslatunk szerint 

minden évben meg kellene állapítani a szolidaritási adó hozzájárulási mértékét, de az adott évben befolyó adó mértékének a százalékában. Mi 15 százalékra tettünk javaslatot, vagyis, ha magasabb a befolyó adó, többet fizetünk, ha alacsonyabb, akkor kevesebbet

 – fogalmazott, kitérve arra, hogy jelenleg meghatározhatatlan ez a számítási kulcs.

Nyitókép forrása: Facebook

 

johnny
2026. június 02. 12:00
Csak a félti az állását ,és a fizetését főleg. Tipikus fideszes hozzáállás.miért nem ment már nyugdíjba?
csulak
2026. június 02. 11:56
porhintes az egesz, adolfpeter diktal ott is
civilina-2
2026. június 02. 10:58
Engem ez a jövedelemcsökkentés teljesen kiakasztott. Már az felháborít, hogy Magyar Péter a mások zsebében kotorászik, és rabolja ki, ahelyett, hogy adna. Ha nem tud adni - bár nem ezt ígérte - akkor legalább ne vegyen el. A saját jövedelmével azt csinál, amit akar, de a másokétól vegye el a mocskos kezét. Teljesen kezd Gyurcsányra hasonlítani, aki miniszterelnökként lemondott a tiszteletdíjáról, de úgy is vezette az országot! Hasonló lesz a helyzet Magyar Péterrel is? Szerintem igen! A másik gyomorforgató jelenség, ahogy a tiszások kárörvendően örülnek, a többségük miatt, más tiszások veszteségének. Pedig ők is sorra kerülhetnek, ha nem emelkedik a minimálbér, az átlagjövedelem, és bevezetik a sávos adózást. 2002-2010 között a balliberálisok mindössze 25 000 forinttal emelték a minimálbért. "Örülünk? Vincent!"
ngram
2026. június 02. 10:08
Egész biztos, hogy új önkormányzati választás lesz. Azért is nem indultak egy időközin sem. Mindet akarják, nem egyet-kettőt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!