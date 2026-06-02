Tárgyalóasztalhoz ül az önkormányzati szövetségek vezetőivel a kormány

Hogy a miniszteri egyeztetésnek mi a célja, egyelőre nem tudni,

az elmúlt napokban a polgármesterek fizetésének csökkentéséről, az előrehozott helyhatósági választásról, illetve a polgármesteri ciklus maximálásáról is lehetett hallani, de a szolidaritási adó, valamint az önkormányzati hatáskörök bővítése is szóba került.

Szita Károly szerint szükség volna arra, hogy a kormány részéről egyértelmű nyilatkozatot tegyen valaki ezekben a kérdésekben. „Ami az előrehozott választást illeti: a polgármesterek 2024-ben választói felhatalmazással nyertek mandátumot, ami 2029-ig szól. Nem tudni, hogy ezt valóban annulálni akarják-e, és előrehozott választást akarnak kiírni. Én ugyan nem tartom valószínűnek, de mégis lehet, hogy tervben van, hiszen ezzel a kormánytöbbséggel megtehetik, és jelenleg nincs a Tisza Pártnak polgármestere és önkormányzati képviselője hiszen nem indultak a korábbi választásokon” – mondta az elnök, aki úgy folytatta, az a hír is napvilágot látott, hogy a polgármesteri mandátumok számát két ciklusban maximálnák, amit az MJVSZ elnöke nem tart jó ötletnek.