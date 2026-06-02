Oroszország nem felejt: megtorlásba kezdtek Ukrajna ellen egy korábbi iskolatámadás miatt

A BBC arról ír, hogy legalább kilenc ember meghalt, és több mint hetvenen megsérültek, miután Oroszország kedd hajnalban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított ukrán városok ellen:

a legsúlyosabb csapások Kijevet és Dnyiprót érték.

A múlt héten Oroszország bejelentette, hogy Kijev katonai és döntéshozó központjait veszi célba, és felszólította a külföldieket, hogy hagyják el a várost.