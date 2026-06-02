Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sztarobilszki volodimir zelenszkij alekszandr gucan orosz-ukrán háború kijev ukrajna

Oroszország nem felejt: megtorlásba kezdtek Ukrajna ellen egy korábbi iskolatámadás miatt

2026. június 02. 06:39

Legalább kilenc ember meghalt, és több mint hetvenen megsérültek, miután Oroszország kedd hajnalban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított ukrán városok ellen.

2026. június 02. 06:39
null

A BBC arról ír, hogy legalább kilenc ember meghalt, és több mint hetvenen megsérültek, miután Oroszország kedd hajnalban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított ukrán városok ellen: 

a legsúlyosabb csapások Kijevet és Dnyiprót érték. 

A múlt héten Oroszország bejelentette, hogy Kijev katonai és döntéshozó központjait veszi célba, és felszólította a külföldieket, hogy hagyják el a várost. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az oroszok leszögezték: az akció válasz arra, hogy Ukrajna szándékos támadást hajtott végre egy sztrarobilszki kollégium ellen, ahol 21 tanuló halt meg.

Ahogy megírtuk, ukrán drónok május 22-én éjjel több hullámban támadták a sztarobilszki pedagógiai szakközépiskola oktatási épületét és kollégiumát, amelyben 86 hallgató tartózkodott, 21-en közülük életüket vesztették. A csapások célzottak, precíziósak voltak, tudatában annak, hogy az épületben gyerekek tartózkodnak. Alekszandr Gucan orosz főügyész kijelentette, hogy a sztarobilszki dróntámadás nyomán megindított büntetőügyben 

vádlottként szerepel Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők drónhadseregének parancsnoka, valamint Oleh Ivascsenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője.

Az ukrán fővárosban négy ember vesztette életét, több mint ötvenen megsérültek. Dnyipróban öt halálos áldozatról és legalább huszonöt sérültről érkeztek jelentések. Az ország jelentős részén légiriadó volt érvényben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már hétfő este figyelmeztetett arra, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készülhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hodor
2026. június 02. 07:50
blabla x.com/i/status/2061620826248503600
Válasz erre
0
0
optimista-2
•••
2026. június 02. 07:34 Szerkesztve
A hvg és a bajszos Von der Leyen mélyen kussol ról a 21 meghalt diákról, akik TÖBB ukrán dróntól haltak meg. Vajon miért ?
Válasz erre
5
0
B_kanya
2026. június 02. 07:22
muszlim1970 2026. június 02. 06:53 "Ukrán ember nem ember.Mint a fideszes sem" Szeretetország. Hamar lesz itt 134. nap.
Válasz erre
7
1
zsocc44
2026. június 02. 07:16
buktoragyufaarus 2026. június 02. 07:04 muszlim1970 2026. június 02. 06:53 Két tiszás bonobó, ugye hogy nincsháború, nincsháború, nincsháború, tokatábornok és zakkant pávián kedvenc refrénje… balfaszok, olyan hülyék vagytok, azt sem veszitek észre amikor magatokat szívatjátok… elvégre tiszás bonobók vagytok…
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!