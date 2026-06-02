Oroszország nem felejt: megtorlásba kezdtek Ukrajna ellen egy korábbi iskolatámadás miatt

Hét ukrán drón roncsát is megtalálták az orosz hatóságok a 21 tanuló életét követelő iskolai támadás helyszínén
Az orosz Nyomozó Bizottság szerint Ukrajna szándékosan mért csapást arra az iskolára, ahol kiskorúak is tartózkodtak.
A BBC arról ír, hogy legalább kilenc ember meghalt, és több mint hetvenen megsérültek, miután Oroszország kedd hajnalban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított ukrán városok ellen:
a legsúlyosabb csapások Kijevet és Dnyiprót érték.
A múlt héten Oroszország bejelentette, hogy Kijev katonai és döntéshozó központjait veszi célba, és felszólította a külföldieket, hogy hagyják el a várost.
Az oroszok leszögezték: az akció válasz arra, hogy Ukrajna szándékos támadást hajtott végre egy sztrarobilszki kollégium ellen, ahol 21 tanuló halt meg.
Ahogy megírtuk, ukrán drónok május 22-én éjjel több hullámban támadták a sztarobilszki pedagógiai szakközépiskola oktatási épületét és kollégiumát, amelyben 86 hallgató tartózkodott, 21-en közülük életüket vesztették. A csapások célzottak, precíziósak voltak, tudatában annak, hogy az épületben gyerekek tartózkodnak. Alekszandr Gucan orosz főügyész kijelentette, hogy a sztarobilszki dróntámadás nyomán megindított büntetőügyben
vádlottként szerepel Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők drónhadseregének parancsnoka, valamint Oleh Ivascsenko, az ukrán katonai hírszerzés vezetője.
Az ukrán fővárosban négy ember vesztette életét, több mint ötvenen megsérültek. Dnyipróban öt halálos áldozatról és legalább huszonöt sérültről érkeztek jelentések. Az ország jelentős részén légiriadó volt érvényben.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már hétfő este figyelmeztetett arra, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készülhet.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
