Brüsszel meghátrált? A Patrióták szerint új korszak kezdődik az illegális migráció elleni harcban

A Patrióták Európáért európai parlamenti frakció üdvözölte az új uniós visszatérési rendelet elfogadását, amely szerintük jelentős előrelépést jelent az illegális migráció kezelésében. Az X-en közzétett bejegyzésükben úgy fogalmaztak: az új szabályozás egy lépés afelé, hogy Európa végre visszaszerezze az ellenőrzést a visszatérítési eljárások felett.

A frakció közleménye szerint a megállapodás lehetővé teszi az Európai Unión kívüli visszatérési központok létrehozását, miközben csökkenti az elutasított menedékkérők kitoloncolását hátráltató jogi akadályokat. A Patrióták szerint az elmúlt években az uniós rendszer nem működött hatékonyan, amit jól mutat, hogy a sikertelen menedékkérelmet benyújtók többsége nem hagyta el az EU területét.