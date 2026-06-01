06. 01.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
patrióták brüsszel európai unió migráció

Brüsszel meghátrált? A Patrióták szerint új korszak kezdődik az illegális migráció elleni harcban

2026. június 01. 22:39

Új uniós visszatérési rendeletet fogadtak el.

A Patrióták Európáért európai parlamenti frakció üdvözölte az új uniós visszatérési rendelet elfogadását, amely szerintük jelentős előrelépést jelent az illegális migráció kezelésében. Az X-en közzétett bejegyzésükben úgy fogalmaztak: az új szabályozás egy lépés afelé, hogy Európa végre visszaszerezze az ellenőrzést a visszatérítési eljárások felett.

A frakció közleménye szerint a megállapodás lehetővé teszi az Európai Unión kívüli visszatérési központok létrehozását, miközben csökkenti az elutasított menedékkérők kitoloncolását hátráltató jogi akadályokat. A Patrióták szerint az elmúlt években az uniós rendszer nem működött hatékonyan, amit jól mutat, hogy a sikertelen menedékkérelmet benyújtók többsége nem hagyta el az EU területét.

A szabályozás emellett szigorúbb kötelezettségeket ír elő az elutasított menedékkérők számára, valamint keményebb fellépést tesz lehetővé azokkal szemben, akiket a hatóságok közbiztonsági kockázatnak tartanak. A rendelet nagyobb nyomást helyez azokra az országokra is, amelyek nem hajlandók visszafogadni saját állampolgáraikat.

A Patrióták Európáért szerint az új rendszer visszaadja a döntéshozatal súlypontját a tagállamoknak, és erősíti a nemzeti kormányok mozgásterét a migráció kezelésében. A frakció hangsúlyozta: a rendelet nem jelent minden problémára megoldást, de fontos fordulópontot jelent az európai migrációs politika szigorítása felé.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Párhuzamos különvélemény
2026. június 01. 22:58
"mreinstand-3 2026. június 01. 22:43 Kb annyira izgalmas a migránsokkal való rettegtetés, mint amikor az oltástébolyultak őrjöngenek mondjuk karikó ellen." Nagy a pofád itt, az Orbán által eddig megvédett Magyarországon. Takarodjál Birminghambe vagy Bradfordba!
apro_marosan_petergabor
2026. június 01. 22:56
Meg kell állítani a migrációt. Ezt a józanabbak tudják. A brüsszeli-német elit pedig megpróbálná kifogni a szelet a jobboldal vitorláiból. Igen ám, de csak szóban, látszat intézkedésekkel. A valóságban mecseteket, iszlám-iskolákat épít és keresztény templomokat bont. Alex, Rothchild és a többiek dörzsölik a kezüket a háttérben.
mreinstand-3
2026. június 01. 22:43
Kb annyira izgalmas a migránsokkal való rettegtetés, mint amikor az oltástébolyultak őrjöngenek mondjuk karikó ellen.
