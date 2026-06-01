Brüsszel meghátrált? A Patrióták szerint új korszak kezdődik az illegális migráció elleni harcban

Új uniós visszatérési rendeletet fogadtak el.
A Patrióták Európáért európai parlamenti frakció üdvözölte az új uniós visszatérési rendelet elfogadását, amely szerintük jelentős előrelépést jelent az illegális migráció kezelésében. Az X-en közzétett bejegyzésükben úgy fogalmaztak: az új szabályozás egy lépés afelé, hogy Európa végre visszaszerezze az ellenőrzést a visszatérítési eljárások felett.
A frakció közleménye szerint a megállapodás lehetővé teszi az Európai Unión kívüli visszatérési központok létrehozását, miközben csökkenti az elutasított menedékkérők kitoloncolását hátráltató jogi akadályokat. A Patrióták szerint az elmúlt években az uniós rendszer nem működött hatékonyan, amit jól mutat, hogy a sikertelen menedékkérelmet benyújtók többsége nem hagyta el az EU területét.
A szabályozás emellett szigorúbb kötelezettségeket ír elő az elutasított menedékkérők számára, valamint keményebb fellépést tesz lehetővé azokkal szemben, akiket a hatóságok közbiztonsági kockázatnak tartanak. A rendelet nagyobb nyomást helyez azokra az országokra is, amelyek nem hajlandók visszafogadni saját állampolgáraikat.
A Patrióták Európáért szerint az új rendszer visszaadja a döntéshozatal súlypontját a tagállamoknak, és erősíti a nemzeti kormányok mozgásterét a migráció kezelésében. A frakció hangsúlyozta: a rendelet nem jelent minden problémára megoldást, de fontos fordulópontot jelent az európai migrációs politika szigorítása felé.
Nyitókép: PIERO CRUCIATTI / AFP