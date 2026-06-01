gulyás gergely brüsszel fidesz Magyar Péter uniós források

Gulyás Gergely: ha Brüsszel figyelembe venné a Magyar Péter féle jogállamiságot, visszavenné a megítélt forrásokat

2026. június 01. 17:52

A Fidesz frakcióvezetője kérdőre vonta Magyar Pétert az uniós forrásokért cserébe tett ígéretei kapcsán.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyarország korábban kizárólag politikai okokból nem kapta meg azokat az uniós forrásokat, amelyekről Magyar Péter miniszterelnök pénteken állapodott meg Brüsszelben – vélekedett a politikus hétfőn a Parlamentben.

Gulyás Gergely kiemelte a Fidesz minden Magyarországra érkező uniós forrásnak örül, azt azonban elfogadhatatlannak tartják, hogy Brüsszel eddig jogállamisági problémákra hivatkozva tartott vissza forrásokat.

A frakcióvezető megjegyezte, korábban Magyar Péter is azt mondta, hogy „iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben Magyarország, Lengyelország és általában véve a kelet-európai országok kapcsán.”

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a 27 úgynevezett szupermérföldkőből 22-nek már korábban is megfelelt Magyarország, a többi kérdést pedig az Európai Bizottság magatartásának köszönhetően nem lehetett rendezni. 

Kizárólag politikai oka volt, hogy Magyarország nem kapta meg ezeket a pénzeket 

– nyomatékosított.

Azokat a kereteket, amelyekből „most önök állítólag pénzt fognak kapni” az Orbán-kormány küzdötte ki – érvelt a frakcióvezető. Ezeket a pénzeket azért tartották vissza, hogy az ellenzéknek „segítsenek a választáson” – szögezte le.

Annak a meglátásának is hangot adott, hogy az érintett forrásokhoz Magyarország akkor is hozzájutott volna, ha marad a Fidesz-KDNP-kormány.

Ha ezeket a pénzeket megkapjuk, az jó hír, az a kérdés, hogy mit adunk érte 

– mondta a képviselő. Felszólalásában arra kérte Magyar Pétert, beszéljen arról, hogy elfogadta-e a migrációs paktumot? Az is kérdés, hogy a kormányfő tett-e bármilyen vállalást az Európai Bizottság felé a gyermekvédelmi törvénnyel, valamint az adó- és nyugdíjrendszerrel kapcsolatban – szögezte le.

Ha Brüsszelben bármit számítana a jogállamiság, akkor azt is visszavennék, amit eddig adtak – jelentette ki. Egy európai demokráciában ugyanis elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök a köztársasági elnököt és más közjogi tisztviselőket „vélhetően szintén visszamenőleges hatályú alkotmányozással” akar leváltani – szögezte le.

(MTI)

Nyitókép: Illyés Tibor / MTI

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
johnny
2026. június 01. 19:36
Ugyan miért adták volna oda a pénzt ha a fidesz nem megy végig a listán ,és ugye a Európai ügyészséghez soha napján csatlakoztunk volna a rajtuk múlik mert nem védték a korrupció lehetőségét.
recipp
2026. június 01. 19:26
Azt teszik amire felhatalmazást kaptak, a fidesszel ellentétben.Milyen fontos lett hirtelen a jogállamiság ennek a fideszes kisebbségnek! 16 évig nem igazán érdekelte a fideszt a jogállamiság, akkor hol volt Gulyás?Fidesz és a jogállamiság 😂 azért a humorukat nem veszítették el a választásokkal ellentétben…. Persze amíg minket kellett kisemmizni és megalázni, addig nem volt gondjuk a jogállamisággal. (Jogbiztonság nullázása Fidesz szerinti jogállamot sérti, amit ők szisztematikusan leépítettek A jogállamiságot Sulyok személye sérti! Mi; adózó állampolgárok a változásra szavaztunk. Az sem tetszik , hogy a Gulyás fele alakok a Parlamentben ülhetnek. Gulyás éveken át pofatlanul hazudott az Orbán rezsim által kifosztott polgárok szemébe. Mélységesen megvetem ezt szarházit Ráadásúl ,ti Gergő 2 köztársasági elnököt is elhajtottatok azt csinálták amit mondtatok nekik..16 evig le se sz@rták a jogállamot. Nevetséges..Teljesen alkalmatlan. Se becsülete, se tekintélye, se méltósága nincsen
recipp
2026. június 01. 19:20
Honnan marhagulasch tudja, ott se volt, nem is látott- hallott semmit höhööamikor azt mondod, hogy „alkotmányos demokráciában nem képzelhető el…”, hát testvérem, pont ez az: amit ti csináltatok tizennégy éven át, az volt a tankönyvi példája annak, hogyan kell a kétharmadot pajzsként és bunkóként egyszerre használni. Ne gyere nekem demokráciával, amikor: – egyetlen éjszaka alatt írtatok át törvényeket, – saját emberekkel tömtétek tele az intézményeket, – és minden kontrollt úgy vágtatok le, mint a fölösleges sallangot. A kétharmad nem felhatalmazás volt, hanem visszaélés lehetősége, és ti élni is tudtatok vele — túl jól. Szóval amikor most hirtelen a „demokrácia” szót emlegeted, az úgy hangzik, mintha a róka tartana előadást a baromfiudvar biztonságáról. Kicsit későn jött ez a nagy elvi ébredés. A nép nem felejt. A kétharmad nem örök. És amikor elszáll a füst, mindig látszik, ki mit épített — és ki mit rombolt.”
puszt
2026. június 01. 19:06
Most akkor mi van? Nem kellenek az EU-s források?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!