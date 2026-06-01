Pénzért és befolyásért kopogtatnak az agrárbárók az új kormány ajtaján

Bóna Szabolcs miniszteri kinevezését korábban több ágazati szereplő is fenntartásokkal fogadta, míg az ellenzék azzal vádolja, a nagygazdaságok érdekeit helyezi előtérbe szemben a kis- és közepes, valamint családi gazdaságokéval. A miniszter eddigi nyilatkozataiból az derül ki, hogy a versenyképesség növelését, a fenntartható gazdálkodást és a magas hozzáadott értékű élelmiszer-előállítás ösztönzését akarja előmozdítani, ehhez rendelve a támogatásokat és alakítva a szabályokat. Ez a szemlélet inkább az előző kormány agrárpolitikájához áll közel, s nem azonosítható a 2010 előtti balliberális iránnyal, amely kifejezetten a nagyvállalatokat és a külföldi befektetőket hozta helyzetbe az ágazatban.

Nem a szakmai munkával van a gond. A probléma ott van, hogy a szakmának elveszett a becsülete a kamarán belül, és egy az egyben átment egy politikai intézménybe

– fogalmazott Bóna Szabolcs az Agrárszektor kérdésére. A miniszter azt is világossá tette, nem politikai tisztogatásra készül a kamaránál. „Én arra kértem a kamarát, hogy legyen közreműködő a megújulásban. Ez konkrétan azt jelentené, hogy kell egy új választási rendszer, amit aztán majd a kamarai törvénybe foglalunk, és ezzel az új választási rendszerrel kell egy új kamarai küldöttséget megszavazni. Kell továbbá egy új alapszabály is a kamarában, hogy ne ennyire drágán működjön a kamara. Ahhoz azt is le kell egyeztetni szintén a kamarával, hogy mik azok a funkciók, amik ott maradnak és mik azok, amik nem. A kamarának most egy egész sor feladata van, tizenvalahány közfeladatot lát el elvileg. Itt az a kérdés csak, hogy ezek valóban közfeladatok-e, illetve ha azok, akkor valóban a kamarának kell-e azokat ellátnia. Ezeket tisztázni kell” – emelte ki az interjúban a miniszter.