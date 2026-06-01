vita nemzeti agrárgazdasági kamara magosz bóna szabolcs mosz reform kamara

Pénzért és befolyásért kopogtatnak az agrárbárók az új kormány ajtaján

2026. június 01. 15:59

Hamarosan véget érhet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágítása, Bóna Szabolcs átalakítaná a szervezet működését. A kormány világossá tette, a kamara nem lehet politikai szereplő. A mindössze néhány agrárcéget képviselő érdekképviselet ugyanakkor ezt semmibe véve szinte azonnal politikai síkra terelte a NAK körüli vitát.

Nagy Kristóf

Felborulni látszik az elmúlt másfél évtizedet meghatározó agrárbéke azt követően, hogy az új kormány az első döntései között elrendelte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) működésének átvilágítását

BÓNA Szabolcs Tisza-kormány
Bóna Szabolcs szerint a Tisza-kormány nem a NAK szakmai munkájával nincs megelégedve
Fotó: MTI/Rosta Tibor

Megjegyezték, a kamara feladata együttműködni a mindenkori kormánnyal és a gazdák érdekeit képviselni itthon és az Európai Unióban is. Éppen ezért a kamara a Tisza-kormánnyal is együttműködik – jelezte a napokban kiadott közleményében a NAK. 

Noha elsőre politikai tisztogatásnak tűnhet a „politikamentesítés”, a Mandiner ágazati forrásai szerint ebben az esetben nem arról van szó, hogy a Fidesz befolyásának visszaszorítására irányulna a lépés. Információink szerint ugyanakkor a finanszírozás terén megszorításokra számít a testület és az ágazatban meghatározó és megkerülhetetlen szerepe is csökkenhet a jövőben.

Az elmúlt években ugyanakkor a magyar agráriumot – szemben a legtöbb uniós országgal – nem feszítették politikai törésvonalak, ami nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a NAK a hatósági feladatai és a gazdák munkáját a gyakorlatban segítő szolgáltatásai mellett Brüsszel agráriumot sújtó tervei ellen is kiállt, összhangban az uniós kamarákkal és ágazati érdekképviseletekkel.

A NAK átszervezését célzó kormányzati szándék ismeretében ugyanakkor új politikai frontvonal nyílt az agráriumban, 

noha az ágazat sajátosságait jól mutatja, hogy ez az ellentét nem pártpolitikai természetű, hanem érdekközpontú.

A nagyvállalatok szabadulnának a kamarától, nem a kormány

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát az elmúlt években általában a kötelező tagság, ezzel együtt a kötelező tagdíjfizetés miatt kritizálták. A rendszert ellenzők szerint ugyanis sok gazda úgy fizet tagdíjat, hogy cserébe semmilyen érdemi szolgáltatást sem tud nyújtani a testület.

A valóság ezzel szemben az, hogy az agrárvállalkozások nem tudják kihasználni a kamara nyújtotta szolgáltatásokat, miközben az őstermelők, kistermelők és családi gazdaságok számára nélkülözhetetlen a NAK szakmai segítsége.

A kisebb termelők ugyanis a falugazdász-hálózatnak köszönhetően gyakorlatilag egyablakos ügyintézés keretében minden adminisztratív kötelezettségükhöz átfogó támogatást kapnak. Ezek közé tartozik az uniós támogatások kérelmezése és a pályázatok benyújtása is, de a kamarai hálózat segíti őket a gyakran változó uniós szabályoknak és bővülő kötelezettségeknek a teljesítésében is. A kamarának nélkülözhetetlen szerepe van a földügyletekben és az ágazati ellenőrzésekben is, ráadásul ezek a szolgáltatások és a hatósági ügyintézési lehetőségek az ország minden pontján hozzáférhetők a termelők számára.

Az agrárcégek ugyanakkor a családi gazdaságokkal ellentétben nincsenek rászorulva a NAK szolgáltatásaira. Ennek oka, hogy a vállalatoknak a különböző feladatok ellátására saját apparátusuk van, így valóban nem használják ki a szolgáltatásokat, amelyekért fizetnek. Ráadásul a Fidesz-KDNP agrárpolitikája hangsúlyosan előnyben részesítette a családi gazdaságokat, várhatóan ezen a Tisza Párt sem kíván változtatni, összességében egész Európában a kisebb birtokméretű gazdaságok határozzák meg az agráriumot, szemben például Ukrajnával, ahol az oligarchák példátlan befolyással bírnak.

Az oligarchák már kopogtatnak

Bóna Szabolcs „politikamentesítési” szándékát gyakorlatilag teljesen hazavágta a korábban, a baloldali kormányok alatt még érdemi befolyással bíró, mára gyakorlatilag teljesen láthatatlanná és súlytalanná váló Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége (MOSZ). Az ernyőszervezet a korábbi szövetkezetek privatizációjával létrejött agrárvállalatok képviseletére alakult meg a rendszerváltás után, máig szerteágazó szakértői hálózattal rendelkezik. 

A MOSZ a kezdetektől ellenzi a kamara működését és a kötelező tagságot is. Ennek nagyrészt az az oka, hogy nincs érdemben jelenlétük a kamarában, szemben a gazdákat és kisgazdaságokat képviselő Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségével, azaz a MAGOSZ-szal, ezáltal gyakorlatilag teljesen kiszorultak a teljes magyar agrárgazdaságot lefedő ernyőszervezetből. Ez nem véletlen, 

a MOSZ ugyanis a kamara vezetéséről is döntő országos és vármegyei struktúrából azért szorult ki, mert érdemi támogatottság híján nem szerzett elegendő szavazatot, sőt, nem is tudott minden megyében jelölteket állítani. A szervezet napjainkban már tényleg csak a rendszerváltáskor létrejött nagyobb hazai vállalkozások egy részét tudhatja tagjai között, tevékenységük a nyilvánosság előtt gyakorlatilag láthatatlan. 

A korábbi baloldali kormányokkal szoros és jó viszonyt ápoló MOSZ nyílt levelet tett közzé, amelyben arra szólította az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztériumot, hogy szüntesse meg a kötelező kamarai tagságot, emellett elvárják – a termelők, azaz valójában az érintett agrárcégek érdekében –, hogy a kormány valamilyen módon csökkentse a MAGOSZ befolyását. Szerintük a gazdakörök aránytalanul nagy befolyással bírnak a kamarai vezetésben.

Ez ugyanakkor nem véletlen, a MAGOSZ által jelölt kamarai küldöttek a korábbi választásokon elsöprő bizalmat kaptak a gazdatársadalomtól, így nem véletlen, hogy a szervezetnek komoly befolyása van az agrárkamarában.

Most bizonyíthat a Tisza minisztere

A Mandiner úgy tudja, a MOSZ befolyásának érdemi erősödésétől nem tartanak az érintettek, ugyanakkor azt a szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Bóna Szabolcs maga is nagyvállalkozó volt a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. vezetőjeként, mielőtt elfogadta volna miniszteri felkérését. 

Információink szerint ugyanakkor Bóna és a MOSZ között nincs közvetlen kapcsolat. Sőt, a szervezet pont arra az útra terelte a kamara jövőjéről szóló párbeszédet, amely szöges ellentétben áll a kormányzati szándékkal, mivel a szervezet a napokban közzétett nyílt levele miatt komoly konfliktusba keveredett a kamarával, politikai síkra terelve a gazdák képviselete körüli vitát. 

Úgy tudjuk, nincs közvetlen párbeszéd a kamaráról a gazdaképviseletek és a minisztérium között, az egyeztetéseket a kamarával folytatja a kormány. A Tisza korábban egyértelművé tette, sem a kamarát, sem a falugazdász-hálózatot nem szüntetik meg.

Bóna Szabolcs miniszteri kinevezését korábban több ágazati szereplő is fenntartásokkal fogadta, míg az ellenzék azzal vádolja, a nagygazdaságok érdekeit helyezi előtérbe szemben a kis- és közepes, valamint családi gazdaságokéval. A miniszter eddigi nyilatkozataiból az derül ki, hogy a versenyképesség növelését, a fenntartható gazdálkodást és a magas hozzáadott értékű élelmiszer-előállítás ösztönzését akarja előmozdítani, ehhez rendelve a támogatásokat és alakítva a szabályokat. Ez a szemlélet inkább az előző kormány agrárpolitikájához áll közel, s nem azonosítható a 2010 előtti balliberális iránnyal, amely kifejezetten a nagyvállalatokat és a külföldi befektetőket hozta helyzetbe az ágazatban.

Nem a szakmai munkával van a gond. A probléma ott van, hogy a szakmának elveszett a becsülete a kamarán belül, és egy az egyben átment egy politikai intézménybe 

– fogalmazott Bóna Szabolcs az Agrárszektor kérdésére. A miniszter azt is világossá tette, nem politikai tisztogatásra készül a kamaránál. „Én arra kértem a kamarát, hogy legyen közreműködő a megújulásban. Ez konkrétan azt jelentené, hogy kell egy új választási rendszer, amit aztán majd a kamarai törvénybe foglalunk, és ezzel az új választási rendszerrel kell egy új kamarai küldöttséget megszavazni. Kell továbbá egy új alapszabály is a kamarában, hogy ne ennyire drágán működjön a kamara. Ahhoz azt is le kell egyeztetni szintén a kamarával, hogy mik azok a funkciók, amik ott maradnak és mik azok, amik nem. A kamarának most egy egész sor feladata van, tizenvalahány közfeladatot lát el elvileg. Itt az a kérdés csak, hogy ezek valóban közfeladatok-e, illetve ha azok, akkor valóban a kamarának kell-e azokat ellátnia. Ezeket tisztázni kell” – emelte ki az interjúban a miniszter.

Nyílt konfliktus a kamara körül

Süle Katalin, a NAK általános alelnöke a napokban tartott kamarai küldöttgyűlésen határozottan visszautasította a MOSZ vádjait, majd részletesen beszámolt azokról az eredményekről, amelyek az elmúlt közel másfél évtizedben a legbefolyásosabb agrárszervezetté tették a kamarát. A részletes eredményekről a Világgazdaság számolt be, a lista ITT olvasható. 

A NAK közleményben utasította vissza a MOSZ állításait. Kiemelték: „Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke nyílt levélben pocskondiázza a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK). Teszi ezt korábbi minisztériumi alkalmazottként, valamint egy olyan szervezet vezetőjeként, amely néhány tucat nagyvállalat érdekeit hivatott kiszolgálni. A NAK visszautasítja a MOSZ vezetőjének – politikai helyezkedés motiválta – támadásait”. A kamara felidézte, 

a NAK szervezetten, az agráriumban, élelmiszeriparban tevékenykedők, a magyar vidék érdekében végzi munkáját. Nem néhány agrároligarcha érdekében, ahogy azt Koncz Máté teszi és tenné továbbra is. A MOSZ-nak korábban is megvolt a lehetősége a kamarai választásokon küldöttjelölti listákat állítania, de tisztán nagyvállalati háttérrel nem volt ehhez elegendő tagsági támogatottsága. 

Hozzátették: „2017-ben összesen kilenc vármegyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg) tudtak listát állítani, és a tagi szavazatoknak csupán töredékét kapták. 2022-ben pedig nem is állítottak listát a kamarai választásra”.

Széleskörű a termelők érdekképviselete

Az agráriumban többszintű érdekképviseleti rendszer működik Magyarországon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-as létrehozásának egyik legfontosabb célja pont az volt, hogy egy hatékony ernyőszervezetként összefogja a különböző szervezeteket és az érdekvédelem mellett az állam hatósági feladatainak egy részét is ellássa. A kamara politikai súlyát is kiemelt szerepe adja, emellett a Fidesz-KDNP-kormányok is gyakran demonstrálták a kamarával való együttműködést, ezzel valóban politikailag is súlyt adva a szervezetnek. A kamara mellett ugyanakkor az agrárium minden területén működnek az ágazati terméktanácsok. Sok területen – tejtermelők, zöldség- és gyümölcstermesztők – az ágazati érdekképviseletek megkerülhetetlen szakmai szerepet töltenek be. A Tisza-kormány várhatóan a jövőben kevesebb figyelmet szán az agrárkamarának és többet az ágazati érdekképviseletekkel való szorosabb egyeztetésre támaszkodik. A szervezetek egyébként együttműködnek a kamarával, a képviseletek között nincs ellentét. Az agrár-érdekegyeztetés harmadik szintjén a termelők különböző csoportjait támogató szervezetek találhatók, például a MAGOSZ, amely a kistermelőket segíti, vagy a MOSZ, de idetartozik többek közt az AGRYA, azaz a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége. A magyar agrárium tehát a tévhitekkel szemben közel sincs egyetlen szervezet, az agrárkamara „markában”.

Nyitókép: Lin Jinchun / XINHUA / Xinhua / AFP

 

cinkegolyó
2026. június 01. 17:26
"A kamara ugyanakkor határozottan visszautasítja, hogy a Fidesz-KDNP-kormányok politikai pozícióit erősítette volna." És ha erősítette volna, akkor mi van? Kit, mit kellett volna erősíteniük, ha nem a magyar érdekeket, talán Ursula és Zselé érdekeit?
dundi-fan
2026. június 01. 16:24
"A kamara ugyanakkor határozottan visszautasítja, hogy a Fidesz-KDNP-kormányok politikai pozícióit erősítette volna." Teljesen jogosan. Ki volt 1 (!) hónappal ezelőttig a NAK vezetője? Papp Zsolt György. Mi most Papp Zsolt György? A fidesz országgyűlési képviselője. Ki a MAGOSZ jelenleg is aktív elnöke? Jakab István? Mi volt Jakab István főállása 1 hónappal ezelőttig? A fidesz országgyűlési képviselője, a parlament alelnöke volt? Melyik állítja, hogy politikai tevékenységet folytattak? Aljas rágalom! Minden csak a képzelet szüleménye!
Obsitos Technikus
2026. június 01. 16:11
Hadházy apuka vajon mennyire lett világos Bónáéknál? Vagy már elmenekült nyugdíjba?
