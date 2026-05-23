05. 23.
szombat
jogalkotás Tisza Párt nemzeti agrárgazdasági kamara mezőgazdaság importtilalom eu ukrajna

Nagy Attila Tibor az ukrán importtilalomról: helyenként még előfordulhatnak kisebb-nagyobb zavarok a kormányzati munkában

2026. május 23. 16:14

A baloldali politikai elemző szerint hiába állt vissza az egyes ukrán mezőgazdasági termékek importtilalma, a dolog még nincs teljesen megoldva.

Importtilalom: zűrt okozott a kormány jogalkotási hibája.
Gabay Dorka

„Hiába állt vissza az egyes ukrán mezőgazdasági termékek importtilalma, a dolog még nincs teljesen megoldva, mivel 

az Európai Unió nézőpontjából a magyarországi szabályozásnak az Ukrajna és az EU közötti kereskedelmi szabályozással is összhangban kellene lennie

 – fogalmazott a Mandinernek Nagy Attila Tibor, politikai elemző, aki az elmúlt napokban kialakult, az ukrán importtilalom megszűnését is magába foglaló „jogalkotási hibáról” beszélt.

Mint ismert, a veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát, mivel a kormány elmulasztotta a tilalom meghosszabbítását. 

Az ügy nagy felháborodást váltott ki a gazdáknál, megszólalt a Nemzeti Agrárgazdasági kamara is, amely szerint meg kell védeni a magyar gazdákat, a fogyasztókat és az élelmiszerpiacot attól a kockázattól, amelyet az ukrán agrártermékek importtilalmának megszüntetése jelent.

Az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium akkor úgy fogalmazott, hogy a rendeleti kormányzás feloldását még a Fidesz-kormányzat készítette elő, és a nagyszámú rendelet törlésekor nem került figyelembevételre az ukrán importtilalom korlátozása. 

Mint írták, 

jogalkotási hiba miatt került sor a szankciók törlésére.

Nagy Attila Tibor most úgy fogalmazott, ez az ügy is mutatja, hogy az új kormány politikai vezetése, az államtitkári kar éppen ezekben a napokban állt fel, több minisztérium is költözött, vagyis 

feltételezhetően helyenként még előfordulhatnak kisebb-nagyobb zavarok, megingások a kormányzati munkában. 

„Hamar munka ritkán jó – a Magyarországra irányuló ukrán mezőgazdasági import ügyében is igaz ez a mondás” – mondta az elemző, aki szerint a történteket illetően a nagyobb felelősség a Tisza-frakciót illeti, ugyanis övék a bőséges kétharmados többség és ez a frakció adja a május 12-én megalakult Tisza-kormány parlamenti többségét. 

Nekik kellett volna észrevenni, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalma nincs benne az új jogszabályban. A Fidesz tipikus ellenzéki tevékenységet végzett, amikor erre a hiányosságra felhívta a figyelmet és május 20-án törvényjavaslatot nyújtott be a hiányosság pótlására

– hívta fel a figyelmet Nagy Attila Tibor, aki ugyanakkor az ellenzéki pártok felelősségét is firtatta. Szerinte a felelős azonban nem kizárólag a Tisza-frakciót terheli, mert a Fidesz és a KDNP frakció is megszavazta az Országgyűlés május 9-i  alakuló ülésén azt a házelnöki indítványt, amely az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, az ukrán mezőgazdasági importot is szabályozó törvényjavaslatot  négyötödös parlamenti többséget igénylő házszabálytól való eltéréssel tárgyalta meg, azaz érdemi bizottsági előkészítés és mindenféle plenáris vita nélkül” – érvelt, hozzátéve, hogy egy perc alatt fogadták el a vonatkozó törvényjavaslatot, így nem volt arra lehetőség, hogy a plenáris ülés vitáján derüljön ki, hogy az ukrán mezőgazdasági importra csak bejelentési kötelezettség vonatkozik, de a korábbi, még az Orbán-kormány által hozott veszélyhelyzeti szabályozásban tavaly óta meglévő, 

az ukrán gabonafélékre vonatkozó Magyarországra irányuló importtilalmat viszont már nem emelték át az új jogszabályba, 

így az importtilalom május 14-étől már valóban nem élt.

Nyitókép: Dmytro Smolienko / NurPhoto / AFP

 

tapir32
•••
2026. május 23. 17:37 Szerkesztve
Az abszolút igazság letéteményese Nagy Attila Tibor igazságot oszt. Hogy lennénk meg a kinyilatkoztatásai nélkül?
cint04
2026. május 23. 17:34
attis rácuppant a tiszás seggre és szorgalmasan tisztogatni kezdte. Ezek szerint megvan az új tartótiszt. Gondolom akkor is csak 'zavarról' beszél, ha az üzem konyhán olyasmit zabál ami occsóért jött fuckrajnából és tele van rákkeltő szarral? Vagy ő otthonról hordja az ebédet az irodába? hehe
lemez
2026. május 23. 17:33
Milyen kormányzati munkáról beszél ??.Idáig idegenvezetés volt a facebookon.
pollip
2026. május 23. 17:33
NAT! Az alaptörvény módosításáról meg a véleménye? Jogallamisagnak megfelel? Ez nem egy véletlen hiba, hanem direkt elhatározásból született.
