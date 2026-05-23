Nagy Attila Tibor az ukrán importtilalomról: helyenként még előfordulhatnak kisebb-nagyobb zavarok a kormányzati munkában

Mint ismert, a veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát, mivel a kormány elmulasztotta a tilalom meghosszabbítását.

Az ügy nagy felháborodást váltott ki a gazdáknál, megszólalt a Nemzeti Agrárgazdasági kamara is, amely szerint meg kell védeni a magyar gazdákat, a fogyasztókat és az élelmiszerpiacot attól a kockázattól, amelyet az ukrán agrártermékek importtilalmának megszüntetése jelent.

Az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium akkor úgy fogalmazott, hogy a rendeleti kormányzás feloldását még a Fidesz-kormányzat készítette elő, és a nagyszámú rendelet törlésekor nem került figyelembevételre az ukrán importtilalom korlátozása.