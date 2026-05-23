Megszólalt Novák volt kabinetfőnöke: Balog Zoltán határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet

Több mint két év hallgatás után érdemben megszólalt Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke a K. Endre kegyelmi ügyében. A 24.hu-nak adott írásos válaszában megerősítette:

sem ő, sem a Sándor-palota kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részlege nem javasolta, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettese kegyelmet kapjon.

Mint írta, „a feladatom az volt, hogy amikor a javaslatunkkal ellentétes tanácsadói vélemény is érkezik, akkor az elnök mérlegelési helyzetbe kerüljön, ezért készült két változat”.