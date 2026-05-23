novák katalin balog zoltán sándor - palota schanda tamás

Megszólalt Novák volt kabinetfőnöke: Balog Zoltán határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet

2026. május 23. 13:23

Schanda Tamás szerint sem ő, sem a Sándor-palota kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részlege nem javasolta K. Endre kegyelmét Novák Katalinnak.

2026. május 23. 13:23
Novák

Több mint két év hallgatás után érdemben megszólalt Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke a K. Endre kegyelmi ügyében. A 24.hu-nak adott írásos válaszában megerősítette: 

sem ő, sem a Sándor-palota kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részlege nem javasolta, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettese kegyelmet kapjon. 

Mint írta, „a feladatom az volt, hogy amikor a javaslatunkkal ellentétes tanácsadói vélemény is érkezik, akkor az elnök mérlegelési helyzetbe kerüljön, ezért készült két változat”.

Schanda válaszának legfontosabb része Balog Zoltán szerepére vonatkozik. A volt kabinetfőnök azt írta: 

Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan – Balog Zoltán ezt számomra is többször jelezte.”

Hozzátette: „Mástól a Sándor-palotához nem érkezett javaslat K. Endre ügyében.”

A volt kabinetfőnök szerint a döntés a pápalátogatáshoz kapcsolódó kegyelmi ügyek részeként született meg. Mint fogalmazott: „A pápalátogatáshoz kapcsolódó kegyelmi döntések elnöki aláírásakor jelen voltam, miután az Elnök elfogadta Balog Zoltán – mint az ügyet és az érintett személyt ismerő – meggyőződését, hogy K. Endre igazságtalan büntetésben részesült.” 

Schanda ugyanakkor utólag hibának tartja az eljárást: 

Álláspontom szerint hiba volt, hogy a pápalátogatás miatti időnyomás okán nem jártuk még jobban körbe az ügyet, nem volt elég tér a vélemények ütköztetésére.”

Schanda Tamás azt is közölte, hogy „K. Endre ügyéről külön egyeztetés nem volt”, és a Sándor-palotán belül a botrány kirobbanásáig nem történt külön reflexió az ügyre. 

A volt kabinetfőnök végül úgy fogalmazott:

 „Abban a hiszemben döntött Novák Katalin, hogy K. Endre nem élt vissza a gyermekek bizalmával.”

 Hozzátette: „Biztos vagyok benne, jól ismerem Novák Katalint, hogy soha nem adott volna kegyelmet valakinek, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmazott.” 

Schanda szerint Novák hibázott, majd vállalta a felelősséget, lemondott, és bocsánatot kért az áldozatoktól.

Magyar Péter a közösségi oldalán reagált a hírre, hogy Novák Katalin egykori kabinetfőnöke megszólalt a kegyelmi üggyel kapcsolatban. 

„Dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét” – írta a miniszterelnök.

Összesen 109 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ekrü123
2026. május 23. 14:57
antoniosalazar 2026. május 23. 14:55 "A KE felülbírálhat jogerős bírósági ítéletet?"-Nem? Miért ezt tette? Azt a tényt pedig kihagyod, hogy éppen Gaudi mondta, hogy a feljebbviteli eljárás még folyt, a Kúria csak pár hónappal a kegyelem után döntött. Viszont K Endre a kegyelem ellenére sem szüntette meg az eljárást, annyira hitt az ártatlanságában. De ezt te is tudod, csak szándékosan elhallgatod....
antoniosalazar
2026. május 23. 14:57
Ekrü123 2026. május 23. 14:50 antoniosalazar 2026. május 23. 14:37 - Nem? Miért ezt tette? Igen, a KE jogerős bírósági ítéletet bírált felül.
antoniosalazar
2026. május 23. 14:55
falcatus-2 2026. május 23. 14:50 Teljesen értelmetlen tovább fűrészelni az anyagcsereterméket a porjáért. A kegyelmi kérvényt jogszerűen A KE felülbírálhat jogerős bírósági ítéletet?
antoniosalazar
2026. május 23. 14:54
mysstesantoniosalazar 2026. május 23. 14:47 MINDEGYIK FELTEVÉSED HÜLYESÉG. BALOG NOVÁK TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK A TAGJA """Balog megnyilvánulásaiból könnyen úgy tűnhet, hogy elnöki tanácsadó testület tagjaként kérték ki a véleményét a kegyelmi ügyben. Azonban ez a tanácsadó testület még hivatalosan meg sem alakult, amikor K. Endre kegyelmi ügyében Novák Katalin már meghozta a döntést – mutatott rá Gégény István, katolikus teológus, a Szemlélek alapítója. A tanácsadói testületről először 2023. május 10-én posztolt Novák Katalin, míg a kegyelmi határozatot csaknem két héttel korábban, 2023. április 27-én hozták meg."""
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!