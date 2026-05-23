Megszólalt Novák volt kabinetfőnöke: Balog Zoltán határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet

Schanda Tamás szerint sem ő, sem a Sándor-palota kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részlege nem javasolta K. Endre kegyelmét Novák Katalinnak.
Több mint két év hallgatás után érdemben megszólalt Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke a K. Endre kegyelmi ügyében. A 24.hu-nak adott írásos válaszában megerősítette:
sem ő, sem a Sándor-palota kegyelmi ügyekkel foglalkozó hivatali részlege nem javasolta, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettese kegyelmet kapjon.
Mint írta, „a feladatom az volt, hogy amikor a javaslatunkkal ellentétes tanácsadói vélemény is érkezik, akkor az elnök mérlegelési helyzetbe kerüljön, ezért készült két változat”.
Schanda válaszának legfontosabb része Balog Zoltán szerepére vonatkozik. A volt kabinetfőnök azt írta:
Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan – Balog Zoltán ezt számomra is többször jelezte.”
Hozzátette: „Mástól a Sándor-palotához nem érkezett javaslat K. Endre ügyében.”
A volt kabinetfőnök szerint a döntés a pápalátogatáshoz kapcsolódó kegyelmi ügyek részeként született meg. Mint fogalmazott: „A pápalátogatáshoz kapcsolódó kegyelmi döntések elnöki aláírásakor jelen voltam, miután az Elnök elfogadta Balog Zoltán – mint az ügyet és az érintett személyt ismerő – meggyőződését, hogy K. Endre igazságtalan büntetésben részesült.”
Schanda ugyanakkor utólag hibának tartja az eljárást:
Álláspontom szerint hiba volt, hogy a pápalátogatás miatti időnyomás okán nem jártuk még jobban körbe az ügyet, nem volt elég tér a vélemények ütköztetésére.”
Schanda Tamás azt is közölte, hogy „K. Endre ügyéről külön egyeztetés nem volt”, és a Sándor-palotán belül a botrány kirobbanásáig nem történt külön reflexió az ügyre.
A volt kabinetfőnök végül úgy fogalmazott:
„Abban a hiszemben döntött Novák Katalin, hogy K. Endre nem élt vissza a gyermekek bizalmával.”
Hozzátette: „Biztos vagyok benne, jól ismerem Novák Katalint, hogy soha nem adott volna kegyelmet valakinek, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmazott.”
Schanda szerint Novák hibázott, majd vállalta a felelősséget, lemondott, és bocsánatot kért az áldozatoktól.
Magyar Péter a közösségi oldalán reagált a hírre, hogy Novák Katalin egykori kabinetfőnöke megszólalt a kegyelmi üggyel kapcsolatban.
„Dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét” – írta a miniszterelnök.
Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner