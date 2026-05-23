Gálvölgyi szerint a mostani kormányváltás nem hasonlítható össze a rendszerváltással: április 12-én a könnye is kicsordult, amikor kilépett az utcára

Gálvölgyi János volt a Népszava-est vendége, ahol nem csak a színházról és a televíziózásról beszélt, de a jelen politikai helyzetről is kifejtette a véleményét. A lap beszámolója szerint a balliberális színművész nem hitt a hatalom békés átadásában, olyannyira, hogy a Klubrádió másnapi meghívását sem akarta elfogadni, ugyanis attól tartott, hogy lezárják a hidakat, mert lőni fognak.

Gálvölgyi szerint az 1990-es rendszerváltás és a mostani kormányváltás aligha hasonlítható össze. Utóbbi kapcsán elmondta: a könnye is kicsordult, amikor az április 12-i parlamenti választás után kilépett az utcára.