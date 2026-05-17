bayer zsolt bächer iván táska népszava

„Ki a faszom az a Bayer Zsolt?”

2026. május 17. 07:32

Bayer egyszer azt mondta: húszévesen szép, harmincévesen okos, negyvenre gazdag lesz.

Sós B. Péter
Népszava

„Már meglehetősen összehaverkodtunk – ezt Bächer biztos jobban megírta volna –, amikor egy sötét téli estén már csak ő meg én voltunk bent. Ő a szomszéd szobában írta a következő heti penzumát. Nekem már nagyon mehetnékem volt, bekopogtam: lépünk?

Ült a gép előtt, ablak kitárva, hideg volt, a füstöt vágni lehetett. Nulla karakternél villogott a kurzor. Egy spirálfüzetet lapozgatott, majd félredobta.

– Nem megy! Ennyi volt. Vége. Elfogytak.

Nehezen esett le, mire gondol.

– Azóta is voltam nővel – mondta. Aztán legyintett. – De már nem ugyanaz. Mindenki valakinek a valakije lett. Ezeket már nem írhatom meg.

Akkor ott elhittem neki, hogy nagy a baj.

A kiürült spirálfüzet a vég kezdete volt.

Bächer Iván négy évvel később megírta. Talán csak irodalom volt. Biztos, hogy nem riportkörúton maradt ott, nem karácsonykor és nem Betlehemben. Habár tavasszal még azt írta a Lendvay utcáról, hogy „mint valami kokainbáró rezidenciája Kolumbia-alsón.”

De valóban lelépett. A soha viszont nem látásra. Még a szerkesztőségben felvett kölcsönöket sem fizette vissza. Soha többé nem tette be a lábát a Bécsi útra. Olyan sebesen távozott, hogy a bőr diplomatatáskáját is otthagyta.

Őriztük egy szekrényben. Egyszer én vittem le Veszprémbe, irodaszerekkel. Aztán hívtak, hogy kell vissza a táska, Bächer ír róla, fotó kell.

Visszakerült. Az Intercity mozdonyvezetője vitte Budapestre, szerkesztőségi sofőr repesztett érte a Délibe.

Legközelebb 2012 nyarán került elő, amikor megkezdődött a Népszabi elköltözése. Kiállítás nyílt a szerkesztőségben kallódó tárgyakból, köztük díszhelyen Bayer Zsolt táskája. Ki is sorsolták, de a nyertes végül nem vitte el. Azt mondta, rontást hozna a falujára.

Ottmaradt. Vajon mit csináltak vele, amikor a Mediaworks foglalta el a régi Népszabadság-székházat a lap kivégzése után?

Bayer egyszer azt mondta: húszévesen szép, harmincévesen okos, negyvenre gazdag lesz. Akkor persze már ötven felé járt.”

***

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
George P.
2026. május 17. 10:15
Nem az a kérdés „Ki a faszom az a Bayer Zsolt?”, hanem, hogy ki az a sós b. péter?
kirvik3
2026. május 17. 10:09
KI a faszom az a Sós B. Péter?
Obsitos Technikus
2026. május 17. 10:04
"ezt Bächer biztos jobban megírta volna" Az meglehet, bár ő is csak a hasnyálmirigye szétrohasztásában jeleskedett..
semmisejo-2
2026. május 17. 09:51
Mire gondolt a költő???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!