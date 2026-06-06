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bemutató humanoid robot incidens

Botrány a robotbemutatón: hasba rúgott egy gyermeket a humanoid gép (VIDEÓ)

2026. június 06. 09:25

Egy látványosnak szánt performansz kellemetlen incidensbe torkollott Kínában: egy humanoid robot túl közel került a nézőkhöz, és harcművészeti mozdulat közben megrúgott egy kisgyermeket.

2026. június 06. 09:25
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Egy kínai nyilvános bemutatón egy humanoid robot harcművészeti mozdulat közben véletlenül hasba rúgott egy közelben álló kisgyermeket. A közösségi médiában terjedő felvételen a kék parókát viselő, feltételezhetően Unitree G1 típusú robot látható, amint egy köríves rúgás során eltalálja a mellette álló gyermeket. 

A rúgás után a kisgyermek fájdalmában előrehajolt, de a helyi sajtó beszámolói szerint nem szenvedett súlyos sérülést.

Az eset Kína Hszincsiang régiójában történt, és rövid idő alatt jelentős visszhangot váltott ki az interneten. A bemutató célja eredetileg a humanoid robot mozgásképességeinek látványos demonstrálása lehetett, ám az incidens inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen technológiák nyilvános szerepeltetésénél mennyire fontos a megfelelő távolság és a nézők biztonságos elválasztása a bemutatótértől.

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A fejlett humanoid robotok ma már egyre összetettebb mozdulatsorok végrehajtására képesek, beleértve sportos, táncos vagy harcművészeti elemeket is.

Éppen ezért a szakértők szerint különösen fontos, hogy az ilyen bemutatókon világos biztonsági protokollok legyenek érvényben. Egy robot mozgása akkor is kockázatot jelenthet, ha nem önálló döntés eredménye, hanem előre programozott vagy távolról irányított mozdulatról van szó.

Nem ez az első eset, amikor egy humanoid robot sérülést okozott nyilvános bemutatón. 

Az év elején szintén egy Unitree G1 robot került a hírekbe, miután elvesztette az egyensúlyát és elesett. A földre került gép irányíthatatlan mozdulatai közben eltalált egy közelben álló férfit, aki orrsérülést szenvedett. Az újabb incidens ezért nemcsak különös balesetként, hanem figyelmeztetésként is értelmezhető: a látványos technológiai demonstrációk nem helyettesíthetik a gondos kockázatkezelést.

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Nyitókép: LW / AFP

Összesen 25 komment

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RigbyMordecai
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2026. június 06. 12:34 Szerkesztve
:)))) jájjj, bocsi, de vicces volt :) ... azzal a kék hajjal bruce lee-zik, hehe, jót vihogtam :) De azért: szegény gyerek, remélem oké a gyomra! .... És szegény robot is, mintha nagyon megijedt volna, mit tett :) Jó lett volna látni az arcát! Becsületére legyen mondva, nem vette futóra a dolgot, nem kellett kilométereket üldözni, nem lett cserbenhagyásos baleset, csak meghátrált és megvárta a rendőröket :))) Szerintem megússza egy hét felfüggesztettel és 5 000 jüan büntivel, valamint egy bocsánatkéréssel a gyerek felé :) De szinte minden ilyen show-n történik valami kis csimm-bumm :) Itt egy másik rob véletlenpofont osztott egy gyereknek: instagram.com/reel/DW2EsfgMcJM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ== Úgy látszik, a tudomány áldozatokat követel... A kínai gyerekeknek nincs könnyű soruk :) Óóó, ez meg érdekes, de ezek most nem bunyóznak: youtu.be/RuEEOUjT-N0
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rasdi1
2026. június 06. 12:03
Nem ismerik a robotika három alaptörvényét. (Asimov)
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0
0
nuevas-reglas
2026. június 06. 12:00
Neha az apuka/nagybatty is veletlen lerugja a kolkot....szerencsere semmi nem tortent
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0
2
cutcopy
2026. június 06. 11:27
Babysitter robot: ne halljam többet hogy nem kérek spenótot..
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3
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