Botrány a robotbemutatón: hasba rúgott egy gyermeket a humanoid gép (VIDEÓ)

Egy kínai nyilvános bemutatón egy humanoid robot harcművészeti mozdulat közben véletlenül hasba rúgott egy közelben álló kisgyermeket. A közösségi médiában terjedő felvételen a kék parókát viselő, feltételezhetően Unitree G1 típusú robot látható, amint egy köríves rúgás során eltalálja a mellette álló gyermeket.

A rúgás után a kisgyermek fájdalmában előrehajolt, de a helyi sajtó beszámolói szerint nem szenvedett súlyos sérülést.

Az eset Kína Hszincsiang régiójában történt, és rövid idő alatt jelentős visszhangot váltott ki az interneten. A bemutató célja eredetileg a humanoid robot mozgásképességeinek látványos demonstrálása lehetett, ám az incidens inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen technológiák nyilvános szerepeltetésénél mennyire fontos a megfelelő távolság és a nézők biztonságos elválasztása a bemutatótértől.