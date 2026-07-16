A film jövője nincs veszélyben – grandiózus, merész vízió lett a Christopher Nolan-féle Odüsszeia

„Grandiózus, merész vízió, amely a közel háromórás játékidő nagy részében bőven nyújt izgalmakat, szinte néhány percenként érkezik egy olyan új bombasztikus jelenet, amely szinte minden más hasonló jellegű moziban a csúcspontot jelentené” – írta az elsők között a Variety kritikusa Christopher Nolan régóta várt Odüsszeia című hősmozijáról. A homéroszi eposzt életre keltő alkotást az ítészek nagy része ugyancsak dicsérte

mint „ambiciózus, vizuálisan látványos, nagylelkű” adaptációt.

Bár olyan is akadt köztük – például Amy Nicholson, a Los Angeles Times újságírója –, aki a „megfelelő” jelzőt használta, és az eredeti műtől való eltérést hangsúlyozta, miszerint a Nolan-féle verzió „kevésbé domborítja ki a szereplők egóját és vágyait”.