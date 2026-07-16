Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
bemutató matt damon odüsszeia christopher nolan mozi

A film jövője nincs veszélyben – grandiózus, merész vízió lett a Christopher Nolan-féle Odüsszeia

2026. július 16. 12:37

Igaz, Matt Damonnak még sosem volt olyan nehéz dolga, mint Ithaka királyának megformálásakor. A homéroszi eposz legújabb adaptációja viszont mindennél jobban megmutatja: a mesterséges intelligencia soha nem helyettesítheti a lelket.

2026. július 16. 12:37
null

„Grandiózus, merész vízió, amely a közel háromórás játékidő nagy részében bőven nyújt izgalmakat, szinte néhány percenként érkezik egy olyan új bombasztikus jelenet, amely szinte minden más hasonló jellegű moziban a csúcspontot jelentené” – írta az elsők között a Variety kritikusa Christopher Nolan régóta várt Odüsszeia című hősmozijáról. A homéroszi eposzt életre keltő alkotást az ítészek nagy része ugyancsak dicsérte 

mint „ambiciózus, vizuálisan látványos, nagylelkű” adaptációt. 

Bár olyan is akadt köztük – például Amy Nicholson, a Los Angeles Times újságírója –, aki a „megfelelő” jelzőt használta, és az eredeti műtől való eltérést hangsúlyozta, miszerint a Nolan-féle verzió „kevésbé domborítja ki a szereplők egóját és vágyait”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Nolan által írt és rendezett moziban Matt Damon játssza Odüsszeuszt, fiát, Télemakhoszt Tom Holland alakítja, Pénelopéként Anne Hathawayt, Antinousként Robert Pattinsont, Kalüpszóként Charlize Theront, Athénéként Zendayát láthatjuk – a Hollywood Reporter újságírója, David Rooney szerint a „némileg egyenetlen” filmnek éppen a jól megválasztott szereplőgárda az erőssége.

Matt Damon a Sunday Sitdown című műsorban beszélt a forgatás nehézségeiről, megjegyezve, hogy több mint három évtizedes hollywoodi karrierrel és mintegy nyolcvan filmmel a háta mögött 

még egyetlen szerepe sem tette ennyire próbára fizikailag. 

Felidézte egy korábban Nolannel folytatott beszélgetését is, amikor a rendező figyelmeztette: a forgatás „kemény menet” lesz. Damon kezdetben szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, a végére viszont kénytelen volt elismerni, hogy a direktor igazat mondott; a monumentális produkció stábja valóban embert próbáló helyszíneken dolgozott, „a marokkói tengerpartoktól a fagyos hegycsúcsokon át a tengeren imbolygó hajókig”. Az Ithaka királyát alakító színész szerint így végül 

az Odüsszeia inkább hasonlított egy túlélőtúrára, mint rendes filmforgatásra.

Ám a közös szenvedés végül termőre fordult, és a stáb ennek eredményeképp is való szoros összekovácsolódása Nolan nagyratörő művészi elképzeléseinek hasznos szolgálója lett. 

Damon a beszélgetésben azt is megemlítette, hogy szerinte ez a forgatás volt az egyik utolsó lehetőség arra, hogy klasszikus, nagyszabású hollywoodi eposzt készítsenek eredeti helyszíneken és valódi, épített díszletekkel, hiszen a stúdióknak ma már nem érdeke „ilyen bonyodalmas és igen költséges produkciókat finanszírozni” az egyszerűbb számítógépes megoldások helyett. 

 

Nolan nem sokkal később, a The Telegraphnak adott interjújában cáfolta színésze szavait. Akinek ugyan megérti a témával kapcsolatos aggodalmait, de a maga részéről határozottan úgy véli, 

„a mozi jövője nincs veszélyben”. 

Méghozzá éppen a Z generáció fogja életben tartani, amelynek tagjai – köztük saját négy gyermeke is – teljesen elutasítják „a mesterséges intelligencia által generált szemetet”. A fiatalok ugyanis azonnal felismerik az MI-vel gyártott, lélek nélküli tartalmakat, arról nem beszélve, hogy a közönség úgy általában kezd besokallni a mindent elöntő virtualitásból, helyette „kézzelfogható, valóságos és hiteles történetmesélésre vágyik”.

Nolan nem tagadta ugyanakkor, hogy az MI hasznos képalkotó eszközöket hozhat a filmgyártásba, ám hogy a technológia teljesen kiválthatja az emberi kreativitást, azt teljes képtelenségnek gondolja –

„így a valódi eposzoknak – mint amilyen az Odüsszeia – igenis van létjogosultságuk”.  

A produkció egyébként teljes egészében IMAX 70 mm-es kamerákkal készült, ami révén  lehetővé vált többek között a párbeszédek élő rögzítése. A forgatás 2025 februárjában kezdődött Marokkóban, majd Görögországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Skóciában, Írországban és Los Angelesben is vettek fel részeket. 

A végső költségvetés elérte a 250 millió dollárt.

Odüsszeia – amerikai–angol kalandfilm, 2026. Július 16-ától a UIP-Duna Film forgalmazásában országszerte a mozikban.
 

 

Nyitókép forrása: UIP-Duna Film
 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 16. 12:47
Rakás amerikai lószar.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!