A film jövője nincs veszélyben – grandiózus, merész vízió lett a Christopher Nolan-féle Odüsszeia

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Igaz, Matt Damonnak még sosem volt olyan nehéz dolga, mint Ithaka királyának megformálásakor. A homéroszi eposz legújabb adaptációja viszont mindennél jobban megmutatja: a mesterséges intelligencia soha nem helyettesítheti a lelket.
„Grandiózus, merész vízió, amely a közel háromórás játékidő nagy részében bőven nyújt izgalmakat, szinte néhány percenként érkezik egy olyan új bombasztikus jelenet, amely szinte minden más hasonló jellegű moziban a csúcspontot jelentené” – írta az elsők között a Variety kritikusa Christopher Nolan régóta várt Odüsszeia című hősmozijáról. A homéroszi eposzt életre keltő alkotást az ítészek nagy része ugyancsak dicsérte
mint „ambiciózus, vizuálisan látványos, nagylelkű” adaptációt.
Bár olyan is akadt köztük – például Amy Nicholson, a Los Angeles Times újságírója –, aki a „megfelelő” jelzőt használta, és az eredeti műtől való eltérést hangsúlyozta, miszerint a Nolan-féle verzió „kevésbé domborítja ki a szereplők egóját és vágyait”.
A Nolan által írt és rendezett moziban Matt Damon játssza Odüsszeuszt, fiát, Télemakhoszt Tom Holland alakítja, Pénelopéként Anne Hathawayt, Antinousként Robert Pattinsont, Kalüpszóként Charlize Theront, Athénéként Zendayát láthatjuk – a Hollywood Reporter újságírója, David Rooney szerint a „némileg egyenetlen” filmnek éppen a jól megválasztott szereplőgárda az erőssége.
Matt Damon a Sunday Sitdown című műsorban beszélt a forgatás nehézségeiről, megjegyezve, hogy több mint három évtizedes hollywoodi karrierrel és mintegy nyolcvan filmmel a háta mögött
még egyetlen szerepe sem tette ennyire próbára fizikailag.
Felidézte egy korábban Nolannel folytatott beszélgetését is, amikor a rendező figyelmeztette: a forgatás „kemény menet” lesz. Damon kezdetben szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, a végére viszont kénytelen volt elismerni, hogy a direktor igazat mondott; a monumentális produkció stábja valóban embert próbáló helyszíneken dolgozott, „a marokkói tengerpartoktól a fagyos hegycsúcsokon át a tengeren imbolygó hajókig”. Az Ithaka királyát alakító színész szerint így végül
az Odüsszeia inkább hasonlított egy túlélőtúrára, mint rendes filmforgatásra.
Ám a közös szenvedés végül termőre fordult, és a stáb ennek eredményeképp is való szoros összekovácsolódása Nolan nagyratörő művészi elképzeléseinek hasznos szolgálója lett.
Damon a beszélgetésben azt is megemlítette, hogy szerinte ez a forgatás volt az egyik utolsó lehetőség arra, hogy klasszikus, nagyszabású hollywoodi eposzt készítsenek eredeti helyszíneken és valódi, épített díszletekkel, hiszen a stúdióknak ma már nem érdeke „ilyen bonyodalmas és igen költséges produkciókat finanszírozni” az egyszerűbb számítógépes megoldások helyett.
Nolan nem sokkal később, a The Telegraphnak adott interjújában cáfolta színésze szavait. Akinek ugyan megérti a témával kapcsolatos aggodalmait, de a maga részéről határozottan úgy véli,
„a mozi jövője nincs veszélyben”.
Méghozzá éppen a Z generáció fogja életben tartani, amelynek tagjai – köztük saját négy gyermeke is – teljesen elutasítják „a mesterséges intelligencia által generált szemetet”. A fiatalok ugyanis azonnal felismerik az MI-vel gyártott, lélek nélküli tartalmakat, arról nem beszélve, hogy a közönség úgy általában kezd besokallni a mindent elöntő virtualitásból, helyette „kézzelfogható, valóságos és hiteles történetmesélésre vágyik”.
Nolan nem tagadta ugyanakkor, hogy az MI hasznos képalkotó eszközöket hozhat a filmgyártásba, ám hogy a technológia teljesen kiválthatja az emberi kreativitást, azt teljes képtelenségnek gondolja –
„így a valódi eposzoknak – mint amilyen az Odüsszeia – igenis van létjogosultságuk”.
A produkció egyébként teljes egészében IMAX 70 mm-es kamerákkal készült, ami révén lehetővé vált többek között a párbeszédek élő rögzítése. A forgatás 2025 februárjában kezdődött Marokkóban, majd Görögországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Skóciában, Írországban és Los Angelesben is vettek fel részeket.
A végső költségvetés elérte a 250 millió dollárt.
Odüsszeia – amerikai–angol kalandfilm, 2026. Július 16-ától a UIP-Duna Film forgalmazásában országszerte a mozikban.
Nyitókép forrása: UIP-Duna Film