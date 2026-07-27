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elon musk christopher nolan citizen vigilante

Abszolút filmszínház, de most tényleg

2026. július 27. 06:09

Miért képtelen a jobboldal újabban jól, befogadhatóan, vagy simán csak normálisan elmondani a történeteit?

2026. július 27. 06:09
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Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Kivágott jelenet: a jólfésült, érzelemmentességében szinte pszichopatába hajló főhős pisztolyt szegez egy bevándorló fiú családjának, a családtagokat módszeresen kifaggatja a fiú bűnéről és saját ilyen-olyan bűnrészességükről egy helyi lány megerőszakolásában, majd hasonló precizitással kivégzi őket. Az igazságosztás minden grammja didaktikusan kimért, és olyan rettenetesen átlátszó nejlonba csomagolt, mintha egyenesen egy pártközpont utasításai alapján forgatták volna.

A jelenet százféle verzióban árasztotta el a netet, és hívta fel a figyelmet Uwe Boll rendező Citizen Vigilante című filmjére, amit ráadásul be is tiltottak Németországban az erőszakosság és – dobpergés – bevándorlásellenes nézetek terjesztése miatt.

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Ennek a betiltásnak köszönhető, hogy valószínűleg azok is végigszenvedték ezt a szuperprodukciót, akik másképpen negyedóra után felálltak volna azzal, hogy köszönik szépen, ebből a középiskolás vizsgafilmből nem kérnek. 

Boll fogta egy pattanásos, gyűlölködő tinédzser elképzelését arról, mi a hatalom, mi a gazdagság, és mi a felelősségérzet az ember saját civilizációjáért, és legyártotta a Christopher Nolan-féle Batman-figurának a trafik-fröccsöntött verzióját, némi teszkós James Bond-matricával felturbósítva – ebből született meg egy, a filmben Michael Sanders névvel illetett, két lábon járó toposzgyűjtemény.

A film elképesztően fontos témákhoz és fontos részigazságokhoz nyúlt hozzá úgy, hogy a vége egy ostoba bosszúpornó lett, rengeteg fegyverrel, halottal, igazságot kapott, hálás áldozatokkal, támogató rajongói videókkal, totálisan értelmetlen kamara-csatajelenetekkel (egy szobában lejátszani egy tömegmészárlást, ez azért valami egészen új minőség). Ha ez titokban egy paródia arról, hogyan képzelik a bevándorláskritikus jobboldaliak fantáziavilágát a permanensen rettegő liberális csoportok, akkor azt kell, hogy mondjam, zseniális alkotás –

minden más esetben és olvasatban viszont egyszerűen nézhetetlenül rossz.

Mert mi lenne a filmben felvetett probléma? Hogy az erős, vagy privilegizált elnyomja a gyengét, vagy jogfosztottat. Ebben az esetben az erős meg privilegizált a súlyos bűntényt vicc kategóriába eső büntetéssel megúszó fiatal bevándorló-csoport, az áldozat pedig nem más, mint különféle őshonos személyek, allegorikusan, frászt allegorikusan, didaktikusan kimondva, arcba tolva, ismételgetve: Európa – amely életképtelen módon éppen saját önfelszámolásán dolgozik e téren. Közben a statisztikákat, bűnügyi híreket, általában az általános hozzáállást tekintve nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a megjeleníteni kívánt problémahalmaz valós. 

És ezért igazi bűn ilyen fontos témákat egy ennyire rossz filmben bemutatni, ahol a főszereplő kamerába mondja „üzenetben a világnak” a farbát, majd narrálják az egyetlen tévécsatornán a mondanivalóját, s menti meg a város egyetlen kocsmájában a bedrogozni kívánt lányokat kéretlen udvarlóiktól, ahol a rá vadászó felügyelő is értelemszerűen pont jelen van; és mondja el az egész „bevándorló-logikát” a sztereotpikus család a megerőszakolt lány rövid szoknyájától kezdve a saját integrációik nehézségein át a vallási előírásokig,

amire megadja a választ Sanders hangtompítós pisztolyával. 

Őszintén, nem értem, miért gondolta Elon Musk úgy, hogy van értelme – feltehetőleg nem térítésmentesen átvéve – ingyenes letöltéssel közkinccsé tenni ezt a művet.

Ha valamit megmutatott ez a tablósított, baltával faragott kiállás, akkor az nem más, mint a jobboldal irgalmatlan hátránya a popkultúra terén, különösen az ennyire összetett műfajokban, még akkor is, ha sok ügyben mélységesen igaza van a woke baloldal hagymázas valóságtagadásával szemben.

A rettentő rosszul elmondott igazság helyett ezért a szépen elmondott hazugság nyer, még egyébként explicit aktuálpolitikai mondanivaló nélkül is. Itt van mindjárt – ha már felbukkant a neve – Christopher Nolan Odüsszeiája

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A súlyos sűrűvágási problémákkal tiktokosított, fantasyjelmez-borzalmakba bújtatott, ezáltal tért és időszakot is megcsúfoló alkotás nem csak a végtelen beleöntött pénz miatt működik jobban, hanem mert egyszerűen képes sokkal de sokkal jobban elmesélni azt a történetet, amit el akar. És mindehhez nem didaktikus politikai program nyilvánvaló részeként, hanem amúgy csak a természetes világ részeként, pontosabban akként kommunikálva, mellékesen adja az aktivista transznemű színész(nő?)t, a fekete Szép Helénát, és még megannyi adalékot, amit egyszerűen a nézők nagy része képes lenyelni amiatt a – sztenderdizált – minőség miatt, amit részben a hollywoodi filmnyelv, részint az ad hozzá, hogy profik írták, rendezték és forgatták, profik szerepeltek benne és minden létező ilyen irányú, minőségbeli igény a megszokott Nolan-színvonalon ki volt szolgálva. 

A puffogó történészek, kultúrtörténészek, s leginkább a mítoszaikat ismét megerőszakoló kultúrgyarmatosítás miatt felháborodott görögök meg be lettek szorítva az elégedetlenkedő buligyilkosok sarkába – úgy, hogy mindeközben könnyen püfölhető ellenségképként minden kritikájukkal csak reklámozták az alkotást.

Vajon mikor jön el a szembenézés és a megújulás – tudom, divatszó lassan – ideje? Vajon mikor sikerül rájönni arra, hogy a Citizen Vigilante-hoz hasonló ócska filmekkel, didaktikus üzenetekkel és nettó hülyeségekkel még azok is kínos helyzetbe kerülnek, akik akár alapvetően egyetértenek a jobboldali problémafelvetésekkel? S végül: mikor szánja el magát végre valaki arra, hogy ezen változtasson?

Nyitókép: képkivágás a film traileréből

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Összesen 33 komment

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Majdmegmondom
2026. július 27. 07:55
Mondjuk, az igaz, hogy a balos propaganda már a '70-es évek óta jelentet meg olyan könyveket, filmeket, amelyek lejáratják a jobboldalt. Robin Cook-kal az élen. És a jobbosok ezzel szemben semmit nem csináltak. Én örülök, hogy megszületett végre ez a film, csak legyen minél több kiemelten a libsik zsákutca-politikáját. Mikor indul már a Paramount az HBO-Max helyén???
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0
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h040183
2026. július 27. 07:51
Zoltán a fején tálata a szöget! És ez igaz a magyar jobboldalra is, ugyanis a felújított kórházak listája egy hétpecsétes titok, azt max egy Francesca Rivafinoli cikkben jön szembe, nem a plakátokon kampányidőszakban.
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2
0
powerage
2026. július 27. 07:21
Biztosan teljesen időszerű Uwe Boll kapcsán ajvékolni, a fazon egész életében szemétgyártásból élt. Ha már a jobboldal üzeneteinek átadási problémájáról hárfázol, miért nem saját portán kezdesz söpörni? Lenne bőven anyag a mandineres balfasz bulvártól a Vidnyánszky-féle elefántcsonttornyokon át a Rákay Kálmánka-féle nézhetetlen szarokig. Tehetségtelen senkikbe volt öntve a lóvé éveken keresztül, ment egymás leszopkodása aztán most megy a hüledezés, hogy a fiatalok nem ezt nézték. Persze, hogy nem ezt nézték, kínosan szar volt az egész.
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3
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trd127
2026. július 27. 07:15
A világirodalom és a filmművészet döntő része nyugodtan nevezhető baloldalinak. Nem azért, mert valamiféle baloldali ideológia mellett köteleződtek el a legkiválóbb alkotók, hanem azért, mert a létezés alapkérdéseit, élet-halál, érzékelés, időbeliség, magány, a természethez való viszony, stb. nem gondolják sem eleve eldöntöttnek, sem egyszerűen megválaszolhatónak. A jobboldali marginális kultúra minden efféle kérdést megoldottnak tekint, az pedig senkit nem érdekel.
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