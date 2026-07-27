Abszolút filmszínház, de most tényleg

Boll fogta egy pattanásos, gyűlölködő tinédzser elképzelését arról, mi a hatalom, mi a gazdagság, és mi a felelősségérzet az ember saját civilizációjáért, és legyártotta a Christopher Nolan-féle Batman-figurának a trafik-fröccsöntött verzióját, némi teszkós James Bond-matricával felturbósítva – ebből született meg egy, a filmben Michael Sanders névvel illetett, két lábon járó toposzgyűjtemény.
A film elképesztően fontos témákhoz és fontos részigazságokhoz nyúlt hozzá úgy, hogy a vége egy ostoba bosszúpornó lett, rengeteg fegyverrel, halottal, igazságot kapott, hálás áldozatokkal, támogató rajongói videókkal, totálisan értelmetlen kamara-csatajelenetekkel (egy szobában lejátszani egy tömegmészárlást, ez azért valami egészen új minőség). Ha ez titokban egy paródia arról, hogyan képzelik a bevándorláskritikus jobboldaliak fantáziavilágát a permanensen rettegő liberális csoportok, akkor azt kell, hogy mondjam, zseniális alkotás –