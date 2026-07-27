Abszolút filmszínház, de most tényleg

Kivágott jelenet: a jólfésült, érzelemmentességében szinte pszichopatába hajló főhős pisztolyt szegez egy bevándorló fiú családjának, a családtagokat módszeresen kifaggatja a fiú bűnéről és saját ilyen-olyan bűnrészességükről egy helyi lány megerőszakolásában, majd hasonló precizitással kivégzi őket. Az igazságosztás minden grammja didaktikusan kimért, és olyan rettenetesen átlátszó nejlonba csomagolt, mintha egyenesen egy pártközpont utasításai alapján forgatták volna.

A jelenet százféle verzióban árasztotta el a netet, és hívta fel a figyelmet Uwe Boll rendező Citizen Vigilante című filmjére, amit ráadásul be is tiltottak Németországban az erőszakosság és – dobpergés – bevándorlásellenes nézetek terjesztése miatt.