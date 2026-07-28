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matt damon odüsszeia christopher nolan homérosz

Ki magán segít, segítik az istenek is! – Ilyen lett Christopher Nolan Odüsszeiája

2026. július 28. 08:55

Lenyűgöző látvány, újrahangolt hős és az apokalipszis árnyéka – Christopher Nolan Odüsszeia-adaptációja látványos mese hatalmas szívvel.

2026. július 28. 08:55
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Farkas Anita

Ha szombaton négy órakor, ráadásul a nyár kellős közepén tele van egy pláza moziterme, az azért jelent valamit. És nem csak azt, hogy – pláne hasonló otthoni szerkezet hiányában – jól tud esni néhány órán át egy légkondicionált teremben ücsörögni, ahol ráadásként még a színes-szélesvásznú élményt is szépen odavarázsolják elénk. Hanem hogy akadnak még rendezők, akiknek a legújabb munkája önmagában is eseményszámba megy, hát még ha olyan alapanyagot választanak kiindulási pontként, amelyről talán nem túlzás azt állítani, hogy a világirodalom egyik tartóoszlopa. És ha emellé főszereplőnek sikerül egy szupersztárt megnyernie, már félsiker, miközben, éppen a túlzott elvárások miatt, nyilván a bukás kockázata is jóval nagyobb ilyen esetekben. A Christopher Nolan jegyezte új Odüsszeia azonban ügyesen viszi át a lécet, és „nemhogy nem hugyozik Homérosz sírjára”, amiként azt már a bemutató előtt egyes kritikusok hangoztatták, de úgy képes beszippantani a nézőt, hogy nem a fanyalgás az első gondolata az itt-ott erősen újrafazonírozott eredeti miatt. 

Fotó: UIP-Duna Film

Nolan ugyanis a homéroszi történet lelkét teszi ki elénk egyszerre modern és archaikus, így végül mégiscsak valami­féle örökérvényűséget, állandóságot sugalló formában. Bár a Matt Damon alakította ősz szakállas Odüsszeusz e felfogásban többet hánykolódik a lelke sötét tájain, mint a Poszeidón kénye-kedve szerint hullámzó tengeren, az üzenet egyértelmű és abszolút időszerű: ha megszegjük az istenek törvényeit, ne csodálkozzunk, hogy szép lassan minden káoszba fordul körülöttünk. De – sugallja az ezzel talán az adaptáció miértjére is választ adó Nolan – erre korántsem az a megoldás, hogy a kezünket feltéve átadjuk magunkat a civilizációnk elsősorban önmagunk okozta törvényszerű pusztulásának. Az ember részint pont attól ember, hogy van választása, és „aki magán segít, segítik az istenek is”. E gondolatnak a leleményes Odüsszeusz a tökéletes megtestesítője, akit a világa ugyan hősnek lát, de ő maga fokozatosan ráébred egy másik igazságra, hogy a trójai ének dicsőítő krónika helyett talán nem más, mint „az összes be nem tartott ígéretem éneke”, és hogy olykor nem is elmenni a nehezebb, hanem annyi harc, öldöklés és halál után hazatérni oda, ahol „egyszer minden a tiéd volt, de elveszett”. 

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Nolan a „társszerző” Homéroszhoz képest tehát egészen máshova: a mindenkori háborúk igazolhatatlanságára és totális értelmetlenségére, a bosszú mindig bosszút szül gondolatára tolja a súlyt, miközben persze kalandokban, véres összecsapásokban, letaglózó látványban (Hoyte Van Hoytema) sincs hiány – a kiválóan illeszkedő zenei szövetről (Ludwig Göransson) nem beszélve. Odüsszeusz véleményes nőügyeinek már nem is nagyon jutott hely ebben a háromórás, újfajta férfiidolt felmutató mozgóképes eposzban. Akarva-akaratlanul is megerősítve a férjére évtizedeken át hűen várakozó Pénelopé (Anne Hathaway) szintén örök érvényűnek látszó szavait, miszerint „ebben a világban a férfiak azt tesznek, amit akarnak, én meg azt, amit tudok”. 

Odüsszeia. Amerikai–angol kalandfilm, 2026. Július 16-ától országosan a mozikban.

Nyitókép: UIP-Duna Film

 

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Összesen 37 komment

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Sorrend:
trd127
2026. július 28. 13:04
Megnéztem a Most vagy soha című produkciót, amiben Petőfi, az átműtött nemű szlovák páncélkocsis lelövi von der Leyen porosz tábornok szoknyájáról Brüsszel címerét. Tetszett!
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diodoro3
2026. július 28. 12:54
Megnéztem. Erőltetett LMBTQ kompatibilitása szétcseszi az élményt + John Wick-be oltott, amnéziás nyugdíjas Odüsszeusz karakter.... a popcorn kóla jó volt, a film egyszer nézhető
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astonph00125
2026. július 28. 12:46
Miután egy kifinomult kriptobefektetési rendszerben veszítettem pénzem, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI útmutatásait. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független, pénzügyi csalásokban jártas behajtási szakértővel. Így találkoztam Mr. Brownnal, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasnak írtak le. Először szkeptikus voltam, de az esetfelmérés, a technikai magyarázatok és a strukturált folyamat professzionálisnak tűnt. A beavatkozása után a helyzetem megoldódott. Ha úgy gondolod, hogy átvertek, a trustwave.cyberdefense [at] gmail [dot] com címen keresztül felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizze, jogosult-e az ügyed a visszaszerzésre.
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Megtalálta
2026. július 28. 12:39
Újrahangolt hős, ja. Odüsszeusz ebben az új kiadásban lényegében egy vietnami veterán, aki PTSD-vel küszködik.
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