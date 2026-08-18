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A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.
„A napokban üzenetet kaptam egy régi ismerősömtől, Messengeren. Illetve úgy pontosabb, hogy régen ismerősök voltunk, a nyolcvanas években gyakran megfordultunk egy társaságban és azonos helyeken. Aztán másfelé vetett minket a sors, engem falura, őt, ha jól tudom, külföldre, így eltávolodtunk egymástól. Jóval később, amikor a mit sem sejtő emberiségre rárúgta az ajtót az online világ, ismét ismerősök lettünk, ezúttal a Facebookon. A kapcsolatunk nagyjából kimerült annyiban, hogy üdvözöltük egymást a születésnapokon. Amikről azért tudtunk csupán, mert feldobta a gép. Majd ezek is elmaradtak.
Ezek után érkezett az üzenet, amit most idemásolok, szöveghűen. »Hogy lehettél ekkora f@sz, hogy moszkovita lettél? Agyad hiányzott hozzá, hogy felfogd, vagy rubelért lettél hazaáruló? Kérdezi ezt a rajongótáborod, meg akik hittek benned, mint FMK-sok… Légy munkanélküli moszkovita ffej!« A kérdőjelek és a felkiáltójel szép pirosak. Speciális karaktertábla, csak nekik. A minősítgetésekhez.
Na most, ha az ember kap egy ilyen kedves levelet, néhány részleten óhatatlanul elmorfondírozik, mielőtt sóhajtva megnyomná a törlés gombot. Ilyeneken például, hogy mi értelme ennek az egésznek, és miért pont most lepte meg az íráskényszer a szerzőt. Talán azért, mert amikor gyérítettem a Facebookon, őt is töröltem és megsértődött. Az egyébként egy jó húzás volt. Tisztább lett a levegő. Maradtak a macskák, az olaszok, a Fradi, az irodalom, egy kis éji zene és néhány valódi barát. Én nem tudom meggyógyítani őt, meghaladja a képességeimet. És sajnos nincs hozzá elég rubelem, de még albán lekem és vietnámi dongom se. És dolgom sincs vele.”
Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP