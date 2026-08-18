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Jókívánság

2026. augusztus 18. 08:26

A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.

2026. augusztus 18. 08:26
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Hegyi Zoltán
Magyar Nemzet

„A napokban üzenetet kaptam egy régi ismerősömtől, Messengeren. Illetve úgy pontosabb, hogy régen ismerősök voltunk, a nyolcvanas években gyakran megfordultunk egy társaságban és azonos helyeken. Aztán másfelé vetett minket a sors, engem falura, őt, ha jól tudom, külföldre, így eltávolodtunk egymástól. Jóval később, amikor a mit sem sejtő emberiségre rárúgta az ajtót az online világ, ismét ismerősök lettünk, ezúttal a Face­bookon. A kapcsolatunk nagyjából kimerült annyiban, hogy üdvözöltük egymást a születésnapokon. Amikről azért tudtunk csupán, mert feldobta a gép. Majd ezek is elmaradtak.

Ezek után érkezett az üzenet, amit most idemásolok, szöveghűen. »Hogy lehettél ekkora f@sz, hogy moszkovita lettél? Agyad hiányzott hozzá, hogy felfogd, vagy rubelért lettél hazaáruló? Kérdezi ezt a rajongótáborod, meg akik hittek benned, mint FMK-sok… Légy munkanélküli moszkovita ffej!« A kérdőjelek és a felkiáltójel szép pirosak. Speciális karaktertábla, csak nekik. A minősítgetésekhez.

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Na most, ha az ember kap egy ilyen kedves levelet, néhány részleten óhatatlanul elmorfondírozik, mielőtt sóhajtva megnyomná a törlés gombot. Ilyeneken például, hogy mi értelme ennek az egésznek, és miért pont most lepte meg az íráskényszer a szerzőt. Talán azért, mert amikor gyérítettem a Facebookon, őt is töröltem és megsértődött. Az egyébként egy jó húzás volt. Tisztább lett a levegő. Maradtak a macskák, az olaszok, a Fradi, az irodalom, egy kis éji zene és néhány valódi barát. Én nem tudom meggyógyítani őt, meghaladja a képességei­met. És sajnos nincs hozzá elég rubelem, de még albán lekem és vietnámi dongom se. És dolgom sincs vele.”

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 10 komment

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niko80
2026. augusztus 18. 12:17
Nincs facabook-om, nem is volt. A családdal viberen érintkezem, fotókat nem rakok ki az internetne. Ami kell azt így is megtudom, de senki nem idegesít. Főleg ilyen-olyan okoskodó senkik.
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Irgum-burgum
•••
2026. augusztus 18. 12:06 Szerkesztve
"Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát"...
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3
Welszibard
2026. augusztus 18. 11:47
Nem mindenki hiszi azt magáról, hogy ő az aranyhalacska a mesében, csak azért, mert eladta magát külföldön valami multinak, akitől 100%-ban függ a kis élete. Vannak józanok is, akik tudják, hogy a magyar föld csak vásárló piacnak, olcsó munkaerőnek, megvehető ingatlannak kell a Nyugatnak. Az a stróman, aki ebben kiszolgálja és segíti az álszent Nyugatot, azt hívják nálunk piti árulónak.
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5
0
buzizsido2-2
2026. augusztus 18. 11:37
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?"
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