„A napokban üzenetet kaptam egy régi ismerősömtől, Messengeren. Illetve úgy pontosabb, hogy régen ismerősök voltunk, a nyolcvanas években gyakran megfordultunk egy társaságban és azonos helyeken. Aztán másfelé vetett minket a sors, engem falura, őt, ha jól tudom, külföldre, így eltávolodtunk egymástól. Jóval később, amikor a mit sem sejtő emberiségre rárúgta az ajtót az online világ, ismét ismerősök lettünk, ezúttal a Face­bookon. A kapcsolatunk nagyjából kimerült annyiban, hogy üdvözöltük egymást a születésnapokon. Amikről azért tudtunk csupán, mert feldobta a gép. Majd ezek is elmaradtak.

Ezek után érkezett az üzenet, amit most idemásolok, szöveghűen. »Hogy lehettél ekkora f@sz, hogy moszkovita lettél? Agyad hiányzott hozzá, hogy felfogd, vagy rubelért lettél hazaáruló? Kérdezi ezt a rajongótáborod, meg akik hittek benned, mint FMK-sok… Légy munkanélküli moszkovita ffej!« A kérdőjelek és a felkiáltójel szép pirosak. Speciális karaktertábla, csak nekik. A minősítgetésekhez.