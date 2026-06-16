Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van.

Tehát az igaz, hogy a Fidesznek nem az üzeneteit kellett volna árnyaltabbá tenni, hanem fenn kellett volna tartani azokat a kommunikációs csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azok számára, akik ennél árnyaltabbat várnak, ott külön tudjon beszélni. És szerintem inkább ezeknek a kommunikációs csatornáknak az elhanyagolása, nem pedig az abban haladó üzenet volt a probléma.

Mert ha a Professzorok Batthyány Köréhez gyakrabban mentünk volna el, és elmondtuk volna, hogy mit gondolunk a világról, meg a helyzetről, akkor őket nem zavarta volna szerintem az, hogy az üzenetünk leegyszerűsített. Inkább az a kapcsolattartás, élő szövet, az ország jövőjéről gondolkodó magas minőségű emberekkel és csoportokkal, az hiányzott.”