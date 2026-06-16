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fidesz üzenet kommunikáció Orbán Viktor

Nem a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítettük el az értelmiséget

2026. június 16. 07:39

A kapcsolattartás az ország jövőjéről gondolkodó magas minőségű emberekkel és csoportokkal, az hiányzott.

2026. június 16. 07:39
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Orbán Viktor
Orbán Viktor
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„Sosem értettem egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítettük el az értelmiséget. Hiszen nézzük csak meg az utolsó látványos amerikai választási kommunikációt!

Például Obama kampányában mi volt a kulcsmondat? Yes, we can. Meg tudjuk csinálni. Hát ennél primitívebb és leegyszerűsítettebb nincsen. De működik. Mert nem az egyszerűség az érdekes, hanem hogy megragadja a lényeget.

Vagy nézzük Trump elnök urat! Mi az üzenet? America first. Vagyis Amerika az első. Kész, ennyi.

Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van.

Tehát az igaz, hogy a Fidesznek nem az üzeneteit kellett volna árnyaltabbá tenni, hanem fenn kellett volna tartani azokat a kommunikációs csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azok számára, akik ennél árnyaltabbat várnak, ott külön tudjon beszélni. És szerintem inkább ezeknek a kommunikációs csatornáknak az elhanyagolása, nem pedig az abban haladó üzenet volt a probléma.

Mert ha a Professzorok Batthyány Köréhez gyakrabban mentünk volna el, és elmondtuk volna, hogy mit gondolunk a világról, meg a helyzetről, akkor őket nem zavarta volna szerintem az, hogy az üzenetünk leegyszerűsített. Inkább az a kapcsolattartás, élő szövet, az ország jövőjéről gondolkodó magas minőségű emberekkel és csoportokkal, az hiányzott.”

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Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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dryanflowd__
2026. június 16. 08:21
Yes, we can... "ne mi kapjuk a legtöbbet” 😌
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0
ördöngös pepecselés
•••
2026. június 16. 08:21 Szerkesztve
volt az ország jövőjéről gondolkodó magas minőségű ember és csoport aki a háborúra, genderre és migrációra szavazott és nem az O1G-re? Mondjuk már ki a valódi okokat: a külföld által megvásárolt júdássajtó hazudott és az internáci közösségi média a PoloskaPöti hazugságpropagandáját terjesztette, elhallgattatva a valóságot. PoloskaPöti semmi újat nem mondott ahhoz képest amit a korábbi kampányokban a moslék mondott, és a Fidesz se. Az eredmény mégis más lett. A turbóra tekert gyűlöletkampány győzött amihez pont ezekre az eszközökre volt szükség. Az eredményt elkerülni nem lehetett mert amekkora világerők megmozdultak az Orbán kormány ellen annak megállítására Trump, Putyin és Hszi hadserege kellett volna
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0
0
antoniosalazar
2026. június 16. 08:16
„Sosem értettem egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítettük el az értelmiséget. Hiszen nézzük csak meg az utolsó látványos amerikai választási kommunikációt! És akkor mi miatt veszítette el a fidesz az értelmiséget? Erről mikor lököd a süket dumát felcsúti?
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1
1
gyzoltan-2
2026. június 16. 08:15
"Nem a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítettük el az értelmiséget A kapcsolattartás az ország jövőjéről gondolkodó magas minőségű emberekkel és csoportokkal, az hiányzott." Itt már minden kérdéses! Kétségtelenül akadhat néhány értelmiségi az országban, ki valami isteni csoda folytán meg tudta őrizni magát, kin nem fogott az álságos ocsmány demokratikus politika 1945-t követően.., mikor is szisztematikusan számolták fel a magyarországi értelmiséget..! Értelmiség?! -mint fogalom kiürült, nem alkotnak társadalmi réteget, figyelembe vehető súllyal..! Hamis, hamisított a rendszer, mely a hamisító tömegkommunikációra épült, támaszkodik..! Tartok tőle, hogy az 1945-től tartó demokratikus rendszerünk nem több, mint túlélhető karikatúra..., mely gondosan vigyáz rá, hogy a valóság felismerhetően szembe ne jöjjön..! -mert nagy az esélye, hogy ez a találkozás végzetes lehetne a magyarság számára... -értsétek, ahogy csak akarjátok...
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