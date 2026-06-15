Ft
Ft
21°C
14°C
Ft
Ft
21°C
14°C
06. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
alaptörvény módosítás tisza párt országgyűlés miniszterelnök orbán viktor

Hivatalos: megszavazták a lex Orbánt, azonnal megszólalt a volt miniszterelnök

2026. június 15. 17:49

Elfogadták az alaptörvény tizenhatodik módosítását.

2026. június 15. 17:49
null

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Az Országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza Párt két képviselője – Melléthei-Barna Márton és Hantosi István – által kezdeményezett módosítást.

Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették: 

nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.

Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább nyolc évig betöltötte.

Törölték az alaptörvényből a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt: „az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.”

Az alaptörvény záró rendelkezéseit is kiegészítették, itt szerepel, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva) az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra.

A alaptörvény módosítása szerint így a kekvák részére az állam által alapítóként, csatlakozóként vagy más jogcímen juttatott vagyon, illetve e vagyon hozama, valamint a mindezek helyébe lépett vagyon az alapítvány megszűnésekor ingyenesen az államra, mint általános jogutódra száll, továbbá megszűnik az állami tulajdonban álló vagyontárgy tekintetében a vagyonkezelői jog, illetve a közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog.

Azt is rögzítették, hogy a kekva alapítói jogait az állam gyakorolja, amely az alapítványt megszüntetheti. Arról is rendelkeztek, hogy a kekvák működésének, megszüntetésének, közfeladatai és egyéb feladatai ellátásának szabályait törvény határozza meg.

Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor azonnal reagált 

A volt miniszterelnök a Facebook-oldalán röviden reagált a döntésre: 

„Megszavazták a lex Orbánt. Ez volt a legégetőbb. Ha szükség lesz rám, itt leszek.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Magyar Péter a legrosszabb esetben is csak nyolc évig lehet miniszterelnök

Nézzük a jó oldalát.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 139 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bastyaelvtars
2026. június 15. 20:36
Ízisz Csakhogy Orbánt a fidesz a hatályos törvények alapján már nem jelolheti, te gyökér:) Es az elnök sem javasolhatja az orszsggyulesnek Szóval el sem jut odáig a fidesz frakció hogy szavazzanak a felcsuirol, érted agyhalott barom?
Válasz erre
0
0
mysstes
•••
2026. június 15. 20:35 Szerkesztve
MÁS ORSZÁGOK KEZÜKET-LÁBUKAT ÖSSZETENNÉK, HA OLYAN KÉPESSÉGES MINISZTERELNÖKÜK LEHETNE VALAHA, MINT NEKÜNK ORBÁN. DE BARMOK ITT AZON ÖRÖMKÖDNEK, HOGY ÖRBÁN NEM LEHET TÖBBET MINISZTERELNÖK. ORBÁN PONT LESZARJA ŐKET - BÖLCSEBB Ő ANNÁL. SOKKAL JOBBAN SZERETI Ő A MAGYARORSZÁGOT ANNÁL, HOGY AZ ILYEN HÜLYÉKRE MEGSÉRTŐDJÖN. NEKÜNK MAGYAROKNAK PERSZE MINDIG MOHÁCS KELL. NEKÜNK MP KELL BAZMEG, EGY PSZICHOPATA! NEKÜNK NEM ELÉG ORBÁN, AKI FELRAKTA MAGYARORSZÁGOT A TÉRKÉPRE, ÉS KIVAKARTA MAGYARORSZÁGOT A SZARBÓL. NEKÜNK Ő NEM ELÉG JÓ! KI ELÉG JÓ NEKTEK BAZMEG?
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. június 15. 20:32
🧡🇭🇺 "Ízisz Bastyaelvtars 2026. június 15. 20:29 „A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg.” De előtte kell egy m.elnök jelölt, akit a győztes párt maguk közül választanak ki!!!, te nagyon hülye!!! Nem a köztársasági elnök találja ki, hogy ki legyen a m.elnök!!! Mit nem értesz ezen???, hazaáruló!!! Nem hallottál még m.elnök jelöltről??? Mi??? Majd a protokoll szerint megszavazza a ház, amiről legelőszőr a párt döntött!!! 💯❗❗❗
Válasz erre
0
0
westend
2026. június 15. 20:29
radler 2026. június 15. 20:02 "pókerpofával mímelni tisztességet, méltóságot, de belül rettegni..." - tényleg, rovar úr (tudod, a pojáca) már megszüntette a mentelmi jogot? Lehetne salátatörvényben a sürgős 480 forintos benzinnel együtt, majd a sógorkoma menyétei-barma benyújtja...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!