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Hogy ki a miniszterelnök, az sokak számára lehet fájdalmas tény

2026. augusztus 12. 13:52

De ettől még az, aki, és egy miniszterelnök néha helikopterrel utazik.

2026. augusztus 12. 13:52
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Hont András
Hont András
Facebook

„Hogy ki a miniszterelnök, az sokak számára lehet fájdalmas tény, de ettől még az, aki, és egy miniszterelnök néha helikopterrel utazik. Ez így célszerű. Gond inkább azzal van, ha egy miniszterelnök úgy hiszi, hogy csak ő helikopter, de erre tetszett szavazni. Azt viszont nem értem, hogy egy vidéki állatorvos posztjait miért szemlézik rendszeresen.”

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Fotó: Facebook

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Összesen 54 komment

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Sorrend:
Ekrü123
2026. augusztus 14. 07:54
Kedves András, ebben igazad van, viszont az NE helikopterezzen, aki az elődjét a miniszterelnöki poszton épp a helikopterezés miatt kérte számon. Mert így hiteltelenné válik. ( Mondjuk eddig is az volt.) Itt nem maga a helikopter a baj, hanem az , hogy hülyét csinált a saját szavazóiból. Bár ha ezt szó nélkül tűrik, akkor ostoba idióták, akik megérdemlik.
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2
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gogeka
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2026. augusztus 14. 01:41 Szerkesztve
Ennél van nagyobb helikopter is. Csak mondom. A miniszterelnök a spórolás jegyében és szerénységből a kisebbiket választotta. Orbán biztos a nagyobbal luxizott volna. Egyébként ez pont a legszexibb helikopter is a világon. Szokott itt elmenni a ház fölött félóránként.
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0
0
bbszaiff-2
2026. augusztus 13. 15:09
Aki az ellenfelét ezért azért megszólta az ne kövesse el ugyanazt szóról szóra mert az bunkóság !
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3
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vapepe
2026. augusztus 13. 14:50
Nem vitatom el tőle ezt a jogot. Ami inkább vicces, hogy ő+a főkatona helikopterezett, a többi miniszter buszozott. Operációs kockázat: pipa? Vajon melyik csapat tudja megoldani a másik helyettesítését. Jelenlegi performanszok alapján akár a főkatona is átülhetett volna a buszba, akkor sem lenne gond, bezzeg ha a helikópáter lezuhanna, hát bajban lenne az ország.
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3
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