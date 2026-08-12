„Hogy ki a miniszterelnök, az sokak számára lehet fájdalmas tény, de ettől még az, aki, és egy miniszterelnök néha helikopterrel utazik. Ez így célszerű. Gond inkább azzal van, ha egy miniszterelnök úgy hiszi, hogy csak ő helikopter, de erre tetszett szavazni. Azt viszont nem értem, hogy egy vidéki állatorvos posztjait miért szemlézik rendszeresen.”