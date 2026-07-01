Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ai humanoid robot ubtech Kínai Népköztársaság

Már megint Kína: lélegzetelállító humanoid robotot mutatott be az UBTech (VIDEÓ)

2026. július 01. 19:12

Húszféle érzelmet ismer fel 90% feletti pontossággal.

2026. július 01. 19:12
null

Bemutatta az első tömeggyártásra tervezett, „ultrabionikus” humanoid robotját, a UWORLD U1 Series-t a kínai UBTech – írja az Interesting Engineering cikkére hivatkozva a HVG.

A robotról Sencsenben rántotta le a leplet a gyártó, és több szempontból is különleges. Egyrészt integrált architektúrára épül, amely lehetővé teszi, hogy leküzdje a humanoid robotok elterjedésének főbb akadályait.

A HVG írása szerint a „robot biomimetikus bőrt, AI-alapú operációs rendszert, valamint érzelemvezérelt nagy nyelvi modelleket ötvöz a könnyebb bevezetés érdekében. A szerkezetek így elvégezhetik az ember számára túl veszélyes feladatokat, vagy segíthetnek a hétköznapi teendők teljesítésében is.”

Az embernagyságú UWORLD U1 Series kialakításából fakadóan képes az emberi mozgások akár 90 százalékát is utánozni. Ami pedig az AI-t illeti, a technológia révén a robotok képesek felismerni több mint húszféle emberi érzelmi állapotot, 90 százalék fölötti pontossággal olvashatjuk a HVG-n.

A robot mögött dolgozó rendszer 500 milliszekundum alatt képes reagálni, az arcmozgásokat pedig alig 20 milliszekundum alatt szinkronizálja a beszéddel.

„A gyártó a jövőbeni ember-robot együttműködésben is hisz, amelyet három lépcsőben valósítanának meg. Először a már említett veszélyes munkakörökben vetnék be a robotokat, valamint a monoton feladatokat váltanák ki velük. Később a hétköznapi életbe is beillesztenék azokat, majd végül a harmadik szakaszban már minden korábbinál zökkenőmentesebb interakciót vizionálnak az emberek és a robotok között.”

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VeressZoltán
2026. július 01. 20:52
Aszondja' a tudomány, - bár még fogalma sincs a hogyanról - úgy kezdődött, hogy az anyag életre kelt és öntudatra ébredt. Létezik egy olyan kritikus tömeg, amikor kellő számú eszköz találkozik kellő számú hálózati struktúrával, és megtörténik a mesterséges intelligencia öntudatra ébredése? Ha igen, remélem még nem az én földi életemben, de rémisztő még a gondolat is!
Válasz erre
0
0
Potymog
2026. július 01. 20:48
Az ember formájú robotok gyártását be kéne tiltani az egész Földön, amíg nem késő!
Válasz erre
0
0
Globalfake
•••
2026. július 01. 20:42 Szerkesztve
az egyik legszarabban mozgó robot amit eddig láttam, kurvára nem állt el a lélegzetem. Ha valaki félreértette volna, akkor csak az az egy darab csávó volt a robot ami olyan szarul mozgott, a többi valódi ember volt.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. július 01. 20:29
Kínában már az autógyárakban is szinte csak robotok dolgoznak a futószalagon, vagyis az összeszerelésben. A kevés ember, akiket még megtartottak, lényegében már nem fizikai munkát végez. Az biztosnak látszik, hogy Kínát már nem lehet mellőzni semmilyen téren. Szinte hihetetlen az az ipari és technológiai fejlettség, amit a bolsevik Mao korszakának feladása óta elért az ország!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!