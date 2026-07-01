Már megint Kína: lélegzetelállító humanoid robotot mutatott be az UBTech (VIDEÓ)

Bemutatta az első tömeggyártásra tervezett, „ultrabionikus” humanoid robotját, a UWORLD U1 Series-t a kínai UBTech – írja az Interesting Engineering cikkére hivatkozva a HVG.

A robotról Sencsenben rántotta le a leplet a gyártó, és több szempontból is különleges. Egyrészt integrált architektúrára épül, amely lehetővé teszi, hogy leküzdje a humanoid robotok elterjedésének főbb akadályait.

A HVG írása szerint a „robot biomimetikus bőrt, AI-alapú operációs rendszert, valamint érzelemvezérelt nagy nyelvi modelleket ötvöz a könnyebb bevezetés érdekében. A szerkezetek így elvégezhetik az ember számára túl veszélyes feladatokat, vagy segíthetnek a hétköznapi teendők teljesítésében is.”