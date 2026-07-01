Már megint Kína: lélegzetelállító humanoid robotot mutatott be az UBTech (VIDEÓ)

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Békére van szükség, és ezt az orosz vezetésnek is fel kell ismernie – mondta az ukrán elnök.
Húszféle érzelmet ismer fel 90% feletti pontossággal.
Bemutatta az első tömeggyártásra tervezett, „ultrabionikus” humanoid robotját, a UWORLD U1 Series-t a kínai UBTech – írja az Interesting Engineering cikkére hivatkozva a HVG.
A robotról Sencsenben rántotta le a leplet a gyártó, és több szempontból is különleges. Egyrészt integrált architektúrára épül, amely lehetővé teszi, hogy leküzdje a humanoid robotok elterjedésének főbb akadályait.
A HVG írása szerint a „robot biomimetikus bőrt, AI-alapú operációs rendszert, valamint érzelemvezérelt nagy nyelvi modelleket ötvöz a könnyebb bevezetés érdekében. A szerkezetek így elvégezhetik az ember számára túl veszélyes feladatokat, vagy segíthetnek a hétköznapi teendők teljesítésében is.”
Az embernagyságú UWORLD U1 Series kialakításából fakadóan képes az emberi mozgások akár 90 százalékát is utánozni. Ami pedig az AI-t illeti, a technológia révén a robotok képesek felismerni több mint húszféle emberi érzelmi állapotot, 90 százalék fölötti pontossággal olvashatjuk a HVG-n.
A robot mögött dolgozó rendszer 500 milliszekundum alatt képes reagálni, az arcmozgásokat pedig alig 20 milliszekundum alatt szinkronizálja a beszéddel.
„A gyártó a jövőbeni ember-robot együttműködésben is hisz, amelyet három lépcsőben valósítanának meg. Először a már említett veszélyes munkakörökben vetnék be a robotokat, valamint a monoton feladatokat váltanák ki velük. Később a hétköznapi életbe is beillesztenék azokat, majd végül a harmadik szakaszban már minden korábbinál zökkenőmentesebb interakciót vizionálnak az emberek és a robotok között.”
(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)