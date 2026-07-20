Kína és a kisebbségek: új törvényt hoztak a nemzeti kisebbségekre vonatkozóan

Államgépezettel a közösségiségért

Az új törvény a valóságban sokkal inkább egy tipikusan kínai, más kontextusban alig értelmezhető jogi aktus, nem pedig egy tartalmában új törvényi szabályozás. A Kínai Kommunista Párt nemzetpolitikával kapcsolatos iránymutatásában eddig is meglévő, a gyakorlatban pártutasításként vagy területi szabályozásként régóta alkalmazott elemeket emeli egységes keretben törvényi erőre. Hogy ez tartalmatlan jogászkodásnak hangzik, nem véletlen: a nagy port kavaró törvény jórészt az is. Az új nemzetpolitikai szabályozás szíve közepe „az erős közösségérzet kialakítása a kínai nemzetben”, amely a teljes államgépezet minden ágának feladata lesz. Ám ez a törekvés eddig is pártdoktrína volt, s gyakran hangzott el Hszi Csin-ping államelnök-pártfőtitkár beszédeiben. Így amikor az állam intézményei nemzetépítésre költenek, annak érdekében szabályoznak, vagy embereket vesznek fel, már nem a párt útmutatását követik, hanem a törvényt alkalmazzák. Nem mondható nagynak a különbség, pláne azoknak, akik ismerik a kínai jogrendszer sajátosságait, amelyben a formális jog mellett a párt intézményei (extra-law) és a teljesen jogon kívüli eszközök (extra-extra-law) is szerepet játszanak.

A nyelvi jogok tekintetében eddig is egyszerre érvényesült két elv, a mandarin kínai mint államnyelv erősítése, valamint a kisebbségi nyelvek tisztelete és védelme. Ebből a gyakorlatban a kétnyelvűséggel leginkább érintett területeken – Hszincsiangban, Tibetben, Belső-Mongóliában és Csinghajban – a nyilvános térben kétnyelvű feliratok következtek, amelyeken a kínai elem vizuálisan dominánsabb volt; a közoktatásban pedig egyértelmű a mandarin elsődlegessége, az államnyelv ismeretét már általános iskolában is elvárják. A szabályozással most a kínai nyelv promotálásának és a kisebbségi nyelvek védelmének kötelme egyszerre emelkedik törvényi erőre – de mindenhol, ahol igazán számított, eddig is ez volt a szabály. (Akárcsak Dél-Szlovákiában és Kárpátalján.)