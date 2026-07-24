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piac ursula von der leyen hivatalos tárgyalás eu ukrajna európai bizottság

Sajtóhír: magyar látszatblokkolás az ukrán csatlakozási tárgyalásoknál

2026. július 24. 07:16

Nem kezdődhetnek meg a hivatalos tárgyalások a belső piacról és a versenyképességi reformokról.

2026. július 24. 07:16
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Magyarország egy technikai egyeztetésen blokkolta az Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási tárgyalásainak következő eljárási lépéseit – írta az Euractiv. A portálnak több diplomata is azt nyilatkozta, hogy

emiatt a két ország egyelőre nem kezdheti meg a hivatalos tárgyalásokat a belső piacról és a versenyképességi reformokról.

A cikk szerint a bizottság abban reménykedett, hogy a fennmaradó tárgyalási csoportokat még a nyár vége előtt meg tudja nyitni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy Ukrajna elvégezte a házi feladatát, így készen áll arra, hogy megkezdje a hivatalos tárgyalásokat az EU egységes piacához való csatlakozásról.

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Az Euractiv szerint

Magyarország nem szeretné azt a benyomást kelteni, hogy felgyorsítja Ukrajna csatlakozási folyamatát,

amelyhez Moldova politikailag is kapcsolódik. Diplomáciai források szerint áttörés hiányában a következő előrelépésre legkorábban szeptember 1-jén, a következő technikai egyeztetésen kerülhet sor. A portál hozzátette: a magyar kormányszóvivő nem kívánta kommentálni az ügyet.

Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT /AFP

 

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Összesen 16 komment

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Berendel
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2026. július 24. 10:03 Szerkesztve
Szerintem csak arról van szó, hogy poloska nagyon fel akarja már függeszteni a napi 1 millás bírság fizetését, de Ursula viszont csak a magyar migráncstábor megnyitása után hajlandó ezt megtenni. Poloska így jelzi, hogy ha eltörlik a büntetést akkor fogja beengedni ukrajnát az EU-ba. Az elmúlt 2 hónapban azonban poloska mindig meghátrált és feladott mindent, így most is ez várható.
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kbs-real
2026. július 24. 09:28
Bocsánat, de ha ezzel legalább szeptemberig halasztódik az ügy, akkor miért "látszat-"?
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szandimandi
2026. július 24. 09:01
Szarost népszerűsítő színdarab. El kell játszani a honi híveknek, hogy Petya kemény gyerek, igazi autonóm politikus. Még a csatlakozási tárgyalásokat is blokkolja, ha úgy látja jónak. A valóság viszont az, hogy az EU és az ukránok jóváhagyása nélkül még szarni sem mer. Ő csak egy nyomorult kis báb, távirányítással működik. Itthon persze azért is mer keménykedni, mert tudja kik állnak mögötte. Működik is a színjáték, sokan bekajálják! Sokatmondó, hogy főleg a rendszerváltás utáni korosztály zabálja ezt a nyomorult szélhámost. Az idősebbek láttak már karón varjút, megtapasztalták milyen volt szovjet gyarmatként megélni a szocializmust. Akkor is voltak bábok, voltak talpnyalók és szemfényvesztők, mindez Moszkva támogatásával. Semmi új a nap alatt. Moszkva átköltözött Brüsszelbe. Hajdan a kapitalistákat kellett gyűlölni, most a ruszkikat. Helycsere történt, a gazdából lett ellenség és fordítva. Csak a segg változott. Viszont változatlanul vannak haszonélvező élősködők és hiszékeny prolik.
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6
0
Reszelő Aladár
2026. július 24. 08:45
De arról nincs szó, hogy nem hivatalosan is lehet tárgyalni. Zárt ajtók mögött mindent le lehet beszélni, elő lehet készíteni, hogy aztán ha megvan az engedély, akkor már csak aláírni kelljen. Ukrajna teljes jogrendjét egy PDF-ben meg lehet küldeni, amit ők 1 szavazással el tudnak fogadni. Teljesen mind1, mi megy a gyakorlatban, papíron minden a legnagyobb rendben lesz, majd az AI megoldja.
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4
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