Sajtóhír: magyar látszatblokkolás az ukrán csatlakozási tárgyalásoknál

Magyarország egy technikai egyeztetésen blokkolta az Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási tárgyalásainak következő eljárási lépéseit – írta az Euractiv. A portálnak több diplomata is azt nyilatkozta, hogy

emiatt a két ország egyelőre nem kezdheti meg a hivatalos tárgyalásokat a belső piacról és a versenyképességi reformokról.

A cikk szerint a bizottság abban reménykedett, hogy a fennmaradó tárgyalási csoportokat még a nyár vége előtt meg tudja nyitni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy Ukrajna elvégezte a házi feladatát, így készen áll arra, hogy megkezdje a hivatalos tárgyalásokat az EU egységes piacához való csatlakozásról.