Sajtóhír: magyar látszatblokkolás az ukrán csatlakozási tárgyalásoknál

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Nem kezdődhetnek meg a hivatalos tárgyalások a belső piacról és a versenyképességi reformokról.
Magyarország egy technikai egyeztetésen blokkolta az Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási tárgyalásainak következő eljárási lépéseit – írta az Euractiv. A portálnak több diplomata is azt nyilatkozta, hogy
emiatt a két ország egyelőre nem kezdheti meg a hivatalos tárgyalásokat a belső piacról és a versenyképességi reformokról.
A cikk szerint a bizottság abban reménykedett, hogy a fennmaradó tárgyalási csoportokat még a nyár vége előtt meg tudja nyitni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy Ukrajna elvégezte a házi feladatát, így készen áll arra, hogy megkezdje a hivatalos tárgyalásokat az EU egységes piacához való csatlakozásról.
Az Euractiv szerint
Magyarország nem szeretné azt a benyomást kelteni, hogy felgyorsítja Ukrajna csatlakozási folyamatát,
amelyhez Moldova politikailag is kapcsolódik. Diplomáciai források szerint áttörés hiányában a következő előrelépésre legkorábban szeptember 1-jén, a következő technikai egyeztetésen kerülhet sor. A portál hozzátette: a magyar kormányszóvivő nem kívánta kommentálni az ügyet.
Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT /AFP