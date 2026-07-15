„Most én szégyeljem magam? Mert aljas , retek hazaárulónak hívom, gondolom Szijjártót és mentorát Orbán Viktort? És mégis. Én szégyellem magam. Ezt azért , bevallom , soha nem gondoltam volna… Ezt az Orbánt támogattam én??? A pofám leszakad! Noha néhányan 2014 óta mondjuk , rikoltjuk , hogy Orbán orosz ügynök. Mindenesetre azért más az amikor elemi módon vágja pofán az embert a valóság. Eladták ezek a hazát az Oroszoknak és Kínaiaknak is. Aljas ez az árulás az EU-val az EU tagállamaival Európával a NATO-val szemben. Szövetségeseink, gazdasági, kereskedelmi, politikai, katonai meggyengítése, dezintegrálása érdekében. Ez a rohadt nagy igazság.”

