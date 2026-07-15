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szijjártó péter orosz Kínai Népköztársaság orbán viktor

Noha néhányan 2014 óta mondjuk , rikoltjuk , hogy Orbán orosz ügynök

2026. július 15. 20:32

Eladták ezek a hazát az Oroszoknak és Kínaiaknak is.

2026. július 15. 20:32
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Csintalan Sándor
Csintalan Sándor
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„Most én szégyeljem magam? Mert aljas , retek hazaárulónak hívom, gondolom Szijjártót és mentorát Orbán Viktort? És mégis. Én szégyellem magam. Ezt azért , bevallom , soha nem gondoltam volna… Ezt az Orbánt támogattam én??? A pofám leszakad! Noha néhányan 2014 óta mondjuk , rikoltjuk , hogy Orbán orosz ügynök. Mindenesetre azért más az amikor elemi módon vágja pofán az embert a valóság.  Eladták ezek a hazát az Oroszoknak és Kínaiaknak is.  Aljas ez az árulás az EU-val az EU tagállamaival Európával a NATO-val szemben. Szövetségeseink, gazdasági, kereskedelmi, politikai, katonai meggyengítése, dezintegrálása érdekében.  Ez a rohadt nagy igazság.”
 

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Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

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Összesen 28 komment

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Sorrend:
marciTm
2026. július 15. 21:30
b+!2014-ben még a Viktor seggét nyaltad ezerrel,te köcsög!
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0
rizsa66
2026. július 15. 21:23
Hogy ez mekkora kétszínű kommunista hulladék!
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1
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Agricola
2026. július 15. 21:22
Ha Csintalan Sándor aljas , retek hazaárulót akar látni, ne menjen messzire, nézzen a tükörbe!
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1
0
Canadian
2026. július 15. 21:20
Csintalan szeret kimondani nagyon kellemetlen tényeket. Ezért egyszer már agyba-főbe verték.
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