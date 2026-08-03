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szijjártó péter bóka jános palóc andré hortay olivér

Hivatalos: Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához

2026. augusztus 03. 09:08

Bóka János nagy várakozással tekint a közös munka elé és egyúttal megköszönte Szijjártó Péter és Budai Gyula távozó képviselőknek mindazt a munkát, amit Magyarország és a politikai közösségükért végeztek az elmúlt években.

2026. augusztus 03. 09:08
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Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához – jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn.

Bóka János a Facebook-oldalán rámutatott: Magyarország nehéz idő előtt áll és olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik az energia- és gazdaságpolitika területén jártasak. Hortay Olivér és Palóc André neve önmagáért beszél – fogalmazott. Hozzátette: ők olyan képviselők, akik értik a szakmájukat, helyén van az eszük és a szívük, jól kommunikálnak, fiatalok, dinamikusak. Olyan képviselők, akik kommunikációjukban, tevékenységükben meg fogják mutatni politikai közösségük valódi erejét – mondta a frakcióvezető.

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Bóka János nagy várakozással tekint a közös munka elé és egyúttal megköszönte Szijjártó Péter és Budai Gyula távozó képviselőknek mindazt a munkát, amit Magyarország és a politikai közösségükért végeztek az elmúlt években.

(MTI)

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
brokenwoodi4
2026. augusztus 03. 12:38
Nemvótmás.
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nebulo15
2026. augusztus 03. 12:31
Nekem még egy cserére nagyon megérett nagy nulla jutott az eszembe. Tuzson Bence helyett is találhatnának jobbat. Ő volt az aki bemagolt frázisokat tudott csak puffogtatni és ordított róla a mérhetetlen korlátoltság, tehetségtelenség. Hozni nem hozott, csak vitt....
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ThunderDan
2026. augusztus 03. 12:22
turani, te agyhalott! Pont, hogy BAROMIRA NEM. OV tudatos személyzeti politikát folytat, a most képviselővé vált két srácnak kb. ÉVTIZEDES szakpolitikai tapasztalata van már. TÉGLÁRÓL TÉGLÁRA épízkeznek, nem pedig "minisztetelnök leszek szó szerint a semmiből", meg "patikus, ács, ügyvédjelölt, kozmetikus, szállodatulajdonos stb stb. stb. voltam tegnap reggelig, sőz még a politika sem érdekelt, de most beáradok a parlamentbe az alkotmányozó többség kólásdobozalént" típusú ABSZURDRÓL beszélünk.
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ThunderDan
2026. augusztus 03. 12:18
Sergent... OV az elnök. Továbbra is ő a FŐNI, egyértelműen. A cserék tervezettek, OB is már áptilisban elmondta, hogy cserélve lesz a mandátuma nyáron.
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