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hortay olivér Magyar Péter paks

Magyar Péter: A legnehezebb öt nap következik

2026. augusztus 03. 09:26

Paks utolsó turbinája még üzemel – jelentette hétfő reggel a miniszterelnök.

2026. augusztus 03. 09:26
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Hétfőn és talán még kedden az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben – mondta el a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában.

Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva: az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető – legalábbis ideiglenesen – a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól.

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Hozzátette: a vízszint várható további süllyedése miatt a paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen. A nukleáris biztonság teljes garantálása olyan alapelvárás, amelyből senki sem engedhet, mindig ez marad a legfontosabb – hangsúlyozta a kormányfő.

Magyar Péter közölte: vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hortay Olivér azonban már rámutatott, hogy ez egy torzított adat, ennél jóval kevesebb a megtakarított megawattok száma.

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(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 147 komment

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Sorrend:
nagymacska44
2026. augusztus 03. 12:45
Ez a sajtótájékoztató egyszerüen rémes. Tényleg fossa a szót. Nem képes normálisan válaszolni a feltett kérdésekre és megint selypít. Nagyon idegesítő.
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0
0
nyafika
2026. augusztus 03. 12:40
Rezsicsökkentés ELTÖRLÉSÉNEK most alapoztak. Lesz mire hivatkozni. Előbb tervezetten szétkúrnak mindent, aztán baszhatja a szektás csőcselék.
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2
1
nyafika
2026. augusztus 03. 12:40
Fasz még kampány üzemben van, pofán kéne baszni, pöcsike...dolog van, vagy taka a picsába!
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2
0
pandalala
2026. augusztus 03. 12:39
na, aszondja, hogy fenntartják a rezsicsökkentést .... erre kiváncsi leszek ....
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5
0
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