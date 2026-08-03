Magyar Péter: A legnehezebb öt nap következik

Hortay: Kapitány István torzította a villamosenergia-rendszer terhelési adatait, hogy jobb színben tűntesse fel magát
Az energetikai szakértő szerint „abszurd, hogy a Tisza a legbanálisabb, legkönnyebben ellenőrizhető adatokban sem mond igazat”.
Paks utolsó turbinája még üzemel – jelentette hétfő reggel a miniszterelnök.
Hétfőn és talán még kedden az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben – mondta el a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában.
Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva: az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető – legalábbis ideiglenesen – a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól.
Hozzátette: a vízszint várható további süllyedése miatt a paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen. A nukleáris biztonság teljes garantálása olyan alapelvárás, amelyből senki sem engedhet, mindig ez marad a legfontosabb – hangsúlyozta a kormányfő.
Magyar Péter közölte: vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hortay Olivér azonban már rámutatott, hogy ez egy torzított adat, ennél jóval kevesebb a megtakarított megawattok száma.
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Az energetikai szakértő szerint „abszurd, hogy a Tisza a legbanálisabb, legkönnyebben ellenőrizhető adatokban sem mond igazat”.
(MTI)
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert