Magyar Péter: A legnehezebb öt nap következik

Hétfőn és talán még kedden az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben – mondta el a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában.

Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva: az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető – legalábbis ideiglenesen – a paksi erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól.