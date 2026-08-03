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magyar külügyi intézet gulyás márton orbán anita

A Partizán szakértőjét kérte fel Orbán Anita a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének

2026. augusztus 03. 10:08

Már nem csak minisztert ad a Gulyás Márton-féle stáb, de egy fontos háttérintézmény vezetőjét is.

2026. augusztus 03. 10:08
Feledy Botond

Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter – Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be a Facebook-oldalán az MTI tájékoztatása szerint.

Az elmúlt években a Miniszterelnökség irányítása alatt az intézet működését a szakmai szempontok mellett egyre erősebben meghatározták a napi politikai elvárások – írta a külügyminiszter hozzátéve, hogy azt szeretné, ha a szervezet ismét a lehető legmagasabb színvonalú, önálló szakmai tudást biztosítaná a döntéshozók számára.

A miniszter kiemelte, hogy az intézet új vezetése ezt az „alapos, független és előretekintő kutatói munkát” fogja szolgálni.

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Feledy Botond függetlensége azonban erősen megkérdőjelezhető, mivel 

2020 és '26 között a radikális progresszív, külföldről finanszírozott Partizán külpolitikai szakértője és műsorvezetője volt.

Ahogy arról ár többször beszámoltunk, a Gulyás Márton-féle Partizán, amelynek gárdája már egy minisztert is adott az új kormánynak Ruff Bálin személyében, jelentős külföldi támogatásokhoz jutott az elmúlt években. A The Foundation for Democracy and Pluralism nevű alapítvány 2021-ben 200 ezer eurónyi forrást nyújtott a Gulyás Márton vezette csatornának. A National Endowment for Democracy (NED) amerikai kormány által finanszírozott szervezet 2022-ben 98 ezer dolláros támogatást nyújtott a Partizán országjáró körútjához. A German Marshall Fund (GMF) washingtoni székhelyű nemzetközi szervezet 2021-ben 15 ezer dolláros dotációt ítélt meg a Partizánnak. A GMF finanszírozói között szerepelnek német, svéd és norvég külügyminisztériumok, illetőleg a Soros György által alapított Open Society Foundations.

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Feledy egyébként 2007-ben társalapítója volt a Kitekinto.hu-nak, 2011–2012 között pedig az MTI külpolitikai szerkesztőségét vezette. A Forbes rámutatott, hogy 2017-ben beválasztották a #NewEurope100 listára – ez a Google, a Financial Times, a Visegrádi Alap és a lengyel Res Publica Alapítvány közös kezdeményezése, amely évente száz, a közép-európai régiót leginkább átformáló személyt választ ki. A portál hozzátesi, hogy Feledy társalapítója az EU Negotiation Moot szimulációs versenynek, résztvevője volt az amerikai külügyminisztérium International Visiting Leadership Program elnevezésű programjának, és korábban a German Marshall Fund Marshall Memorial Fellow ösztöndíjasa is volt.

Nyitókép: Facebook/Feledy Botond

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Összesen 61 komment

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Sorrend:
Csubszi
2026. augusztus 03. 12:19
Heveny hülyeségek hazája...
Válasz erre
4
0
Csubszi
2026. augusztus 03. 12:17
Pankotai Lilike meg diplomata lesz??? Anyám, borogass!
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5
0
madas
2026. augusztus 03. 12:12
Ennyi magyargyűlölő geci, még a Gyucsány-kormányban sem volt. Boldog is most Soros György!
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6
0
Kanmacska
2026. augusztus 03. 12:04
Még egy libsibolsi szakértő. Fasza!
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6
0
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