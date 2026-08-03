A Partizán szakértőjét kérte fel Orbán Anita a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének

Feledy egyébként 2007-ben társalapítója volt a Kitekinto.hu-nak, 2011–2012 között pedig az MTI külpolitikai szerkesztőségét vezette. A Forbes rámutatott, hogy 2017-ben beválasztották a #NewEurope100 listára – ez a Google, a Financial Times, a Visegrádi Alap és a lengyel Res Publica Alapítvány közös kezdeményezése, amely évente száz, a közép-európai régiót leginkább átformáló személyt választ ki. A portál hozzátesi, hogy Feledy társalapítója az EU Negotiation Moot szimulációs versenynek, résztvevője volt az amerikai külügyminisztérium International Visiting Leadership Program elnevezésű programjának, és korábban a German Marshall Fund Marshall Memorial Fellow ösztöndíjasa is volt.
Nyitókép: Facebook/Feledy Botond