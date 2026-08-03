A Partizán szakértőjét kérte fel Orbán Anita a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének

Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter – Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be a Facebook-oldalán az MTI tájékoztatása szerint.

Az elmúlt években a Miniszterelnökség irányítása alatt az intézet működését a szakmai szempontok mellett egyre erősebben meghatározták a napi politikai elvárások – írta a külügyminiszter hozzátéve, hogy azt szeretné, ha a szervezet ismét a lehető legmagasabb színvonalú, önálló szakmai tudást biztosítaná a döntéshozók számára.

A miniszter kiemelte, hogy az intézet új vezetése ezt az „alapos, független és előretekintő kutatói munkát” fogja szolgálni.