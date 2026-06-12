Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
orbán anita európai unió külügyminiszter egyeztetés

Orbán Anita uniós nagykövetekkel egyeztetett

2026. június 12. 10:37

Pénteken munkareggelin fogadta a külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit.

2026. június 12. 10:37
null

Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit.

A tárcavezető erről Facebook-oldalán beszámolva kifejtette: jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, július 1-jétől pedig Írország veszi át ezt a feladatot.

Közölte: a munkareggelin röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól.

Kitért rá: beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még sok kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek – mutatott rá a külügyminiszter.

Orbán Anita hangsúlyozta: a beszélgetés során szóba került az állami intézményrendszer működése is, átbeszélték, hogy 

a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása nem egyetlen lépésből áll”.

A cél egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb és felelősebb állami működés felépítése – mutatott rá a magyar diplomácia vezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 12. 11:00
kakadu meg ragja a fakerget a garazsban
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2026. június 12. 10:50
nyihhha-ha
Válasz erre
2
0
ördöngös pepecselés
2026. június 12. 10:47
tologatták a migránsokat az ostáblán
Válasz erre
1
1
bagira004
•••
2026. június 12. 10:47 Szerkesztve
Jóttek a helytartó felügyelők . Eus parancsot végrehajtók.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!