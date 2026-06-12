Orbán Anita uniós nagykövetekkel egyeztetett

Kitért rá: beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még sok kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek – mutatott rá a külügyminiszter.

Orbán Anita hangsúlyozta: a beszélgetés során szóba került az állami intézményrendszer működése is, átbeszélték, hogy