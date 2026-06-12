Orbán Anita uniós nagykövetekkel egyeztetett

Oroszország figyel: a címlapokra került, hogy mit mondott Orbán Anita Ukrajnáról
Berlinben beszélt az ügyről a magyar külügyminiszter.
Pénteken munkareggelin fogadta a külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit.
Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit.
A tárcavezető erről Facebook-oldalán beszámolva kifejtette: jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, július 1-jétől pedig Írország veszi át ezt a feladatot.
Közölte: a munkareggelin röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól.
Kitért rá: beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még sok kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek – mutatott rá a külügyminiszter.
Orbán Anita hangsúlyozta: a beszélgetés során szóba került az állami intézményrendszer működése is, átbeszélték, hogy
a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása nem egyetlen lépésből áll”.
A cél egy kiszámíthatóbb, átláthatóbb és felelősebb állami működés felépítése – mutatott rá a magyar diplomácia vezetője.
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Berlinben beszélt az ügyről a magyar külügyminiszter.
(MTI)
Nyitókép: Facebook