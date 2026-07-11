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orbán anita nyugat - balkán barátai csoport külügyminiszter magyarország

Orbán Anita: Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak

2026. július 11. 13:25

Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak – közölte szombaton a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter.

2026. július 11. 13:25
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Orbán Anita elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán Barátai csoportban hat uniós tagállam és hat nyugat-balkáni ország vesz részt.

A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen.

Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót; valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. 

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Antonio Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak.

A bilaterális, a szentszéki és a római magyar akadémia kollégáival egy körülbelül egyórás állománygyűlést is tartottak, ahol a nagykövetséget érintő kérdésekről, problémákról is képet kapott a miniszter.

Videós bejegyzése végén Orbán Anita elmondta, hogy vasárnap délelőtt 28, Olaszországban élő magyar gyermek műsorát tekinti meg, amelyet a Szent István-házban tartott egyhetes tábor után rendeznek meg.

MTI/Mandiner

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. július 11. 16:59
Mi van, baszd meg?!? Nyugat Balkán Barátai?!?!? Akkor megint délszláv háború lesz, baszd meg.
Válasz erre
1
0
Medici
•••
2026. július 11. 16:54 Szerkesztve
Kabaré. Itt még az égtájakkal sincsenek tisztában. Balkán és a Nyugat. Röhej. A szlovén pedig kardot rántott, amikor délszlávnak tituláltam az országát. De arra már nem tudott válaszolni, amikor megkérdeztem tőle: helyet cseréltek a lengyelekkel?
Válasz erre
0
0
nyugalom
•••
2026. július 11. 16:45 Szerkesztve
Hihetetlen teljesítmeny! Es meg 3 gyereke is van!
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0
0
q-q-ri-q
2026. július 11. 16:38
Igazán büszkék lehetünk erre a tagságra, illetve arra, hogy 3 hónap alatt elértük azt a nívót, ami alkalmassá tesz rá. A következő cél a Kelet-Banánköztársaság Szövetségbe való felvétel.
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4
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